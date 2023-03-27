Почти 3 тыс. льготных ипотечных кредитов выдано в Алтайском крае в 2022 году

Общая сумма кредитов составила 8,6 млрд рублей

27 марта 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Свыше 2,7 тысячи льготных ипотек выдали в Алтайском крае в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития Алтайского края, пишет "Катунь 24".

Так, общая сумма кредитов составила 8,6 млрд рублей. Из них 1533 – семейные ипотеки на сумму 5,3 млрд рублей, 28 – IT-ипотеки на сумму 159 млн рублей.

Всего с марта 2023 года в число объектов займа семейной, льготной и IT-ипотеки добавили жильё закрытых паевых инвестфондов. Семья с ребёнком-инвалидом в регионе, где нет возможности приобрести жильё в новостройке, может купить недвижимость на вторичном рынке. Дополнительные льготы ввели для мобилизованных и участников СВО – при оформлении льготной ипотеки им будет доступна отсрочка на регистрацию права на жильё.

Ещё до введения дополнительных льгот, за январь-февраль 2023 года, выдано 312 кредитов семейной ипотеки на сумму 1,1 млрд рублей, 118 льготных ипотек на сумму 507,5 млн рублей, 12 IT-ипотек на сумму 60 млн рублей.