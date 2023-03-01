По меньшей мере 26 человек погибли при столкновении двух поездов в Греции
На месте ЧП работают 150 спасателей и 40 машин скорой помощи
01 марта 2023, 10:00, ИА Амител
Кадр из видео: YouTube
26 человек погибли, 85 пострадали в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на местное телевидение.
Авария случилась возле городка Темпи более чем в 200 километрах к северо-западу от Афин. Поезд следовал по маршруту Афины – Салоники. В нём находились 350 человек. При столкновении три вагона пассажирского поезда перевернулись, начался пожар. На месте работают 150 спасателей и 40 машин скорой помощи.
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