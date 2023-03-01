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По меньшей мере 26 человек погибли при столкновении двух поездов в Греции

На месте ЧП работают 150 спасателей и 40 машин скорой помощи

01 марта 2023, 10:00, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube
Кадр из видео: YouTube

26 человек погибли, 85 пострадали в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на местное телевидение. 

Авария случилась возле городка Темпи более чем в 200 километрах к северо-западу от Афин. Поезд следовал по маршруту Афины – Салоники. В нём находились 350 человек. При столкновении три вагона пассажирского поезда перевернулись, начался пожар. На месте работают 150 спасателей и 40 машин скорой помощи.

Комментарии 2

  • При столкновении три вагона пассажирского поезда перевернулись, начался пожар.///Просто интересно, из-за чего пожар возник
    01 марта, Гость   Ответить
  • Просто интересно, из-за чего пожар возник--- может в товарнике цистерны были
    01 марта, Гость   Ответить
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