Путин заявил об отсутствии у России планов по взятию Харькова

Глава государства подчеркнул, что войска ВС РФ добиваются успехов и продвигаются строго по плану

17 мая 2024, 17:35, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

У российской армии сейчас нет планов по взятию Харькова. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам поездки в Китай.

Глава государства подчеркнул, что войска ВС РФ добиваются успехов и продвигаются строго по плану. Ответственность за происходящее на Харьковском направлении он возложил на Украину, поскольку России необходимо создать санитарную зону безопасности из-за обстрелов Белгорода.

"Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности – санитарную зону", – сказал Путин.