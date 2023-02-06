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"Победа будет за нами!" Мобилизованные с Алтая передали привет близким

Солдаты поблагодарили родных за поддержку и сопереживание и добавили, что ждут посылки из дома

06 февраля 2023, 15:05, ИА Амител

Мобилизованные из Алтайского края, участвующие в специальной военной операции на Украине, передали привет из зоны боевых действий. Как сообщает "ЧП Бийск", военнослужащие обратились к родным из села Кулунда.

Солдаты поблагодарили близких за поддержку и сопереживание и добавили, что ждут посылки из дома. 

"Алтай – сила, мы с вами, победа будет за нами!" – завершили своё обращение мобилизованные.

 

Комментарии 11

  • Храни Вас Господь!!!
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Вернитесь все живими!!!!
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Вернитесь домой с победой живыми и здоровыми.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • "Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, Не жалейте ни пуль, ни гранат И себя не щадите, и все-таки Постарайтесь вернуться назад." Булат Окуджава "До свидания,мальчики!"
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Но зачем прятать лица, вы же гордость России. Постарайтесь вернуться живыми к своим детям и стареющим родителям.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Храни Вас Господь!!! Гость, подумай, что ты хотел сказать? Если Бог хочет кого то наказать, Он лишает его разума.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Не с проста прячут. Вам не все нужно знать.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Береги вас Бог!
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Если Бог хочет кого то наказать - похоже, тебя Бог уже наказал.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, похоже, тебя Бог уже наказал. Гость, ты не угадал, через несколько месяцев, ты будешь кусать свои когти от своего заблуждения.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • молодцы ребята и низкий вам поклон.
    09 февраля, Гость   Ответить
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