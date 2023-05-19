Сбер проведёт марафон в 60 городах России

19 мая 2023, 12:50, ИА Амител

Зеленый Марафон / Фото: пресс-служба Сбера

Более 100 тысяч человек по всей стране присоединится к Зелёному Марафону. В 2023 году он пройдёт 20 мая.

В Барнауле атлеты-любители и профессионалы выйдут на старты в парке "Изумрудный". Площадки марафона разместятся вокруг пруда. За первые места в основном забеге на 4,2 км среди мужчин и женщин достанутся сертификаты на проживание для двоих в новом пятизвёздочном отеле премиум-класса всесезонного курорта "Манжерок".

В программе, кроме 4,2 км, также детские забеги, скандинавская ходьба и инклюзивные старты. А ещё пройдут мастер-классы, лекции и развлечения. Например, дети смогут сделать цветы из картонных ячеек, смастерить экоигрушку или воздушного змея. Взрослых и маленьких посетителей ждут на эколекциях, мастер-классах по песочной терапии и т. д.

Марафон стартует в 10:00. Нужно будет зарегистрироваться, получить стартовый номер. В 11:00 – официальная церемония открытия, после которой начнутся забеги.

"В этом году Зелёный Марафон проходит уже в 10-й раз – по всей стране в один день на старты выйдут жители сразу 60 городов. Но наш проект – далеко не только спортивное состязание, а настоящий семейный праздник, на котором все смогут найти интересное для себя занятие. Я с удовольствием приглашаю всех горожан присоединиться к нам в ближайшую субботу в парке "Изумрудный" – поучаствовать в забегах, поболеть за своих спортсменов или просто весело и с пользой провести время", – рассказал заместитель управляющего Алтайским отделением Сбербанка Артём Пастухов.

Зелёный Марафон впервые пройдёт и в соседней Республике Алтай. Местом для забегов выбран район сквера им. Г. И. Чорос-Гуркина. Здесь организованы основная дистанция на 4,2 км, детский и инклюзивный забеги и скандинавская ходьба. Сопровождать забеги, как и в Барнауле, будет насыщенная программа.

Программа и схема забега размещены на официальном сайте Зелёного Марафона.