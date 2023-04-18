Почему россиян предлагают штрафовать за хранение свыше 1 млн рублей наличными?
Россиян предлагают обязать отчитываться в налоговую о хранении наличных на сумму свыше миллиона рублей
18 апреля 2023, 18:03, Анастасия Бичакова
В Госдуме предложили наказывать тех, кто хранит больше 1 млн рублей (или эквивалентной суммы в иностранной валюте) наличными. Соответствующий законопроект подготовил депутат Анатолий Вассерман.
Что известно об инициативе, почему и на сколько Вассерман предлагает штрафовать россиян за хранение крупных сумм "налички" – читайте на amic.ru.
В каких случаях Анатолий Вассерман предлагает штрафовать россиян, которые хранят более 1 млн рублей "наличкой"?
А в какой срок, по законопроекту, нужно будет уведомлять налоговую?
Уведомлять налоговую о хранении свыше 1 млн рублей наличными нужно будет не позднее недели со дня появления суммы, предполагает законопроект.
"Уведомление может быть подано разными способами по выбору граждан: непосредственно через налоговую инспекцию путём подачи лично; по почте с уведомлением о вручении и описью вложения; онлайн с использованием электронной подписи; через личный кабинет налогоплательщика", – уточняется в пояснительной записке.
Какой штраф, согласно законопроекту, может грозить тем, кто незаконно хранит свыше 1 млн рублей наличными?
Почему Вассерман предложил штрафовать тех, кто хранит наличными более 1 млн рублей?
Крупные суммы наличных "на хранении у граждан", как правило, появляются в результате деятельности в теневом или "чёрном" секторе экономики, утверждается в пояснительной записке к законопроекту.
"Поэтому [они] требуют особого внимания и контроля, что в настоящее время не представляется возможным из-за отсутствия какого-либо правового регулирования в данной сфере", – говорится в ней.
Поддержал ли Минфин инициативу Анатолия Вассермана?
Нет, Минфин не поддержал инициативу Анатолия Вассермана.
"Данная инициатива не соответствует финансово-экономической политике и не отвечает интересам граждан, которые вправе самостоятельно выбирать, каким образом хранить свои сбережения", – сказано в Telegram-канале ведомства.
18:09:47 18-04-2023
Да чё уж там, штрафуйте каждый понедельник, делов-то, а лучше каждый день, чтоб не расслаблялись.
18:21:21 18-04-2023
Где взять миллион? Научите, пожалуйста, за вознаграждение.
18:27:30 18-04-2023
Проверить у Анатоле его кармашки, он явно что-то употребил...
18:39:41 18-04-2023
Ну вот и Онотоле рехнулся
18:54:36 18-04-2023
Потому что грядёт цифровое рабство! В добавок к кредитному!