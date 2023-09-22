По штабу Черноморского флота в Севастополе нанесли ракетный удар

Возле театра Луначарского упал осколок

22 сентября 2023, 17:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

По штабу Черноморского флота в Севастополе нанесен ракетный удар. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев, сообщает РИА Новости.

По его словам, возле театра Луначарского упал осколок. На место выдвинулись все оперативные службы, информация о пострадавших уточняется.

Развожаев не исключил еще одну атаку. Он призвал жителей не публиковать в соцсетях фото и видео с места удара, а также не покидать свои дома.