По месту прохождения ВСУ в Херсонской области нанесли удар

По словам координатора местного подполья, были поражены группа "охотников на беспилотники", а также специальное оборудование

27 мая 2024, 23:28, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com

По подконтрольной Киеву части Херсонской области был нанесен ракетный удар. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев: атака пришлась по Снегиревке, где расположена техника и живая сила противника.

Подпольщик подчеркнул, что в городе регулярно проходят украинские эшелоны с техникой и боеприпасами в составе. К месту начали съезжаться военные машины скорой.

По данным Лебедева, при ударе были поражены группа "охотников на беспилотники", а также специальное оборудование.