По каким правилам нужно кататься на электросамокатах в 2025 году? Инструкция
С 2023 года нормы для самокатчиков в ПДД постоянно ужесточают
22 апреля 2025, 07:30, ИА Амител
С приходом весны все российские города вновь заполнили электросамокаты. В Госавтоинспекции подчеркивают: чем популярнее эти средства передвижения, тем больше становится ДТП с их участием. А потому с 2023 года в России начали менять правила дорожного движения: определили статус электросамокатов и тех, кто на них ездит, а также ужесточили наказания за нарушения.
В мэрии Барнаула напомнили, по каким правилам нужно ездить на электросамокате в 2025 году. О том, где и с какого возраста можно кататься и за что можно нарваться на штраф, – в наших карточках.
Главное изменение
Когда катание на электросамокатах в России приобрело массовый характер, в ПДД ввели особый термин для их обозначения – средство индивидуальной мобильности (СИМ). Из правил следует, что это "транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя". К СИМ относят не только самокаты: ими считаются электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другие подобные устройства для передвижения.
При этом в правилах оговаривается, что если мощность электросамоката не превышает 0,25 кВт, а масса – 35 кг, то права для езды на нем не нужны. Если же устройство мощнее, то его могут квалифицировать уже как мопед. Ездить на нем можно лишь с категорией "М" в водительском удостоверении.
Статус электросамоката
Другими словами, с 2023 года самокат официально стали квалифицировать как транспортное средство. Соответственно, и человек, который на нем едет, считается водителем. Во время движения он обязан контролировать дорожную обстановку и строго соблюдать правила дорожного движения.
Так, электросамокатом запрещено управлять в нетрезвом виде. Нельзя пользоваться гаджетами во время езды, если вы не применяете специальную гарнитуру.
Но при этом несколько водительских обязанностей на самокатчиков не распространяются:
-
им не нужно предъявлять документы для проверки инспектором;
-
за нарушения ПДД они отвечают как пешеходы;
-
их не могут наказать за оставление места ДТП.
Основные правила для самокатов
Главные нормы для самокатчиков прописаны в статье 24 ПДД РФ.
Так, согласно пункту 24.6, скорость передвижения на СИМ не должна превышать 25 км/ч. Во дворах и вовсе можно ездить не быстрее чем 20 км/ч.
Если же вы движетесь совместно с пешеходами, у них всегда будет перед вами приоритет.
При пересечении дороги по пешеходному переходу самокатчик обязан спешиться и вести свое средство передвижения рядом.
Кроме того, на электросамокате запрещается:
-
перевозить грузы, которые мешают управлению или выступают за пределы транспорта более чем на полметра;
-
перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией;
-
буксировать другие самокаты;
-
перемещаться по трассам, где скорость потока составляет 60 км/ч и более.
Где можно ездить на электросамокате?
Самокатчикам разрешено передвигаться по велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также велосипедным полосам и зонам.
При их отсутствии можно ездить и по тротуару или пешеходной дорожке, не создавая при этом помеху гуляющим людям.
Если же нет и тротуаров, самокатчик имеет право двигаться по обочине или правому краю автодороги.
С какого возраста разрешено ездить на электросамокате?
Управлять электросамокатом можно в любом возрасте. Но при этом правила делят всех самокатчиков на три возрастные группы – каждой можно передвигаться лишь в определенных местах.
Так, детям в возрасте до 7 лет разрешено кататься по тротуарам, пешеходным или велопешеходным (лишь на стороне, предназначенной для пешеходов) дорожкам, но обязательно в сопровождении взрослых.
Если самокатом управляет ребенок от 7 до 14 лет, он может свободно перемещаться также по велосипедным и велопешеходным дорожкам. Сопровождение взрослых уже не требуется.
Подростки старше 14 лет приравниваются к взрослым и могут передвигаться не только по всем вышеперечисленным территориям, но и выезжать на обочину и правый край автодороги (если выделенных дорожек и тротуаров нет).
Знаки для самокатчиков
Три дорожных знака регулируют движение именно тех, кто перемещается на электросамокатах:
Знак 3.10. Запрещает передвижение пешеходов и ограничивает перемещение средств индивидуальной мобильности.
Знак 3.35. Запрещает движение самокатов и иных СИМ.
Знак 8.4.7.2. Дорожный знак, под которым он висит, действует только для СИМ. Если есть приписка "кроме", знак работает на весь транспорт, кроме СИМ.
Штрафы для электросамокатов
Госавтоинспекция контролирует соблюдение ПДД и для средств индивидуальной мобильности. Инспектор имеет полное право остановить самокатчика и оштрафовать его.
За езду с превышением скорости или выезд на запрещенную для СИМ территорию штраф составляет 800 рублей. Столько же придется заплатить за езду вдвоем на одном самокате.
За выезд на дорогу с ограничением скорости 60 км/ч и более – 1000 рублей.
За пьяную езду на электросамокате – 1000–1500 рублей.
За причинение вреда здоровью человека легкой или средней тяжести по неосторожности – 1000–1500 рублей.
За непредоставление преимущества пешеходу – 1500–2500 рублей.
08:10:54 22-04-2025
просто стартануть на электросамокате - 35 р
10:49:47 22-04-2025
передумал...не буду покупать электросамокат...слишком муторно...
17:33:36 22-04-2025
Штрафы есть, а наказания нет!
19:12:54 22-04-2025
Гость (17:33:36 22-04-2025) Штрафы есть, а наказания нет! ... Уже есть наказание!
18:43:16 22-04-2025
Полный абусрд с мощностью электросамокат например если самокат превышает всего 50-100w то можно отнести к мопеду? Бред полный и бо самокат не большой и почти во всех самокатах стоит ограничитель 25-30км час
20:37:47 22-04-2025
До 600 ват включительно это сим, выше это мопед
15:49:45 23-04-2025
Александр (20:37:47 22-04-2025) До 600 ват включительно это сим, выше это мопед... читайте внимательнее:
При этом в правилах оговаривается, что если мощность электросамоката не превышает 0,25 кВт, а масса – 35 кг, то права для езды на нем не нужны. Если же устройство мощнее, то его могут квалифицировать уже как мопед. Ездить на нем можно лишь с категорией "М" в водительском удостоверении.
20:39:30 23-04-2025
кенни (15:49:45 23-04-2025) читайте внимательнее:При этом в правилах оговаривается, ... Там бред написан. По ПДД СИМ не могут становиться мопедом, независимо от мощности и веса.