По пути типизации. Зачем застройщики Барнаула возводят частные дома по "шаблонам"

Возведение домов по готовым проектам стало популярным направлением последние несколько лет

15 февраля 2023, 09:25, ИА Амител

Типовой проект от компании "Малые этажи" / Фото: barnaul.malie-etaji.ru

Всё большее число строительных компаний Барнаула, работающих на рынке загородного домостроения, предлагают клиентам типовые проекты. Эти решения разработаны с учётом наиболее популярных запросов будущих жильцов. Типизация стала востребованной несколько лет назад, и сейчас большинство покупателей выбирают адаптированные и многократно применённые проекты. Об этом говорили эксперты на круглом столе "Формирование рынка загородной недвижимости", который организовала федеральная строительная компания "Малые этажи" и сайт amic.ru на площадке рекламного агентства FM-Продакшн.

Уверенность в результате

До 2020 года застройка пригорода Барнаула велась хаотично: собственники земельных участков самостоятельно возводили дома, поэтому встретить одинаковые объекты было практически невозможно. В пандемию, когда спрос на загородное жильё резко вырос, на рынок начали выходить строительные компании. В их кейсе были разработанные и рассчитанные проекты. Барнаульцам такой подход понравился.

Круглый стол "Формирование рынка загородной недвижимости" / Фото: amic.ru

Одна из главных причин популярности типовых проектов в том, что их реализация выйдет заказчику дешевле, чем строительство по индивидуальному проекту, объяснил директор строительной компании "Малые этажи" (Барнаул) Валентин Гусев.

"Типизация проектов – это удобная вещь не только для застройщиков, но и потребителей. Типовые проекты – выверенные, разработанные профессиональными архитекторами, дизайнерами. Это дома, которые удобны в эксплуатации, ремонте. Из 25-30 проектов можно выбрать. Серийные дома понятны для покупателей, и люди уверены в результате", – отметил он.

Проектирование и строительство домов по индивидуальным запросам компании также практикуют. Только стоит это заметно дороже, нежели реализации адаптированного варианта, добавил директор по развитию строительной компании "Малые этажи" Юрий Климентьев.

"Как только вы передвинули стенку, немного увеличили размеры объекта, внесли какую-то дополнительную опцию, дом автоматически становится дороже. Типовые варианты – это дома, которые компания разрабатывала под требования рынка, придумывала, как оптимизировать расходы строительных материалов, оценивала, сколько должно быть углов, чтобы было удобно делать ремонт", – сказал он.

Ценность выбора

Большинство тех, кто планирует переехать на землю, выбирают небольшие дома. По аналитике компании "Малые этажи", сейчас наиболее популярный продукт – коттедж до 100 квадратных метров. На второй по востребованности позиции – дом до 150 "квадратов". При этом запросы жителей заметно изменились за последние годы.

"Пять лет назад большинство хотели дома до 150 "квадратов". С участками то же самое. Раньше стандарт в Сибири, на Урале был 10-20 соток, теперь мы возвращаемся к наделам от 6 до 10 соток", – отметил Юрий Климентьев.

Круглый стол "Формирование рынка загородной недвижимости" / Фото: amic.ru

Типовые проекты, которые сегодня предлагают застройщики, отличаются не только квадратурой, планировками, внешним видом, но и технологиями строительства.

"Малые этажи" сейчас предлагают три линейки домов: барнхаус (дома в амбарном стиле, без перегородок между комнатами и крышей, – прим. ред.), одно- и двухэтажные дома в классическом стиле и шале для осознанных людей, которые не "ведутся" на тренды. Классика всегда актуальна. Также все хотят эксплуатировать дома дёшево. "Каркасники" (строительство домов по каркасной технологии, – прим. ред.) выходят на рынок потому, что в эксплуатации они дешевле, чем каменные и блочные. У покупателей должен быть выбор по цене, возможность заехать в дом и не строить его десятилетиями", – отметил Юрий Климентьев.

Комплексный подход, когда строительные компании предлагают и проекты, и последующее строительство домов под ключ, говорит о развитии рынка загородного жилья Барнаула, отметила президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина. Этот подход позволяет горожанам, мечтающим переехать на землю, не растягивать стройку на годы, а уложиться в несколько месяцев.

"Малые этажи" выходят очень вовремя с продуктом, который на рынке качественно не представлен. Есть отдельные проектные организации, когда у человека возникает желание построить дом, он самостоятельно ищет участок, проектировщика, строительную компанию. На это уходят время, нервы. Синергия земельных участков, готовых к продаже со всеми коммуникациями, и организаций, которые предлагают решения и строят, появляется в самое нужно время", – резюмировала Ракина.

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