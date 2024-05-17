Путин заявил об отсутствии у России планов по взятию Харькова
Глава государства подчеркнул, что войска ВС РФ добиваются успехов и продвигаются строго по плану
17 мая 2024, 17:35, ИА Амител
У российской армии сейчас нет планов по взятию Харькова. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам поездки в Китай.
Глава государства подчеркнул, что войска ВС РФ добиваются успехов и продвигаются строго по плану. Ответственность за происходящее на Харьковском направлении он возложил на Украину, поскольку России необходимо создать санитарную зону безопасности из-за обстрелов Белгорода.
"Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности – санитарную зону", – сказал Путин.
07:50:32 18-05-2024
Ну да. А его друг говорит, сан. зона - до Польши.
20:25:53 18-05-2024
Очередной акт измены национальных интересов России и народа создание условий для нашей капитуляции.