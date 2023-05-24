По выходным в Алтайском крае начнут курсировать дополнительные пригородные поезда
Первый из них – между Барнаулом и Арбузовкой – отправится в рейс уже 27 мая
24 мая 2023, 20:45, ИА Амител
Дополнительные пригородные поезда начнут курсировать по трём направлениям в Алтайском крае по выходным. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Так, с 27 мая появятся поезда от Барнаула до Арбузовки. Они будут ездить по выходным и праздничным дням. Отправление из Барнаула – в 10:55, прибытие – в 12:53. Обратный поезд будет выходить из Арбузовки в 18:28, прибывать в 20:36.
Также с 1 июня начнёт свою работу ежедневный поезд до Озёрок. Отправление из Барнаула – в 19:58, прибытие – в 21:21.
С 2 июня назначаются поезда из Барнаула в Баюново. Они будут курсировать по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Отправление – в 18:02, прибытие – в 19:17 . Обратный будет отправляться в 20:10 и прибывать в 21:15.
Отметим, что расписание остальных пригородных поездов остаётся без изменений.
20:49:52 24-05-2023
Пошли вы лесом, со своими поездами !!! Из за лимиты и дачников мост новорынковский не строится. Пересадите дачников и лимиту на автобусы.
11:36:38 25-05-2023
Гость (20:49:52 24-05-2023) Пошли вы лесом, со своими поездами !!! Из за лимиты и дачник... Вы наверное идиот? Прочитайте новость про 151 автобус, а мож и товарные поезда на автобусы перегрузить?
20:24:49 26-05-2023
Ой, блин, столичный житель...Лимитой обзывает:) Белая кость, голубая кровь с 9-летним образованием:)