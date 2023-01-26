Кому положены компенсации и субсидии на оплату ЖКХ и как их получить?

"Коммуналка" заметно подорожала в конце прошлого года. Рассказываем, как смягчить удар по кошельку

26 января 2023, 06:27, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Тарифы ЖКХ в России заметно подорожали с 1 декабря 2022 года. Стоимость коммунальных услуг увеличилась примерно на 9%, но некоторые из них выросли в цене ещё сильнее. Первые платёжки, которые разослали в Алтайском крае после повышения, повергли многих жителей в шок.

Теперь люди ищут способы сэкономить и уменьшить суммы в квитанциях. Некоторым из них могут помочь и власти. В Алтайском крае предусмотрено несколько компенсаций и субсидий на оплату услуг ЖКХ. О том, какого вида они бывают, кому положены и как их получить, – в материале amic.ru.

1 Какие компенсации и субсидии на оплату услуг ЖКХ есть в Алтайском крае? В Алтайском крае существует три основных меры поддержки, которые помогают жителям уменьшить платежи за коммунальные услуги. Первая – компенсация расходов ЖКХ, которую предоставляет краевое Минсоцзащиты. Вторая – cубсидии на оплату коммунальных услуг. Третья – это компенсации, которые жителям выплачивают муниципалитеты. Всё это разные льготы, и условия получения у них разные.

2 Кому положена компенсация на оплату услуг ЖКХ? Компенсация за услуги ЖКХ – это мера поддержки для льготных категорий. Она положена инвалидам, ветеранам боевых действий, труженикам тыла, жертвам политических репрессий, участникам и инвалидам ВОВ, членам семей военнослужащих, ветеранам труда и тем, кто пострадал от радиации. Уровень доходов при этом значения не имеет. Основание для назначения компенсации – только льготная категория.

3 Какой размер компенсации на оплату услуг ЖКХ? Компенсация за услуги ЖКХ для льготных категорий составляет 50% от фактических расходов. Но это не значит, что вам возместят ровно половину того, что вы отдали за "коммуналку". Существует стандарт по метражу жилья – 33 "квадрата". Если ваше жильё больше, власти подсчитают только ваши расходы за эту площадь жилья и отнимут половину. Это и будет размер компенсации за услуги ЖКХ. При этом не за все услуги ЖКХ можно получить компенсацию. Для каждой льготной категории есть свой перечень, какие статьи расходов в платёжке вам могут возместить. Этот вопрос лучше уточнить в Минсоцзащиты.

4 Как получить компенсацию за расходы на "коммуналку"? Заявление на получение компенсации можно подать через "Госуслуги". Но можно также обратиться лично в управление соцзащиты по месту жительства или ближайший МФЦ.

5 Кому положены субсидии на услуги ЖКХ? Субсидия же предназначена для тех, кто отдаёт за "коммуналку" слишком большую часть своих доходов. Эту меру поддержки могут назначить всем, независимо от наличия льготной категории. Имеет значение лишь то, сколько вы зарабатываете и сколько из этих денег платите за ЖКХ. Важно: субсидию может получать как отдельно проживающий человек, так и вся семья.

6 Влияет ли метраж жилья на получение субсидии? Да. Если ваша жилплощадь превышает допустимые пределы, в субсидии могут и отказать. Согласно стандартам в Алтайском крае, на одного члена семьи должно приходиться: для одиноко проживающего гражданина – 33 кв. м;

для одного члена семьи, состоящей из двух человек, – 21 кв. м;

для одного члена семьи, состоящей из трёх человек, проживающей в городском округе, – 18 кв. м;

для одного члена семьи, состоящей из трёх человек, проживающей в сельском поселении, городском поселении, сельском населённом пункте, расположенном на территории городского округа, – 20 кв. м;

для одного члена семьи, состоящей из четырёх человек, – 15 кв. м;

для одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек, – 13 кв. м.

7 Какой может быть максимально допустимая доля затрат на ЖКХ? Для семей, в которых среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов, максимально допустимая доля расходов на ЖКУ составляет 18%. Если вы отдаёте за "коммуналку" больше этого процента, вам положена компенсация. У семей со среднедушевым доходом выше двух прожиточных минимумов МДД равна 22%. Но для семей, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, максимально допустимую долю рассчитывают отдельно, с учётом поправочных коэффициентов.

8 Как узнать, положена ли мне субсидия на оплату ЖКХ? Самое простое – не утруждать себя сложными подсчётами, а обратиться в управление соцзащиты по месту жительства. Там всё подсчитают и скажут, положена ли вам субсидия.

9 Какой в Алтайском крае размер субсидии на оплату ЖКХ? Каждый случай индивидуален. У Минсоцзащиты очень непростая система подсчёта, на основе которой вычисляют размер меры поддержки. Так что лучше уточнить в Минсоцзащиты, на какую вы можете рассчитывать. По словам министра соцзащиты региона Натальи Оськиной, средний размер субсидии по краю – 2,5 тысячи рублей в месяц.

10 Как оформить субсидию на оплату коммунальных услуг? Заявление можно подать в управлении соцзащиты по месту жительства, в ближайшем отделении МФЦ или на портале госуслуг. Субсидию назначают на полгода. После этого заявление нужно подавать заново.

11 Можно ли получить субсидию на ЖКХ в съёмной квартире? Да. На субсидию могут претендовать не только собственники. Льготы назначают также тем, кто снимает жильё у других людей, муниципалитета или государства, а также членам жилищных кооперативов. Главное – человек, который претендует на выплату, должен быть прописан в жилище.

12 Какую компенсацию за "коммуналку" можно получить от местных властей? Муниципалитеты Алтайского края тоже выплачивают своим жителям компенсации. Но эта мера поддержки нацелена именно на индексации в сфере ЖКХ. Если во время очередной индексации тарифы в вашем городе выросли больше положенного, администрация компенсирует разницу. В Барнауле порядок компенсаций определён постановлением гордумы "Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг". Согласно документу, горожанам, чьи тарифы ЖКХ превышают предельные размеры платы за ту или иную услугу, положена компенсация.

13 На сколько должны подорожать тарифы, чтобы получить компенсацию? Более чем на 14,7%. Такой предельный размер повышения платы за "коммуналку" определён для Барнаула. То есть если после индексации ваш тариф за какую-то коммунальную услугу (или несколько) вырос на 15%, то вы вправе обратиться за компенсацией.

14 За какие коммунальные услуги можно получить компенсацию? В Барнауле под компенсацию попадают отопление, холодное водоснабжение (в том числе полив при использовании земельного участка), горячее водоснабжение и водоотведение.

15 Кому в Барнауле положена компенсация расходов на ЖКХ? Всем, у кого "коммуналка" подорожала больше положенного. Наличие льгот и уровень доходов на получение компенсации не влияют.

16 Сколько денег барнаульцы могут получить в виде компенсации за "коммуналку"? Размер компенсации будет равен разнице между пределом в 14,7% и фактическим уровнем подорожания. Другими словами, мэрия возместит вам всё, что "сверху".