Льготную ипотеку для чиновников предлагают ввести в России, а пока в стране действуют субсидии для госслужащих

28 марта 2023, 16:36, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com

В 2023 году Минфин планирует представить в правительство предложения о льготной ипотеке для чиновников. Так, в России хотят усовершенствовать систему жилищных гарантий для федеральных госслужащих.

Зачем нужна льготная ипотека для чиновников и чем она отличается от единовременных субсидий – в разборе amic.ru.

1 Что известно об эксперименте с льготной ипотекой для чиновников? В этом году Минфин собирается предложить льготную ипотеку для чиновников в России, следует из проекта итогового доклада "Об основных результатах деятельности Минфина РФ в 2022 году и задачах органов финансовой системы на 2023 год". В стране хотят провести эксперимент "по внедрению на гражданской службе ипотечной системы обеспечения гражданских служащих жилыми помещениями". Соответствующий документ находится в распоряжении РБК. А планы ведомства подтвердил федеральный чиновник.

2 Почему и зачем в России хотят ввести льготную ипотеку для чиновников? Льготную ипотеку для чиновников хотят ввести в России, чтобы мотивировать госслужащих к "долгосрочному эффективному труду". "Цель такой ипотеки – удержать сотрудников на местах, в тех регионах, где они работают", – уверена аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. Но не все отнеслись к возможному эксперименту положительно. "[К (идее] отношусь сдержанно. Льготную ипотеку собираются сворачивать в целом, она действует только до середины следующего года. А для госслужащих хотят, наоборот, развернуть? Требуются дополнительные пояснения", – прокомментировал инициативу глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Напомним, сейчас в России действуют программа льготной ипотеки на новостройки, семейная ипотека, дальневосточная, сельская и ипотека для ИT-специалистов.

3 Чем льготная ипотека для чиновников отличается от субсидий на получение жилья? По словам собеседника издания, льготная ипотека для чиновников – это не выдача субсидий. Но при этом она предполагает субсидирование процентной ставки. Напомним, с 2009-го работает механизм, по которому российским госслужащим предоставляют единовременные субсидии на приобретение жилья. Финансирование, которое направят на субсидирование ставок, не изменится относительно объёма программ жилищной поддержки гражданских чиновников. Собеседник отметил, что размеры бюджетных ассигнований будут "те же самые". Но точные цифры он всё-таки не назвал. Добавим, что в открытой части федерального бюджета предусмотрено по 2,84 млрд рублей ежегодно – в 2023-2025 годах. Их выделят на мероприятия по обеспечению федеральных гражданских госслужащих жильём.

4 Как чиновники могут получить жилищную субсидию? Сейчас чиновники со стажем не менее трёх лет могут получить однократную субсидию на приобретение жилья. Для её получения нужно встать в очередь. Чтобы госслужащий мог на неё претендовать, у него не должно быть собственной жилплощади. Кроме того, условием может быть проживание в "коммуналках", общежитии или квартирах, где в среднем общая площадь на одного человека – менее 15 кв. м. Размер субсидии высчитывают по формуле, учитывающей положенную площадь семьи, жильё в наличии, а также стоимость "жилого квадрата" в регионе. В Минфине РБК уточнили, что в 2017-м размер субсидии в Москве составил 5-6 млн рублей.