Почему нельзя бросать маленьких детей в снег и чем это может обернуться?

Педиатр рассказал о последствиях, к которым это может привести

11 января 2024, 07:00, ИА Амител

Фото: кадр из видео

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера-миллионника Сергея Косенко, после того как в социальной сети появилось видео, на котором он бросает двухмесячного ребенка в снег. Позже мужчина оправдался, что ролик постановочный, а его главным героем была кукла. Видео со своей страницы он уже удалил и теперь в деталях предстоит разбираться следователям. Чем опасны подбрасывания маленьких детей (тем более в сугроб), портал amic.ru выяснил у педиатра Игоря Червякова.

Какими последствиями это может обернуться для ребенка?

Бросать в снег ни младенцев, ни детей более старшего возраста и даже взрослых педиатр Игорь Червяков настоятельно не рекомендует. Неизвестно, что спрятано под "белым покрывалом", а удар о какую-либо конструкцию может обернуться серьезной травмой и привести к необратимым последствиям. Даже удар о твердую поверхность сугроба, который сверху припорошило свежим снежком, может закончиться сотрясением мозга.

Но даже если вы уверены, что кроме пушистого снега в сугробе ничего нет, младенцы в таком возрасте еще не могут удерживать голову – мышечный каркас слишком слабый, кости не сформированы, а хрящевые связки еще мягкие, отмечает врач.

"Если в данном видео в главной роли была не кукла, а все же младенец, то он упал с высоты, которая значительно превышает его рост. Это смертельно опасно и чревато синдромом "встряхнутого ребенка", который может спровоцировать кровоизлияние в головной мозг. Именно поэтому педиатры объясняют родителям, что даже жесткие укачивания и подбрасывания детей вверх в возрасте до полутора лет могут привести к последствиям", – отмечает врач.

Чем еще опасны такие эксперименты над детьми?

Кроме того, такие виды перегрузок являются сильным стрессом для младенца и могут вызвать серьезные повреждения, такие как компрессионный перелом позвоночника, нарушение дыхательного ритма и остановка сердца.

В любом случае падение в холодный снег с головой (даже в одежде), особенно в условиях темноты, это большой стресс для ребенка, говорит Игорь Червяков.

"Адекватные родители и сами понимают, что этого необходимо избегать. Но ради хайпа многие делают вещи, которые оказываются за гранью", – заключил врач.