НОВОСТИЭкономика

Почему россиян предлагают штрафовать за хранение свыше 1 млн рублей наличными?

Россиян предлагают обязать отчитываться в налоговую о хранении наличных на сумму свыше миллиона рублей

18 апреля 2023, 18:03, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Госдуме предложили наказывать тех, кто хранит больше 1 млн рублей (или эквивалентной суммы в иностранной валюте) наличными. Соответствующий законопроект подготовил депутат Анатолий Вассерман.

Что известно об инициативе, почему и на сколько Вассерман предлагает штрафовать россиян за хранение крупных сумм "налички" – читайте на amic.ru.

1

В каких случаях Анатолий Вассерман предлагает штрафовать россиян, которые хранят более 1 млн рублей "наличкой"?

Анатолий Вассерман предлагает штрафовать россиян, хранящих более 1 млн рублей наличными, если они не сообщили об этом налоговикам и не могут объяснить происхождение денег. Об этом пишет "Интерфакс".
2

А в какой срок, по законопроекту, нужно будет уведомлять налоговую?

Уведомлять налоговую о хранении свыше 1 млн рублей наличными нужно будет не позднее недели со дня появления суммы, предполагает законопроект.

"Уведомление может быть подано разными способами по выбору граждан: непосредственно через налоговую инспекцию путём подачи лично; по почте с уведомлением о вручении и описью вложения; онлайн с использованием электронной подписи; через личный кабинет налогоплательщика", – уточняется в пояснительной записке.

3

Какой штраф, согласно законопроекту, может грозить тем, кто незаконно хранит свыше 1 млн рублей наличными?

Для таких случаев законопроект предусматривает штраф вдвое выше, чем сумма хранимых "наличкой" денег. Кроме того, документ предполагает конфискацию средств.
4

Почему Вассерман предложил штрафовать тех, кто хранит наличными более 1 млн рублей?

Крупные суммы наличных "на хранении у граждан", как правило, появляются в результате деятельности в теневом или "чёрном" секторе экономики, утверждается в пояснительной записке к законопроекту.

"Поэтому [они] требуют особого внимания и контроля, что в настоящее время не представляется возможным из-за отсутствия какого-либо правового регулирования в данной сфере", – говорится в ней.

5

Поддержал ли Минфин инициативу Анатолия Вассермана?

Нет, Минфин не поддержал инициативу Анатолия Вассермана.

"Данная инициатива не соответствует финансово-экономической политике и не отвечает интересам граждан, которые вправе самостоятельно выбирать, каким образом хранить свои сбережения", – сказано в Telegram-канале ведомства.

Законопроекты депутаты деньги инициативы штрафы банки

Комментарии 5

Avatar Picture
Вова

18:09:47 18-04-2023

Да чё уж там, штрафуйте каждый понедельник, делов-то, а лучше каждый день, чтоб не расслаблялись.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Небухарь

18:21:21 18-04-2023

Где взять миллион? Научите, пожалуйста, за вознаграждение.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:27:30 18-04-2023

Проверить у Анатоле его кармашки, он явно что-то употребил...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:39:41 18-04-2023

Ну вот и Онотоле рехнулся

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:54:36 18-04-2023

Потому что грядёт цифровое рабство! В добавок к кредитному!

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Путин посетил зону СВО
8 часов назад  7

Все новости

Новости партнеров