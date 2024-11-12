Почему предпринимателям Алтайского края стоит купить грузовой автомобиль SDAC K7.5?

Рассказываем о преимуществах этой машины

12 ноября 2024, 18:20, ИА Амител erid: LjN8K5Sod

Грузовик SDAC K7.5 / Фото: ООО "БигМашин", Екатерина Шахова

Если вы живете в Алтайском крае, занимаетесь грузоперевозками и вам нужно надежное среднетоннажное грузовое авто, то обратите внимание на отличный вариант – SDAC K7.5* с изотермическим фургоном. Он отлично подойдет для работы, тем более что приобрести эту модель в регионе можно у официального дилера – Big Machine*.

SDAC K7.5 станет настоящим другом. С ним не придется переживать о сохранности груза, так как он способен поддерживать определенный температурный режим при транспортировке скоропортящихся товаров.

Модель K7.5 имеет компактные размеры, ее полный вес составляет 7500 кг. Благодаря прочной конструкции этот грузовик способен выдерживать нагрузки до 4720 кг. Это маневренное и экономичное авто, по техническому обслуживанию обходится даже дешевле многих популярных брендов.

Объ-м двигателя 2970 куб. см обеспечивает невероятную тяговую силу, а оптимальная колесная база гарантирует стабильность и комфорт на небольших дистанциях.

Но главное – это максимальная защита водителя и груза во время движения. Качественные передние и задние тормоза, антиблокировочная система и современные системы безопасности делают эту модель идеальным решением для логистических компаний и организаций, которые занимаются доставкой грузов.

Грузовик SDAC K7.5 / Фото: ООО "БигМашин", Екатерина Шахова

Преимущества SDAC K7.5:

мощный двигатель позволяет чувствовать легкость на дорогах;

экономичный расход топлива и доступность запчастей делают техническое обслуживание не таким затратным;

кабина сконструирована так, чтобы водителю было удобно и безопасно, просторный салон обеспечивает отличную видимость и эргономичное расположение приборов;

модель разработана для длительной эксплуатации без потери производительности, что делает грузовик надежным транспортным средством;

SDAC K7.5 подходит для перевозки различных типов грузов – от стройматериалов и продуктов до крупногабаритных товаров.

Грузовик SDAC K7.5 / Фото: ООО "БигМашин", Екатерина Шахова

Big Machine – официальный дилер SDAC, JAC и Daewoo в Алтайском крае. Компания предлагает гарантию три года или 200 тысяч км (что наступит ранее) на грузовые автомобили. Также на SDAC K7.5 есть субсидия от партнеров ООО "СДАК Рус" в размере 300 тысяч рублей. И год обслуживания данной модели (четыре технических обслуживания) в подарок.

Big Machine в Барнауле: проезд Северный Власихинский, 67; Павловский тракт, 200г

Тел.: +7 (3852) 555-459

Big Machine в Новоалтайске: ул. Дорожная, 60/2 ("Маяк")

Тел.: 8-800-700-15-09

Сайт: bigmachine.pro* SDAC ("СДАК"); Big Machine ("Биг Машин"); JAC ("ДЖАК"); Daewoo ("Дэу")

ООО "БигМашин"

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