По плану. Барнаульский застройщик продолжает развивать мегаквартал у ТРЦ "Арена"
Проекты многоэтажек, рассчитанных на проживание 1,2 тысячи человек, представили общественности
08 ноября 2024, 17:40, ИА Амител
Три десятиэтажных дома на 669 квартир возведет в квартале рядом с ТРЦ "Арена" компания "Алгоритм". Девелопер уже несколько лет осваивает этот гигантский участок на пересечении Павловского тракта и ул. Просторной. Эскизы новой очереди застройки презентовал на градсовете 7 ноября архитектор Владимир Золотов. Он отметил, что проект выполнен совместно с мастерской "Планета" и точно в соответствии с утвержденным проектом планировки гигантского микрорайона.
Участок сейчас свободен от строений, расположен в окружении уже возводимых домов и удален от Павловского тракта (это третья линия застройки). Два многоэтажных дома будут трехсекционными, с подземным паркингом и общим двором. Третий дом спроектирован двухсекционным.
Проект ЖК на ул. Анатолия Мельникова, 5 / Фото: ПМ "Планета", Владимир Золотов
Въезды на территорию многоэтажек (всего их 12) предусмотрены с ул. Анатолия Мельникова и квартального проезда. По словам Владимира Золотова, к парковочной группе появится свой въезд, что разгружает автомобильное движение в микрорайоне.
"Жилые дворы организуют функциональное зонирование, между корпусами движение ограничено, так как все дома имеют сквозные вестибюльные группы, а сам двор вдоль домов имеет проезд, совмещенный с пешеходными тротуарами. Тротуары могут быть использованы для подъезда пожарной и иной техники", – сообщил Владимир Золотов.
При въездах с улиц размещены машино-места временного хранения, в центре дворов – парковки постоянного хранения. Всего с учетом подземного паркинга для жителей будет доступно 333 машино-мест. Еще 45 парковок отведены для маломобильных групп населения.
Владимир Золотов отметил, что максимальная часть двора отдана под озеленение. Его планируют украсить высокорослыми деревьями и кустарниками.
Дома построят по панельной технологии, а фасады корпусов выполнят "в соответствии с общим замыслом района". В цветовом решении использованы "природные" цвета.
Пока в осваиваемом квартале нет школ, детсадов и поликлиник, однако они скоро появятся. Как было сказано во время заседания, застройщик начал процедуру по подготовке к проектированию объектов социальной инфраструктуры. После этого компания намерена пройти госэкспертизу и получить разрешение на строительство.
18:10:08 08-11-2024
Туда бы уже мегаулицу нужно проложить
11:04:57 09-11-2024
Прежде чем купить у них жилье..сто раз подумайте. По Балтийской и Ускова в их домах все подвалы после дождя или таяние снега тонут.
15:09:14 09-11-2024
Ребята..... Какие стройки? Группа компаний Самолёт уже на грани разорения, но это только начало, через пол года все массово банкротиться пойдут. Уже сейчас привораживают стройки. Сейчас эффективнее деньги на депозите держать под 21% доходность выше и через полгода квартиру на вторичка с дисконтом взять
18:14:37 09-11-2024
Ежик без ножек (15:09:14 09-11-2024) Ребята..... Какие стройки? Группа компаний Самолёт уже на гр... да-да - надо подождать, и квартиры начнут раздавать бесплатно, доллар загнется, мы обгоним Португалию....
20:44:05 09-11-2024
Гость (18:14:37 09-11-2024) да-да - надо подождать, и квартиры начнут раздавать бесплатн... Ну вы белку не ловите. Бесплатно вам только от бабушки в наследство, ну как бесплатно- за переоформление и нотариусу откинете и счастье ваше. Но застройщиков которые сейчас приморозили стройки сейчас дольщики начнут разматывать за задержку сроков и дальше колубок будет раскручиваться все интереснее. В конце 80-х тоже активная застройка была, а потом бац и 90-е. Численность населения в АК сократилась на 11тысяч и население стареет, молодеж валит. Ну факторы не в пользу развития. Ключ обещают ещё поднять.... Крепитесь
20:12:13 09-11-2024
Интересная арифметика в 669 квартирах будут жить 1200 человек , т.е. примерно 2 человека в квартире. Там что опять студии будут по 24 кв.м. , рассчитанных на 1-2 человека. Или 2-3 комнатные квартиры, где проживают 3-5 человек, может не сразу, но со временем (дети появятся). Тогда этот район на 1800-2000 человек. И хватит ли 1 стояночное место на 2 квартиры, когда у многих в семье часто по 2 машины. Опять таки не сейчас, а лет через 5-10 .
Живем сегодняшним днем - а надо смотреть чуть дальше.
20:53:40 09-11-2024
Вы думаете, что Ксюша просто так ушла из этой замечательной компании? Кризис и у них назревает.