В этом году в городе усилят рейды по контролю за соблюдением ПДД

02 апреля 2025, 15:00, ИА Амител

Электросамокаты в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле многих пользователей электросамокатов заблокировали и оштрафовали за игнорирование запретов и ограничений, рассказал руководитель по взаимодействию с региональными органами власти ООО "Вуш" (оператор кикшеринга) Сергей Ширшов в администрации города во время совещания, на котором обсудили правила для средств индивидуальной мобильности (СИМ) в 2025 году.

"Конечно, нам хочется, чтобы люди ездили по правилам и не нарушали их. Мы стали блокировать и штрафовать тех, кто игнорирует запреты и ограничения. Эта цифра измеряется тысячами", – отметил Ширшов.

Он также сообщил, что в мессенджере Telegram работает чат-бот @whoosh_test_bot. Любой может отправить фото с нарушением езды на электросамокате.

В ходе совещания сотрудники Госавтоинспекции рассказали, что в этом году усилят рейды по контролю за соблюдением ПДД в зонах повышенного риска: на пешеходных переходах, перекрестках и в местах массового скопления людей.

В прошлом году чаще всего выявлялись следующие нарушения: езда вдвоем на одном электросамокате и движение по пешеходным переходам, хотя по ПДД необходимо спешиваться.

Также Ширшов сообщил, что до 10 апреля на улицах Барнаула появятся около 2,5 тыс. электросамокатов. Власти Барнаула отметили, что работают над снижением числа конфликтов между самокатчиками и пешеходами.