По миллиону рублей получили молодые сельские учителя в Алтайском крае

20 молодых специалистов получили выплаты за трудоустройство в малые школы

22 октября 2024, 16:50, ИА Амител

Книги / Фото: unsplash.com/ Kimberly Farmer

В Алтайском крае впервые получили по 1 млн рублей молодые сельские учителя, сообщили в правительстве региона.

В течение лета заявки принимали от педагогов, трудоустроенных в образовательные учреждения, в которых численность обучающихся не превышает 500 человек. Участвовали в конкурсе специалисты до 35 лет.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что компенсационная выплата – одна из мер поддержки, которые ввели для того, чтобы сделать профессию педагога более востребованной.

Целью конкурса назвали привлечение и закрепление педагогических работников в муниципальных образованиях с населением до 50 тыс. человек.

Многие из учителей планируют вложить деньги в улучшение жилищных условий.