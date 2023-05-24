По выходным в Алтайском крае начнут курсировать дополнительные пригородные поезда

Первый из них – между Барнаулом и Арбузовкой – отправится в рейс уже 27 мая

24 мая 2023, 20:45, ИА Амител

Фото: Telegram-канал губернатора Алтайского края Виктора Томенко

Дополнительные пригородные поезда начнут курсировать по трём направлениям в Алтайском крае по выходным. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Так, с 27 мая появятся поезда от Барнаула до Арбузовки. Они будут ездить по выходным и праздничным дням. Отправление из Барнаула – в 10:55, прибытие – в 12:53. Обратный поезд будет выходить из Арбузовки в 18:28, прибывать в 20:36.

Также с 1 июня начнёт свою работу ежедневный поезд до Озёрок. Отправление из Барнаула – в 19:58, прибытие – в 21:21.

С 2 июня назначаются поезда из Барнаула в Баюново. Они будут курсировать по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Отправление – в 18:02, прибытие – в 19:17 . Обратный будет отправляться в 20:10 и прибывать в 21:15.

Отметим, что расписание остальных пригородных поездов остаётся без изменений.