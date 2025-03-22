По востоку снег. Погода в Алтайском крае 22 марта

Днем воздух прогреется до +4 градусов

22 марта 2025, 06:00, ИА Амител

Следы на снегу / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

От -1 до +4 градусов ожидается в Алтайском крае днем 22 марта. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В крае будет преимущественно без осадков, однако местами по востоку пройдет снег, в том числе мокрый. Местами гололедные явления, по востоку местами слабые метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле от 0 до +2 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.