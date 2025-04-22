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По каким правилам нужно кататься на электросамокатах в 2025 году? Инструкция

С 2023 года нормы для самокатчиков в ПДД постоянно ужесточают

22 апреля 2025, 07:30, ИА Амител

Все иллюстрации к материалу: amic.ru
Все иллюстрации к материалу: amic.ru

С приходом весны все российские города вновь заполнили электросамокаты. В Госавтоинспекции подчеркивают: чем популярнее эти средства передвижения, тем больше становится ДТП с их участием. А потому с 2023 года в России начали менять правила дорожного движения: определили статус электросамокатов и тех, кто на них ездит, а также ужесточили наказания за нарушения.

В мэрии Барнаула напомнили, по каким правилам нужно ездить на электросамокате в 2025 году. О том, где и с какого возраста можно кататься и за что можно нарваться на штраф, – в наших карточках.

1

Главное изменение

Когда катание на электросамокатах в России приобрело массовый характер, в ПДД ввели особый термин для их обозначения – средство индивидуальной мобильности (СИМ). Из правил следует, что это "транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя". К СИМ относят не только самокаты: ими считаются электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другие подобные устройства для передвижения.

При этом в правилах оговаривается, что если мощность электросамоката не превышает 0,25 кВт, а масса – 35 кг, то права для езды на нем не нужны. Если же устройство мощнее, то его могут квалифицировать уже как мопед. Ездить на нем можно лишь с категорией "М" в водительском удостоверении.

2

Статус электросамоката

Другими словами, с 2023 года самокат официально стали квалифицировать как транспортное средство. Соответственно, и человек, который на нем едет, считается водителем. Во время движения он обязан контролировать дорожную обстановку и строго соблюдать правила дорожного движения.

Так, электросамокатом запрещено управлять в нетрезвом виде. Нельзя пользоваться гаджетами во время езды, если вы не применяете специальную гарнитуру.

Но при этом несколько водительских обязанностей на самокатчиков не распространяются:

  • им не нужно предъявлять документы для проверки инспектором;

  • за нарушения ПДД они отвечают как пешеходы;

  • их не могут наказать за оставление места ДТП.

3

Основные правила для самокатов

Главные нормы для самокатчиков прописаны в статье 24 ПДД РФ.

Так, согласно пункту 24.6, скорость передвижения на СИМ не должна превышать 25 км/ч. Во дворах и вовсе можно ездить не быстрее чем 20 км/ч.

Если же вы движетесь совместно с пешеходами, у них всегда будет перед вами приоритет.

При пересечении дороги по пешеходному переходу самокатчик обязан спешиться и вести свое средство передвижения рядом.

Кроме того, на электросамокате запрещается:

  • перевозить грузы, которые мешают управлению или выступают за пределы транспорта более чем на полметра;

  • перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией;

  • буксировать другие самокаты;

  • перемещаться по трассам, где скорость потока составляет 60 км/ч и более.

4

Где можно ездить на электросамокате?

Самокатчикам разрешено передвигаться по велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также велосипедным полосам и зонам.

При их отсутствии можно ездить и по тротуару или пешеходной дорожке, не создавая при этом помеху гуляющим людям.

Если же нет и тротуаров, самокатчик имеет право двигаться по обочине или правому краю автодороги.

5

С какого возраста разрешено ездить на электросамокате?

Управлять электросамокатом можно в любом возрасте. Но при этом правила делят всех самокатчиков на три возрастные группы – каждой можно передвигаться лишь в определенных местах.

Так, детям в возрасте до 7 лет разрешено кататься по тротуарам, пешеходным или велопешеходным (лишь на стороне, предназначенной для пешеходов) дорожкам, но обязательно в сопровождении взрослых.

Если самокатом управляет ребенок от 7 до 14 лет, он может свободно перемещаться также по велосипедным и велопешеходным дорожкам. Сопровождение взрослых уже не требуется.

Подростки старше 14 лет приравниваются к взрослым и могут передвигаться не только по всем вышеперечисленным территориям, но и выезжать на обочину и правый край автодороги (если выделенных дорожек и тротуаров нет).

6

Знаки для самокатчиков

Три дорожных знака регулируют движение именно тех, кто перемещается на электросамокатах:

Знак 3.10. Запрещает передвижение пешеходов и ограничивает перемещение средств индивидуальной мобильности.

Знак 3.35. Запрещает движение самокатов и иных СИМ.

Знак 8.4.7.2. Дорожный знак, под которым он висит, действует только для СИМ. Если есть приписка "кроме", знак работает на весь транспорт, кроме СИМ.

7

Штрафы для электросамокатов

Госавтоинспекция контролирует соблюдение ПДД и для средств индивидуальной мобильности. Инспектор имеет полное право остановить самокатчика и оштрафовать его.

За езду с превышением скорости или выезд на запрещенную для СИМ территорию штраф составляет 800 рублей. Столько же придется заплатить за езду вдвоем на одном самокате.

За выезд на дорогу с ограничением скорости 60 км/ч и более – 1000 рублей.

За пьяную езду на электросамокате – 1000–1500 рублей.

За причинение вреда здоровью человека легкой или средней тяжести по неосторожности – 1000–1500 рублей.

За непредоставление преимущества пешеходу – 1500–2500 рублей.

Пдд самокаты

Комментарии 8

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Шинник

08:10:54 22-04-2025

просто стартануть на электросамокате - 35 р

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Гость

10:49:47 22-04-2025

передумал...не буду покупать электросамокат...слишком муторно...

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Гость

17:33:36 22-04-2025

Штрафы есть, а наказания нет!

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Гость

19:12:54 22-04-2025

Гость (17:33:36 22-04-2025) Штрафы есть, а наказания нет! ... Уже есть наказание!

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Матвей

18:43:16 22-04-2025

Полный абусрд с мощностью электросамокат например если самокат превышает всего 50-100w то можно отнести к мопеду? Бред полный и бо самокат не большой и почти во всех самокатах стоит ограничитель 25-30км час

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Александр

20:37:47 22-04-2025

До 600 ват включительно это сим, выше это мопед

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кенни

15:49:45 23-04-2025

Александр (20:37:47 22-04-2025) До 600 ват включительно это сим, выше это мопед... читайте внимательнее:
При этом в правилах оговаривается, что если мощность электросамоката не превышает 0,25 кВт, а масса – 35 кг, то права для езды на нем не нужны. Если же устройство мощнее, то его могут квалифицировать уже как мопед. Ездить на нем можно лишь с категорией "М" в водительском удостоверении.

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Серж

20:39:30 23-04-2025

кенни (15:49:45 23-04-2025) читайте внимательнее:При этом в правилах оговаривается, ... Там бред написан. По ПДД СИМ не могут становиться мопедом, независимо от мощности и веса.

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