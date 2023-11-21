Почему на Алтае регулярно происходят сильные ураганы и как с ними можно бороться

В ночь на 19 ноября на регион обрушился сильнейший за последние годы шторм

21 ноября 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: кадр из фильма "Смерч"

На Алтайский край в ночь на воскресенье, 19 ноября, обрушился сильнейший за последние годы ураган. В результате стихии только в Барнауле повреждены сотни крыш, фасадов зданий, линий электропередачи, автомобилей, остановочных павильонов и дорожных знаков. Кроме того, из-за шквалистого ветра погибла женщина. Мы решили вспомнить, что говорили о причинах подобных природных катаклизмов алтайские ученые и почему сильные ураганы часто происходят в регионе.

Барнаул "славится" ветрами

Подобные бури регулярно проходили в Барнауле. Как написал краевед, кандидат исторических наук Данил Дегтярев в социальной сети, вообще город "славится" своими ветрами.

В дореволюционных газетах можно найти упоминания о подобных явлениях, особенно – зимой. Именно ураган, напомнил историк, стал главной причиной того, что 2 мая 1917 года локальный пожар превратился в катастрофу для всего города. Тогда едва не был уничтожен весь город и пожар унес жизни десятков человек.

По словам Дегтярева, песчаные бури можно найти на снимках конца 40-х – начала 50-х годов. "Черные бури" регулярно проходили в Барнауле в 70-е. Самый последний случай огромного урагана, напомнил краевед, произошел в городе в июне 2018-го. Тогда краевая столица осталась без электричества. Штормовой ветер ломал деревья и сносил крыши. К счастью, жертв удалось избежать.

"Так что сегодняшняя стихия – постоянный спутник жизни Барнаула. Климат у нас такой, таким он был всегда. Надо это учитывать. И надо лучше закреплять конструкции, вовремя пилить старые деревья, укреплять крыши и заборы, а не надеяться на авось", – написал в социальных сетях историк Данил Дегтярев.

Торнадо, как в США, в Алтайском крае не будет

В целом в регионе в последние годы стало больше ветров. В интервью amic.ru климатолог, доцент кафедры физической географии и геоинформационных систем АлтГУ Наталья Харламова рассказывала, что в последние годы сильные ветра фиксируют по всей стране. Причина – увеличение повторяемости сильной жары либо резких вторжений холодного воздуха из Арктики, которые приводят к столкновению теплых и холодных потоков воздуха. Вихри формируются из-за нехарактерного движения воздушных потоков и могут являться причиной весьма негативных последствий.

По словам климатолога, не стоит ждать на Алтае появления сильных торнадо, как в США. Однако пыльных бурь и в целом увеличения запыляемости воздуха в городах, что может способствовать росту легочных заболеваний, однозначно станет больше.

Также Наталья Харламова объяснила, что для борьбы с сильными ветрами необходимо ухаживать за лесозащитными полосами, которые сдерживают снегонакопления.

"В 1960-е годы в Барнауле отмечалось до 5-9 сильных пыльных бурь. Потом они практически исчезли благодаря созданию системы лесополос, за которыми, к сожалению, со временем практически перестали ухаживать и они утратили свои защитные функции. Лесополосы предназначены для изменения структуры ветрового потока: уменьшения скорости ветра и переноса отложений почвы с верхнего слоя пашни (сокращение пыльных бурь), а также снегозаносимости транспортных магистралей. Но если их не прореживать, то с одной стороны полосы образуется сугроб, а с другой нет достаточного количества снега и в результате возникает риск, что на поле ничего не вырастет. Этой проблемой необходимо серьезно заниматься", – говорила Наталья Харламова в интервью amic.ru.

"Половина деревьев уже исчезла"

Об аналогичной проблеме сохранения лесозащитных зон говорил известный российский геолог, профессор Алтайского государственного университета Геннадий Барышников.