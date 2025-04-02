Барнаульцам рассказали, куда жаловаться на безумных самокатчиков, нарушающих правила
В этом году в городе усилят рейды по контролю за соблюдением ПДД
02 апреля 2025, 15:00, ИА Амител
В Барнауле многих пользователей электросамокатов заблокировали и оштрафовали за игнорирование запретов и ограничений, рассказал руководитель по взаимодействию с региональными органами власти ООО "Вуш" (оператор кикшеринга) Сергей Ширшов в администрации города во время совещания, на котором обсудили правила для средств индивидуальной мобильности (СИМ) в 2025 году.
"Конечно, нам хочется, чтобы люди ездили по правилам и не нарушали их. Мы стали блокировать и штрафовать тех, кто игнорирует запреты и ограничения. Эта цифра измеряется тысячами", – отметил Ширшов.
Он также сообщил, что в мессенджере Telegram работает чат-бот @whoosh_test_bot. Любой может отправить фото с нарушением езды на электросамокате.
В ходе совещания сотрудники Госавтоинспекции рассказали, что в этом году усилят рейды по контролю за соблюдением ПДД в зонах повышенного риска: на пешеходных переходах, перекрестках и в местах массового скопления людей.
В прошлом году чаще всего выявлялись следующие нарушения: езда вдвоем на одном электросамокате и движение по пешеходным переходам, хотя по ПДД необходимо спешиваться.
Также Ширшов сообщил, что до 10 апреля на улицах Барнаула появятся около 2,5 тыс. электросамокатов. Власти Барнаула отметили, что работают над снижением числа конфликтов между самокатчиками и пешеходами.
15:06:21 02-04-2025
Так власти Барнаула работают над этой проблемой...
15:26:45 02-04-2025
..... (15:06:21 02-04-2025) Так власти Барнаула работают над этой проблемой...... Ага. Чат-бот, блин)))))
15:28:40 02-04-2025
На безумных самокатчиков надо жаловаться прям внутрь самих самокатчиков. А на нормальных никуда не надо жаловаться.
15:37:00 02-04-2025
Чтобы соблюдать правила нужно их знать. А что мешает ввести требование наличия водительского устоверения любой категории для аренды самокатов? Компании боятся потерять прибыль? Так в первую очередь нужно думать не о прибыли, а о безопасности, верно?
17:14:36 02-04-2025
Гость (15:37:00 02-04-2025) Чтобы соблюдать правила нужно их знать. А что мешает ввести ... Бизнес затевается ради получения прибыли. И доставки сейчас уже много на самокатах, гораздо более мощных. Отменим доставку? Да эти огромные федеральные структуры так по шапке дадут любой местной власти, что тем мало не покажется. Проблема в другом, на мой взгляд. Образец поведения задают власти, начиная с самого верха. А у них соблюдение закона на одном из последних, если не на последнем месте. И общество, и отдельные граждане даже бессознательно на этот пример ориентируются.
16:15:57 02-04-2025
Ну отправят пешеходы фото в чат-бот, какой-то упырь на каком-то самокате. Ни номеров, ничего, никакой идентификации. Толку то от этого фото, никто никого искать и наказывать не будет.
08:47:23 03-04-2025
Гость (16:15:57 02-04-2025) Ну отправят пешеходы фото в чат-бот, какой-то упырь на каком... Номера есть на самокатах. Только они сейчас грязные, их не видно.
16:59:38 02-04-2025
в спортлото?
20:24:47 02-04-2025
Про безумных рассказали. Теперь расскажите про умных.
21:00:09 02-04-2025
Надо просто Запретить электросамокаты!!!и не будет проблем
01:46:00 03-04-2025
А есть такой же бот против неадекватов с прямоточными глушителями и прочего автохлама на дорогах, который не выдерживает никаких норм?
Когда будут рейды с целью выявления нарушителей-автомобилистов?
Все точки, где они собираются ночами-вечерами, давно известны.