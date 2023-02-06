"Победа будет за нами!" Мобилизованные с Алтая передали привет близким

Солдаты поблагодарили родных за поддержку и сопереживание и добавили, что ждут посылки из дома

06 февраля 2023, 15:05, ИА Амител

Мобилизованные из Алтайского края, участвующие в специальной военной операции на Украине, передали привет из зоны боевых действий. Как сообщает "ЧП Бийск", военнослужащие обратились к родным из села Кулунда.

Солдаты поблагодарили близких за поддержку и сопереживание и добавили, что ждут посылки из дома.

"Алтай – сила, мы с вами, победа будет за нами!" – завершили своё обращение мобилизованные.