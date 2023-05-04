Уже 8 тысяч сибиряков зарегистрировались на Зелёный Марафон

В Барнауле забег пройдёт в парке "Изумрудный"

04 мая 2023, 17:05, ИА Амител

Уже восемь тысяч жителей Сибири зарегистрировались на участие в юбилейном Зелёном Марафоне Сбера. В 2023 году он пройдёт в 60 городах России.

В том числе и в Барнауле, в парке "Изумрудный" (пр. Комсомольский, 128). Здесь будут дистанция на 4,2 км, детский и инклюзивный забеги на 420 м, скандинавская ходьба на 1,3 км.

Кстати, на дистанцию 4,2 км зарегистрировалось больше всего участников по всей Сибири.

Кроме Барнаула, на масштабную спортивную акцию выйдут Новосибирск, Горно-Алтайск, Омск, Красноярск, Томск, Кемерово, Новокузнецк и Абакан.

Организаторы подготовили для зрителей и болельщиков концерты, спортивные и развлекательные активности. Регистрация для участия в забеге открыта на официальном сайте до 14 мая.

"Сегодня Зелёный Марафон – намного больше, чем просто забег. Это масштабное событие, которое можно посетить вместе с семьёй и отлично провести время. В спортивной части мероприятия предусмотрены дистанции не только для взрослых, но и для детей. Уже сейчас на детский забег в городах Сибири зарегистрировалось в общей сложности более тысячи юных спортсменов Марафона. Регистрация продолжается, и я с радостью приглашаю всех желающих присоединиться к числу участников", – рассказал председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

Напомним, забег – не только спортивное, но и благотворительное мероприятие. В этом году соревнования проходят совместно с Благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее". Каждый участник Зелёного Марафона сможет помочь в восстановлении лесов, площадь которых сокращается из-за деятельности человека. Все средства, собранные от регистрации участников забега и благотворительных пожертвований на портале СберВместе, поступят в фонд и будут направлены на высадку деревьев в регионах проведения Зелёного Марафона.

Возрастное ограничение 6+