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Победительница лотереи не брала трубку от организаторов, считая их мошенниками

Для того чтобы достучаться до неё, выпустили специальный пресс-релиз

06 февраля 2023, 10:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Победительница австралийской лотереи едва не лишилась выигрыша в 27,7 млн долларов. Девушка не брала трубку, потому что считала, что ей звонят мошенники.

Как сообщает Fox News, о своём выигрыше австралийка узнала случайно. Организаторы лотереи поняли, что до неё не дозвониться. Было решено выпустить специальный пресс-релиз.

Девушка увидела его и сама перезвонила. Она добавила, что не брала трубку ещё и из-за тяжёлой работы, но теперь мысли о ней будут на последнем месте. 

 

Комментарии 1

  • Счастливица!!!не ужели кто то выигрывает..............................
    06 февраля, Гость   Ответить
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