По меньшей мере 26 человек погибли при столкновении двух поездов в Греции

На месте ЧП работают 150 спасателей и 40 машин скорой помощи

01 марта 2023, 10:00, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube

26 человек погибли, 85 пострадали в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на местное телевидение.

Авария случилась возле городка Темпи более чем в 200 километрах к северо-западу от Афин. Поезд следовал по маршруту Афины – Салоники. В нём находились 350 человек. При столкновении три вагона пассажирского поезда перевернулись, начался пожар. На месте работают 150 спасателей и 40 машин скорой помощи.