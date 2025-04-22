По каким правилам нужно кататься на электросамокатах в 2025 году? Инструкция

С 2023 года нормы для самокатчиков в ПДД постоянно ужесточают

22 апреля 2025, 07:30, ИА Амител

Все иллюстрации к материалу: amic.ru

С приходом весны все российские города вновь заполнили электросамокаты. В Госавтоинспекции подчеркивают: чем популярнее эти средства передвижения, тем больше становится ДТП с их участием. А потому с 2023 года в России начали менять правила дорожного движения: определили статус электросамокатов и тех, кто на них ездит, а также ужесточили наказания за нарушения.

В мэрии Барнаула напомнили, по каким правилам нужно ездить на электросамокате в 2025 году. О том, где и с какого возраста можно кататься и за что можно нарваться на штраф, – в наших карточках.

1 Главное изменение Когда катание на электросамокатах в России приобрело массовый характер, в ПДД ввели особый термин для их обозначения – средство индивидуальной мобильности (СИМ). Из правил следует, что это "транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя". К СИМ относят не только самокаты: ими считаются электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другие подобные устройства для передвижения. При этом в правилах оговаривается, что если мощность электросамоката не превышает 0,25 кВт, а масса – 35 кг, то права для езды на нем не нужны. Если же устройство мощнее, то его могут квалифицировать уже как мопед. Ездить на нем можно лишь с категорией "М" в водительском удостоверении.

2 Статус электросамоката Другими словами, с 2023 года самокат официально стали квалифицировать как транспортное средство. Соответственно, и человек, который на нем едет, считается водителем. Во время движения он обязан контролировать дорожную обстановку и строго соблюдать правила дорожного движения. Так, электросамокатом запрещено управлять в нетрезвом виде. Нельзя пользоваться гаджетами во время езды, если вы не применяете специальную гарнитуру. Но при этом несколько водительских обязанностей на самокатчиков не распространяются: им не нужно предъявлять документы для проверки инспектором;

за нарушения ПДД они отвечают как пешеходы;

их не могут наказать за оставление места ДТП.

3 Основные правила для самокатов Главные нормы для самокатчиков прописаны в статье 24 ПДД РФ. Так, согласно пункту 24.6, скорость передвижения на СИМ не должна превышать 25 км/ч. Во дворах и вовсе можно ездить не быстрее чем 20 км/ч. Если же вы движетесь совместно с пешеходами, у них всегда будет перед вами приоритет. При пересечении дороги по пешеходному переходу самокатчик обязан спешиться и вести свое средство передвижения рядом. Кроме того, на электросамокате запрещается: перевозить грузы, которые мешают управлению или выступают за пределы транспорта более чем на полметра;

перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией;

буксировать другие самокаты;

перемещаться по трассам, где скорость потока составляет 60 км/ч и более.

4 Где можно ездить на электросамокате? Самокатчикам разрешено передвигаться по велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также велосипедным полосам и зонам. При их отсутствии можно ездить и по тротуару или пешеходной дорожке, не создавая при этом помеху гуляющим людям. Если же нет и тротуаров, самокатчик имеет право двигаться по обочине или правому краю автодороги.

5 С какого возраста разрешено ездить на электросамокате? Управлять электросамокатом можно в любом возрасте. Но при этом правила делят всех самокатчиков на три возрастные группы – каждой можно передвигаться лишь в определенных местах. Так, детям в возрасте до 7 лет разрешено кататься по тротуарам, пешеходным или велопешеходным (лишь на стороне, предназначенной для пешеходов) дорожкам, но обязательно в сопровождении взрослых. Если самокатом управляет ребенок от 7 до 14 лет, он может свободно перемещаться также по велосипедным и велопешеходным дорожкам. Сопровождение взрослых уже не требуется. Подростки старше 14 лет приравниваются к взрослым и могут передвигаться не только по всем вышеперечисленным территориям, но и выезжать на обочину и правый край автодороги (если выделенных дорожек и тротуаров нет).

6 Знаки для самокатчиков Три дорожных знака регулируют движение именно тех, кто перемещается на электросамокатах: Знак 3.10. Запрещает передвижение пешеходов и ограничивает перемещение средств индивидуальной мобильности. Знак 3.35. Запрещает движение самокатов и иных СИМ. Знак 8.4.7.2. Дорожный знак, под которым он висит, действует только для СИМ. Если есть приписка "кроме", знак работает на весь транспорт, кроме СИМ.