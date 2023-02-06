Победительница лотереи не брала трубку от организаторов, считая их мошенниками

Для того чтобы достучаться до неё, выпустили специальный пресс-релиз

06 февраля 2023, 10:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Победительница австралийской лотереи едва не лишилась выигрыша в 27,7 млн долларов. Девушка не брала трубку, потому что считала, что ей звонят мошенники.

Как сообщает Fox News, о своём выигрыше австралийка узнала случайно. Организаторы лотереи поняли, что до неё не дозвониться. Было решено выпустить специальный пресс-релиз.

Девушка увидела его и сама перезвонила. Она добавила, что не брала трубку ещё и из-за тяжёлой работы, но теперь мысли о ней будут на последнем месте.