По серии игр The Sims снимут фильм с большим количеством пасхалок

Сюжет держится в секрете, но создатели обещают множество отсылок к оригинальной версии игры

18 сентября 2024, 17:35, ИА Амител

Игра The Sims / Изображение: ea.com

Киностудия Amazon MGM и компания Electronic Arts, занимающаяся разработкой и изданием компьютерных игр, совместно с ведущими голливудскими кинематографистами работают над экранизацией игры The Sims, сообщают "Правила жизни".

"По мере приближения невероятного рубежа – 25 лет The Sims – я рада подтвердить, что франшиза выйдет на большой экран", – заявила президент EA Entertainment Лора Миле.

Она уверена, что кино может оказать такое же большое влияние на индустрию, как фильм "Барби".

Также разработчики подчеркнули, что не будут выпускать The Sims 5 и продолжать развивать четвертую часть игры, вышедшую десять лет назад. В ЕА отметили, что на сегодняшний день в The Sims 4 играют более 80 млн человек по всему миру.

Ранее в Госдуме призвали заблокировать игру The Sims 4 из-за появления в ней инцеста.