О чем фильм "Барби", стартовавший в кинотеатрах России, и почему о нем все говорят

Фильм "Барби" начали показывать в российских кинотеатрах с 14 сентября

14 сентября 2023, 18:25, ИА Амител

Кадр из фильма "Барби" / Фото: kinopoisk.ru

14 сентября голливудский фильм "Барби", наконец, начали показывать в российских кинотеатрах. В других странах картину запустили в кино ещё в июле, она успела стать главным и самым кассовым фильмом 2023 года, заработав в мире 1,4 млрд долларов. Amic.ru рассказывает, о чем эта лента и почему она стала такой популярной.

О чем фильм?

Картина основана на одноименной линейке кукол "Барби". Она рассказывает о стереотипной девушке-кукле Барби, которая живет в идеальном Барбиленде, каждый день меняет наряды, загорает на пляже и танцует.

Однажды кукла задумывается о смерти, и ее сделанные под туфли с каблуками ноги становятся плоскими. Чтобы разобраться во всем, она отправляется в реальный мир, чтобы найти там девочку, которая играет с ней. За Барби в реальность увязывается мужская кукла Кен.

Почему фильм так популярен?

Еще до выхода фильм разошелся на мемы. В нем снялись популярные актеры Марго Робби ("Волк с Уолл-стрит", "Отряд самоубийц") и Райан Гослинг ("Драйв", "Бегущий по лезвию 2049"). Плюс сказалась популярность куклы Барби. Трейлеры к фильму также были весьма оригинальными. Так, один из них отсылал к "Космической Одиссее 2001 года" Стэнли Кубрика.

Фильм и Райана Гослинга также выдвинули на "Оскар" в номинациях "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучшая мужская роль второго плана".

Кто снял "Барби"?

Сняла "Барби" режиссер Грета Гервинг. Она же была режиссером фильмов "Леди Берд" и "Маленькие женщины".

Оценки у фильма хорошие?

В целом да. На американском агрегаторе IMDB лента получила 7,3 балла из 10. А на "Кинопоиске" оценка чуть ниже – 6,8 балла из 10.

А разве "Барби" не запретили?

Об этом только ходили слухи. ТАСС писал, что "Барби" и другой голливудский блокбастер – "Оппенгеймер" – якобы запретил Минкульт, потому что фильмы не соответствуют целям и задачам по укреплению и сохранению традиционных российских духовных ценностей.

Глава "Лиги Безопасного интернета" Екатерина Мизулина на это ответила, что она не понимает, почему нельзя показывать фильмы "Барби" и "Оппенгеймера", а можно фильм "Непосредственно Каха", шоу "Битву экстрасенсов" или "Дом-2", передавал ее слова телеграм-канал BRIEF. Официально о запрете показа "Барби" никто не заявлял.

Фильм показывают в России официально?

Нет, в легальный прокат фильм не выходит по желанию правообладателя Warner Bros. Прокатного удостоверения у картины нет, ее демонстрируют по "серому прокату". Так, фильм выходит в русском дубляже, который подготовили студии Red Head Sound и Flarrow Films.

В дубляже RHS голливудских актеров – Марго Робби, Райана Гослинга и других озвучивают их официальные голоса в России. Все песни также переведены на русский язык. У Flarrow Films другой, но также профессиональный актерский состав. В дубляже от RHS фильм можно посмотреть с 14 сентября, а FF дату релиза пока не объявила.

А в Барнауле посмотреть фильм можно?

Да. Его показывают барнаульские кинотеатры – "Пионер", "Формула" и другие в дубляже Red Head Sound. Сеансы можно посмотреть на сайтах кинозалов. Купить билеты можно только в кассах, онлайн они не продаются.