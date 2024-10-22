По миллиону рублей получили молодые сельские учителя в Алтайском крае
20 молодых специалистов получили выплаты за трудоустройство в малые школы
22 октября 2024, 16:50, ИА Амител
В Алтайском крае впервые получили по 1 млн рублей молодые сельские учителя, сообщили в правительстве региона.
В течение лета заявки принимали от педагогов, трудоустроенных в образовательные учреждения, в которых численность обучающихся не превышает 500 человек. Участвовали в конкурсе специалисты до 35 лет.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что компенсационная выплата – одна из мер поддержки, которые ввели для того, чтобы сделать профессию педагога более востребованной.
Целью конкурса назвали привлечение и закрепление педагогических работников в муниципальных образованиях с населением до 50 тыс. человек.
Многие из учителей планируют вложить деньги в улучшение жилищных условий.
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Все бы было замечательно. Только никакой гарантии, что денежки получат, а потом не сбегут. И ничего назад с них не заберёшь, Или по три копейки будут возвращать или обанкротятся...