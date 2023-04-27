РЖД запустили в Алтайском крае новую электричку с условиями для маломобильных людей

Электропоезд лично осмотрел губернатор Алтайского края Виктор Томенко

27 апреля 2023, 12:01, ИА Амител

Новая электричка РЖД / Фото: пресс-служба компании

Ещё один новый электропоезд теперь курсирует по пригородным маршрутам Алтайского края. Его приобрели в рамках инвестпрограммы ОАО "РЖД". 26 апреля начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай показал новинку губернатору Алтайского края Виктору Томенко.

В электричке шесть вагонов и 640 посадочных мест. Есть несколько особенностей, которые делают передвижение маломобильных граждан более комфортным. Там шире тамбуры, есть места для крепления кресел-колясок, специально оборудованные санузлы, навигация для пассажиров со слабым зрением, подъёмники для посадки и высадки маломобильных пассажиров. А ещё – крепления для велосипедов и USB-разъёмы для зарядки мобильных устройств.

В 2023 году в регион поступит ещё два подобных состава, рассказал Александр Грицай. Ранее ОАО "РЖД" приобрело 30 пассажирских вагонов для пригородного сообщения региона.













Новая электричка РЖД / Фото: пресс-служба компании

Напомним, между РЖД и правительством Алтайского края действует соглашение о сотрудничестве на 2021-2025 годы. За последние два года холдинг инвестировал более 9,5 млрд рублей в развитие железнодорожной инфраструктуры региона и в реализацию совместных значимых проектов.

Также Виктору Томенко презентовали пост электрической централизации с горочным постом и тренажёром на станции Алтайская. И работу клиники "РЖД-Медицина" в Барнауле. Глава региона оценил Единый диспетчерский центр с электронной очередью, новый рентгенографический аппарат. И поинтересовался, как врачи хирургического и терапевтического отделений клиники оказывают экстренную помощь населению и проводят высокотехнологичные операции.













































































Визит Виктора Томенко на объекты Западно-Сибирской железной дороги / Фото: пресс-служба компании

Кстати, в медучреждении и поликлиниках в Барнауле, Кулунде, Новоалтайске и Бийске обслуживают более 20 тыс. жителей региона. Около двух тысяч человек получили высокотехнологичную медпомощь. В 2021-2022 годах в клинику купили 50 единиц новой медтехники за счёт средств медучреждения и инвестиционной программы РЖД.