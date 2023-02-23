Автопробег, мушкетёры и "Бешенство". Как провести выходные на 23 Февраля в Барнауле?

На февральских выходных можно будет посетить кинотеатры, спектакли и концерты

23 февраля 2023, 09:01, ИА Амител

Концерт / Фото: amic.ru

Жителей России ждут сразу четыре выходных. Сидеть дома – скучно. А потому специально для любителей активного и культурного отдыха amic.ru подготовил обзор интересных событий.

В кино

В кино к 23 февраля выйдет сразу несколько премьер. Пожалуй, главным из них будет фильм "Бешенство", который снял режиссёр "Чебурашки" и "Последнего богатыря" Дмитрий Дьяченко.

Часть съёмок картины проходили на Алтае. По сюжету в тайге разгорается эпидемия бешенства среди диких животных. В этом время отец привозит сына-наркомана в хижину в тайге, чтобы продержать его там во время ломки. В итоге они оба оказываются в ловушке и должны выбраться из неё. В картине сыграли Алексей Серебряков ("9 рота", "Груз 200"), Евгений Ткачук ("Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов", "Казнь"), Георгий Дронов ("Воронины", "Ночной дозор") и другие именитые артисты.

Кроме того, ожидается 23 февраля выход двух иностранных фильмов с голливудскими звёздами.

Первый – лента "Сын" с Хью Джекманом в главной роли. Снял картину режиссёр Флориан Зеллер. "Сын" – это финал его трилогии о семейных отношениях. Предыдущие два фильма "Мать" и "Отец" очень положительно оценили критики. А "Отец" к тому же получил "Оскар" за лучший адаптивный сценарий и за лучшую мужскую роль.

По сюжету нового фильма главный герой Питер переживает тяжёлый период отношений с девушкой Бет и их маленьким ребёнком. Но у него есть ещё и сын от бывшей жены, проблемный подросток Николас. Отец решает наладить с ним отношения и исправить сложности в семье.

Ещё одна премьера – американо-ирландский детектив "Марлоу" с Лиамом Нисоном в главной роли. Он играет одинокого частного детектива Филипа Марлоу. Однажды роковая блондинка просит его найти своего бывшего мужчину. Марлоу начинает расследование, которое приведёт его к новой тайне.

В парк

23 февраля в парке "Изумрудный" пройдут спортивные конкурсы и развлекательная программа.

Праздничные мероприятия начнутся с 10:50. В это время намечен легкоатлетический пробег, который организует клуб марафонского и экстремального бега "Восток-трейл".

Для гостей проведут танцевальную разминку. Барнаульцы смогут сдать нормы ГТО и попробовать себя в силе и выносливости. На сцене показательные выступления продемонстрируют воспитанники клуба фехтования. Пройдёт и музыкальный концерт. Праздник начнётся в 13 часов.

Фото: amic.ru

В театр

23 февраля в 17:30 на основной сцене театра драмы можно посмотреть "Тёмные аллеи" – драму по одноимённому рассказу Ивана Бунина. Кроме того, театр ждёт зрителей на мистическую драму "Трильби" (24 февраля в 17:30), "Кое-что о том самом и не только" (25 февраля в 17:30) и комедию "За двумя зайцами" (26 февраля в 17:30).

В Молодёжном театре Алтая 23 февраля никаких спектаклей не будет. Но 24 и 25 февраля в 17:00 ждут зрителей на постановку "Ноябрьский зов".

Алтайский государственный музыкальный театр 23 февраля (в 17:00) покажет мюзикл "Три мушкетёра", а 24 февраля можно будет посмотреть представление "Чародеи" (в 17:00), 25 февраля – балет "Вий" (в 17:00), а 26 февраля – мюзикл "Волшебник Изумрудного города" (в 11:00) и комедию "Невеста из Имеретии".



Насыщенная программа будет и в театре кукол "Сказка". 23 февраля здесь пройдут спектакли "Времена года" (в 10:30, в 12:00 и в 14:00) и "Богатырь Степан Ромашкин" (в 13:00), 24 февраля можно будет посмотреть постановки "Молоко" (16:00) и "Паша" (18:30), 25 февраля – "Репку" (10:30, 12:00, 14:00), "Машу и медведя" (11:00 и 13:00). Наконец, 26 февраля в театре представят постановки "Снежная почта" (10:30, 12:00 и 14:00) и "Гадкий утёнок" (11:00 и 13:00).

В филармонии 26 февраля состоятся "Симфонические вечера". В программе – музыка Сергея Рахманинова и Самюэля Барбера в исполнении пианистки Марины Костериной.

В музей

Ко Дню защитника Отечества в Краеведческом музее откроется выставочная площадка "Армия. 105 лет". На ней барнаульцев познакомят с историей праздника 23 Февраля.

В доме купца Зубова на пр. Красноармейском, 28, зрителям представят мультимедийную программу "От "Катюши" до "Василька": отечественные системы вооружения".

В "Горной аптеке" 23 февраля в 18:00 пройдут вечера граммофонной музыки XIX-XX веков от коллекционера телерадиотехники и грамзаписи Андрея Минкина. В ГМИЛИКА 24 февраля в 13:00 проведут просветительскую программу для детей "Как рождается книжка", а на 15:00 запланирована программа "В старину едали предки… О русском традиционном питании". Там расскажут о русских блюдах – об овощах, кашах и пирожках.

В других музеях также будут проходить выставки. 26 февраля в "Горной аптеке" и в музее ГМИЛИКА пройдут праздники, приуроченные к Масленице.

На концерт

23 февраля в баре Hairy lemon pub на ул. Лазурной, 9, состоится трибьют-концерт группы "Король и Шут". Он начнётся в 21:30. Песни "Короля и Шута" сыграют группы "СсеВераНайуХъ" и "Илья Нузиров". Там же 24 февраля (в 23:00) сыграет группа One Day Band. Но главные концерты в пабе состоятся 25 февраля. В этот день выступят группы "Анимация" (19:00) и "SКАЙФ" (в 23:00). А 26 февраля здесь состоится Go Fest. На сцене сыграют малоизвестные группы "Рэтор", KALINA, "Стокер", "Раритет" и "Без страха".

23 февраля ДК "Сибэнергомаш" коллектив Neo Classic Orchestra из Екатеринбурга выступит с программой "Вселенная Гарри Поттера. Путешествие в Хогвартс". Она приурочена к 20-летию выхода первого фильма о Гарри Поттере. Концерт начнётся в 19:00. Там можно будет услышать любимые мелодии из знаменитой серии фильмов о "мальчике, который выжил".

26 февраля в "Фараоне" выступит популярная рэп-группа "Каспийский груз". Мероприятие начнётся в 20:00.

И, наконец, самым крупным концертом февральских выходных станет выступление певицы Полины Гагариной в "Титов-Арене" 26 февраля. Она представит шоу "Обезоружена". Концерт начнётся в 19:00.

На автопробег

Кроме того, 23 февраля состоится автопробег в честь Дня защитника Отечества. "Алтайская правда" пишет, что машины с российскими флагами проедут от площади Свободы по улицам: Ползунова, Гоголя, Челюскинцев, Кутузова, Ленточный бор, Южный тракт, Дзержинского, Белинского, Чайковского и Герцена. После этого они по Змеиногорскому тракту вернутся на площадь Свободы.

Автопробег начнётся в 12:00, в нём будет участвовать 50 машин. На финише можно будет попробовать блюда полевой кухни.