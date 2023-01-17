Коттеджный посёлок на 820 домов с бульваром и аллеями построят недалеко от Фирсово

В будущем микрорайоне смогут проживать около 2,5 тыс. человек

17 января 2023, 07:48, ИА Амител















На территории Санниковского сельсовета Первомайского района запроектировали очередной коттеджный посёлок. В нём планируют разместить более 800 домовладений, детский сад, два многофункциональных центра. Развивать посёлок рассчитывают этапами, а решать все вопросы жизнеобеспечения микрорайона будет управляющая компания.

В очередь

Проектируемый квартал расположен напротив микрорайона Палитра, в 12 километрах от Барнаула и двух километрах от села Фирсово. Площадь участка, где появится посёлок, составляет 111 га. Развивать проект намерен предприниматель Александр Захарова. По информации открытых источников, он является учредителем барнаульской поликлиники "Афродита".

Будущий коттеджный посёлок получил название Берёзовый мыс. Согласно проекту планировки микрорайона (его выполнила ЗАО "Проектная компания"), в нём будет 820 домовладений с участками по 8, 10 и 12 соток. Всего посёлок рассчитан на проживание почти 2,5 тыс. человек.

В микрорайоне предусмотрено строительство магазина "Мария-Ра", частного детского сада на 24 места и детсада временного пребывания детей на 12 мест, спортивно-досугового центра, конторы управляющей компании, а также двух многофункциональных зданий. В них возможно разместить отделения связи, банка, буфет, ФАП, процедурный кабинет, аптеку, пункт правопорядка.

Расположение посёлка Берёзовый мыс / Фото: ЗАО «Проектная компания»

Развитие посёлка запланировано в четыре очереди. В первую, помимо 25% жилых домов, предусмотрено строительство детского сада, магазина товаров первой необходимости, аптечного пункта.

"С ростом посёлка в третьей очереди закладывается строительство декоративного водоёма, детского сада для временного пребывания детей, спортивных площадок и т.п. При общественных центрах предполагается расположить детские игровые городкие, – указано в документации.

Валежник – в бульвар

Главной особенностью посёлка станет большое количество зелёных зон. Так, в нём заложены бульвар и несколько аллей.

"Сохраняемые лесные массивы вдоль поймы Оби превращаются в рекреационную зону, которая после очистки от больных, сухих и старых деревьев, а также валежника используется для размещения прогулочного бульвара, беговых и лыжных трасс, зон тихого отдыха и развлечений. Бульвар соединяется с лесами, расположенными в пойме за границами посёлка, что даёт жителям возможность расширить свои маршруты для "тихой" охоты или просто прогулок. Структура посёлка построена таким образом, чтобы из каждой его части была возможность легко пройти к бульвару, а также к объектам общественного назначения", – указано в проекте.

Благоустройство посёлка будет включать посадку деревьев и кустарников, посев газонов, устройство плиточного покрытия на пешеходных аллеях и бульвару и песчаного – на прогулочных аллеях, установку пергол, парковых скамеек, урн, цветочниц, установку светильников на аллеях.

Проект планировки посёлка Берёзовый мыс / Фото: ЗАО «Проектная компания»

В будущем микрорайоне запроектированы два въезда-выезда. На одном планируют установить КПП, второй оборудуют автоматическим шлагбаумом. При въездах в посёлок предусмотрены гостевые автостоянки, как для посетителей объектов общественного назначения, так и для жителей Берёзового мыса. При выездах на дорогу Барнаул – Бобровка установят остановочные павильоны с двух сторон.

"Учитывая большую протяжённость посёлка (расстояние от крайнего участка до дороги Барнаул – Бобровка составляет около 1,5 км), предлагается организовать движение маршрутного общественного транспорта внутри посёлка (например, детский школьный автобус или "Газель") или заход в посёлок рейсовых автобусов. Для этого у второго общественного центра организована автобусная стоянка", – отмечено в документации.

Сроки реализации проекта не указаны, однако квартал уже успешно прошёл общественные обсуждения в администрации Санниковского сельсовета и его рекомендовали к строительству.

Коттеджный ажиотаж

В Первомайском районе отмечен бум малоэтажного строительства, а количество строящихся и проектируемых посёлков стремительно растёт. Так, ранее amic.ru сообщал, что недалеко от микрорайона Лосихин остров запланировано развитие нового посёлка Старая речка. Также уже ведётся развитие посёлка Ясная Поляна.

Напротив Берёзового мыса (через дорогу Барнаул – Бобровка) также запроектирован коттеджный посёлок на 1200 домов со спортцентром и бассейном, бизнес-центром, теннисным клубом. Инвестором проекта выступает компания "Фирсова Слобода".

Всего же в Санниковском сельсовете в течение семи лет могут возникнуть несколько десятков коттеджных посёлков и даже два квартала многоэтажных домов: сейчас проходят общественные обсуждения нового генплана территории. Наибольшее число новых земель под частные дома проектом отведены как раз рядом с микрорайонами Палитра и Рощино. Здесь сформировано более 20 участков под частные дома и около десяти – под общественно-деловые зоны.