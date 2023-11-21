Почему на Алтае регулярно происходят сильные ураганы и как с ними можно бороться
В ночь на 19 ноября на регион обрушился сильнейший за последние годы шторм
21 ноября 2023, 06:15, ИА Амител
На Алтайский край в ночь на воскресенье, 19 ноября, обрушился сильнейший за последние годы ураган. В результате стихии только в Барнауле повреждены сотни крыш, фасадов зданий, линий электропередачи, автомобилей, остановочных павильонов и дорожных знаков. Кроме того, из-за шквалистого ветра погибла женщина. Мы решили вспомнить, что говорили о причинах подобных природных катаклизмов алтайские ученые и почему сильные ураганы часто происходят в регионе.
Барнаул "славится" ветрами
Подобные бури регулярно проходили в Барнауле. Как написал краевед, кандидат исторических наук Данил Дегтярев в социальной сети, вообще город "славится" своими ветрами.
В дореволюционных газетах можно найти упоминания о подобных явлениях, особенно – зимой. Именно ураган, напомнил историк, стал главной причиной того, что 2 мая 1917 года локальный пожар превратился в катастрофу для всего города. Тогда едва не был уничтожен весь город и пожар унес жизни десятков человек.
По словам Дегтярева, песчаные бури можно найти на снимках конца 40-х – начала 50-х годов. "Черные бури" регулярно проходили в Барнауле в 70-е. Самый последний случай огромного урагана, напомнил краевед, произошел в городе в июне 2018-го. Тогда краевая столица осталась без электричества. Штормовой ветер ломал деревья и сносил крыши. К счастью, жертв удалось избежать.
"Так что сегодняшняя стихия – постоянный спутник жизни Барнаула. Климат у нас такой, таким он был всегда. Надо это учитывать. И надо лучше закреплять конструкции, вовремя пилить старые деревья, укреплять крыши и заборы, а не надеяться на авось", – написал в социальных сетях историк Данил Дегтярев.
Торнадо, как в США, в Алтайском крае не будет
В целом в регионе в последние годы стало больше ветров. В интервью amic.ru климатолог, доцент кафедры физической географии и геоинформационных систем АлтГУ Наталья Харламова рассказывала, что в последние годы сильные ветра фиксируют по всей стране. Причина – увеличение повторяемости сильной жары либо резких вторжений холодного воздуха из Арктики, которые приводят к столкновению теплых и холодных потоков воздуха. Вихри формируются из-за нехарактерного движения воздушных потоков и могут являться причиной весьма негативных последствий.
По словам климатолога, не стоит ждать на Алтае появления сильных торнадо, как в США. Однако пыльных бурь и в целом увеличения запыляемости воздуха в городах, что может способствовать росту легочных заболеваний, однозначно станет больше.
Также Наталья Харламова объяснила, что для борьбы с сильными ветрами необходимо ухаживать за лесозащитными полосами, которые сдерживают снегонакопления.
"В 1960-е годы в Барнауле отмечалось до 5-9 сильных пыльных бурь. Потом они практически исчезли благодаря созданию системы лесополос, за которыми, к сожалению, со временем практически перестали ухаживать и они утратили свои защитные функции. Лесополосы предназначены для изменения структуры ветрового потока: уменьшения скорости ветра и переноса отложений почвы с верхнего слоя пашни (сокращение пыльных бурь), а также снегозаносимости транспортных магистралей. Но если их не прореживать, то с одной стороны полосы образуется сугроб, а с другой нет достаточного количества снега и в результате возникает риск, что на поле ничего не вырастет. Этой проблемой необходимо серьезно заниматься", – говорила Наталья Харламова в интервью amic.ru.
"Половина деревьев уже исчезла"
Об аналогичной проблеме сохранения лесозащитных зон говорил известный российский геолог, профессор Алтайского государственного университета Геннадий Барышников.
"Могу отметить, что в последние годы на Алтае фиксируют сильные ветра. Все из-за того, что никто не обустраивает лесополосы. Половина деревьев в них уже исчезла. Ученые буквально кричат о том, что нужно восстанавливать лесополосы. Кто бы нас слушал. Например, сейчас на Алтае все делается для интереса туристов. В соседнюю республику едут со всех уголков страны. Территории, где я когда-то проводил геологические исследования, уже давно застроены турбазами. Никто не задумывается, что, развивая туризм, мы уничтожаем свою экологию", – отмечал ученый.
