По любому бездорожью: компания "Алтайкузов" презентовала новые тракторные прицепы

Алтайский производитель познакомил аграриев с новинками собственного производства на форуме "День сибирского поля-2023"

03 июля 2023, 10:30, ИА Амител LjN8KDjM2

Техника компании "Алтайкузов" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Что самое главное для хорошего урожая? Безусловно, это погода. Это качество посевного материала. И, конечно же, надежная техника, которая не подведет в самый ответственный момент, и если уж вышла в поле, то отработает по полной. Именно такую технику производит алтайская компания "Алтайкузов". Уже пятый раз подряд предприятие приняло участие в межрегиональном агропромышленном форуме "День сибирского поля". В этом году представляли свою новинку – тракторные прицепы.

Импортозамещение

Алтайский производитель разработал сразу целую линейку новых надежных прицепов для тракторов второго и третьего тягового класса, то есть для Т-150 и МТЗ 1221, грузоподъемностью до 9,9 тонн. Один с разгрузкой на две стороны, второй с гидробортом.

Эти прицепы максимально адаптированы для работы в любом регионе, в том числе и в родном Алтайском крае. Надежная подвеска и рама дают возможность с легкостью преодолевать бездорожье, это отличный вариант импортозамещения, произведенный на Алтае, рассказали представители компании корреспонденту amic.ru, который пришел полюбоваться на масштабную выставку.

А полюбоваться было чем: яркие, крепкие, мощные. Они только сошли с конвейера и уже скоро выйдут в поля исполнять свое главное предназначение – помогать собирать урожай.





















Техника компании "Алтайкузов" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

И новые, и обновленные

В этом году компания заняла на форуме площадку более чем в 600 кв. м. Там расположили восемь моделей. Кроме новых прицепов это еще и автомобильные прицепы, грузовая и другая техника.

"Сегодня мы производим четыре вида прицепов: тракторные разных модификаций, автомобильные двухосные и трехосные, шесть видов самосвальных установок под все типы шасси самосвальных машин", – пояснил технический директор компании Эдуард Черкасов.

"Алтайкузов" предлагает и КАМАЗы с пробегом (полностью проверенные, с обновленными деталями, гарантией и дешевле, чем новые).

Кроме того, сейчас компания разрабатывает новый трехосный тракторный прицеп большой тоннажности. И, кстати, и его, и остальную технику создают, что называется, под запрос. Предприятие регулярно опрашивает клиентов – аграриев, сельхозпроизводителей, чтобы учесть их пожелания и предпочтения.

А потому эту технику покупают не только в Алтайском крае, но и в других регионах Сибири, а также Казахстане.

ООО "Алтайкузов"

Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Калинина, 57/4

8 (903) 947-4003

info@алтай-кузов.рф

altkuzov@bk.ru

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