По плану. Барнаульский застройщик продолжает развивать мегаквартал у ТРЦ "Арена"

Проекты многоэтажек, рассчитанных на проживание 1,2 тысячи человек, представили общественности

08 ноября 2024, 17:40, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Анатолия Мельникова, 5/ Фото: ПМ "Планета", Владимир Золотов

Три десятиэтажных дома на 669 квартир возведет в квартале рядом с ТРЦ "Арена" компания "Алгоритм". Девелопер уже несколько лет осваивает этот гигантский участок на пересечении Павловского тракта и ул. Просторной. Эскизы новой очереди застройки презентовал на градсовете 7 ноября архитектор Владимир Золотов. Он отметил, что проект выполнен совместно с мастерской "Планета" и точно в соответствии с утвержденным проектом планировки гигантского микрорайона.

Участок сейчас свободен от строений, расположен в окружении уже возводимых домов и удален от Павловского тракта (это третья линия застройки). Два многоэтажных дома будут трехсекционными, с подземным паркингом и общим двором. Третий дом спроектирован двухсекционным.

Проект ЖК на ул. Анатолия Мельникова, 5 / Фото: ПМ "Планета", Владимир Золотов

Въезды на территорию многоэтажек (всего их 12) предусмотрены с ул. Анатолия Мельникова и квартального проезда. По словам Владимира Золотова, к парковочной группе появится свой въезд, что разгружает автомобильное движение в микрорайоне.

"Жилые дворы организуют функциональное зонирование, между корпусами движение ограничено, так как все дома имеют сквозные вестибюльные группы, а сам двор вдоль домов имеет проезд, совмещенный с пешеходными тротуарами. Тротуары могут быть использованы для подъезда пожарной и иной техники", – сообщил Владимир Золотов.

При въездах с улиц размещены машино-места временного хранения, в центре дворов – парковки постоянного хранения. Всего с учетом подземного паркинга для жителей будет доступно 333 машино-мест. Еще 45 парковок отведены для маломобильных групп населения.

Владимир Золотов отметил, что максимальная часть двора отдана под озеленение. Его планируют украсить высокорослыми деревьями и кустарниками.

Дома построят по панельной технологии, а фасады корпусов выполнят "в соответствии с общим замыслом района". В цветовом решении использованы "природные" цвета.

Пока в осваиваемом квартале нет школ, детсадов и поликлиник, однако они скоро появятся. Как было сказано во время заседания, застройщик начал процедуру по подготовке к проектированию объектов социальной инфраструктуры. После этого компания намерена пройти госэкспертизу и получить разрешение на строительство.