07:16:57 21-11-2023
Надо вырубить как можно больше деревьев и отправить их в китай. За это китайцы привезут нам стеклянные бусы в виде смартфонов и поделки китайского автопрома по цене космического корабля. Вот тогда-то мы и встанем с колен...
10:39:18 21-11-2023
Гость (07:16:57 21-11-2023) Надо вырубить как можно больше деревьев и отправить их в кит... Нравяца бусы китайские! Давайте больше!
12:02:30 21-11-2023
Гость (07:16:57 21-11-2023) Надо вырубить как можно больше деревьев и отправить их в кит... В садоводствах вдоль Южного тракта (параллельно ленточному бору) были лесополосы из тополей в 4 ряда. В 90-х (и по сей год тоже)нелегально нарезали садовые участки вдоль линии электропередач, вырубили почти все тополя, не в Китай, под расчистку. Теперь весь шум с трассы слышен.
07:44:22 21-11-2023
С правящей властью у специалистов и народа односторонняя связь . Их слух ласкает звон золотых монет и хруст бумажных денежек.
07:58:49 21-11-2023
Когда в правящих креслах, бухгалтеры и чекисты, то они от природы далеки, но знают, что в белье есть клопы.....
08:14:58 21-11-2023
Ветра усилились и на других территориях бывшего общего государственного пространства...Повсюду варварски вырубается и продаётся лес .
08:45:24 21-11-2023
Климат меняется. Ну не было раньше такого с такой частотой и силой.
08:54:02 21-11-2023
Ленточный бор нещадно вырубается, деревьев нет и в городе. Человейники кои способствуют ветрам, когда ж они развалятся.
09:19:35 21-11-2023
Самый последний случай огромного урагана, напомнил краевед, произошел в городе в июне 2018-го. Тогда краевая столица осталась без электричества. Штормовой ветер ломал деревья и сносил крыши. К счастью, жертв удалось избежать. - Враки, погиб крановщик с упавшего прям на Ленинский проспект крана
13:10:23 21-11-2023
Гость (09:19:35 21-11-2023) Самый последний случай огромного урагана, напомнил краевед, ... Это же Дегтярев, а он часто путается, да и подчас просто не знает
10:02:26 21-11-2023
Товарищи комментаторы, вы плохо сабж читали? Или вы великому Дане Дегтяреву, защитнику всей шерстяной рухляди не доверяете? Историк (!) заявляет, что (далее цитата) «… Подобные бури регулярно проходили в Барнауле. Как написал краевед, кандидат исторических наук Данил Дегтярев в социальной сети, вообще город "славится" своими ветрами».
11:34:13 21-11-2023
Еще пятнадцать лет назад преподаватель по географии об этом предупреждал. Так как уже тогда шли полными ходом вырубки леса.
14:25:18 21-11-2023
В СССР не просто так сажала лесополосы, их направление и протяженность рассчитывали ученые еще до войны. Все для того, чтобы смягчит влияние климата на местность. Так же в Белокурихе не было леса на сопках вокруг нее, были сильные ветра. Люди посадили лес, проводились субботники, на которых люди высаживали десятки тысяч деревьев, работы проводились под руководством лесоводов, а не просто так наобум. А теперь российская власть пилит это лес, посаженный нашими предками для улучшения климата для продажи в Китай, и плевать, что из-за этого происходит усиление ветров, эрозия и деградация земель, поднимается уровень воды (так как деревья не только удерживают слой земли на склонах, но и потребляют воду, не давая ей сильно подниматься). Ни власть, ни их дети здесь жить не собираются.
14:56:16 21-11-2023
Лоракс - пророческий мультфильм.
19:26:15 21-11-2023
Где регулярно-то? Раз в половину столетия - это регулярно?
19:29:49 21-11-2023
Гость (19:26:15 21-11-2023) Где регулярно-то? Раз в половину столетия - это регулярно?... С математикой не дружим? 2023 - 2018 =? Сколько полных годиков прошло? Усложнять вопрос месяцами не буду. Не осилите такую сложность..