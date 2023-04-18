Россиян предлагают обязать отчитываться в налоговую о хранении наличных на сумму свыше миллиона рублей

18 апреля 2023, 18:03, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com

В Госдуме предложили наказывать тех, кто хранит больше 1 млн рублей (или эквивалентной суммы в иностранной валюте) наличными. Соответствующий законопроект подготовил депутат Анатолий Вассерман.

Что известно об инициативе, почему и на сколько Вассерман предлагает штрафовать россиян за хранение крупных сумм "налички" – читайте на amic.ru.

1 В каких случаях Анатолий Вассерман предлагает штрафовать россиян, которые хранят более 1 млн рублей "наличкой"? Анатолий Вассерман предлагает штрафовать россиян, хранящих более 1 млн рублей наличными, если они не сообщили об этом налоговикам и не могут объяснить происхождение денег. Об этом пишет "Интерфакс"

2 А в какой срок, по законопроекту, нужно будет уведомлять налоговую? Уведомлять налоговую о хранении свыше 1 млн рублей наличными нужно будет не позднее недели со дня появления суммы, предполагает законопроект. "Уведомление может быть подано разными способами по выбору граждан: непосредственно через налоговую инспекцию путём подачи лично; по почте с уведомлением о вручении и описью вложения; онлайн с использованием электронной подписи; через личный кабинет налогоплательщика", – уточняется в пояснительной записке.

3 Какой штраф, согласно законопроекту, может грозить тем, кто незаконно хранит свыше 1 млн рублей наличными? Для таких случаев законопроект предусматривает штраф вдвое выше, чем сумма хранимых "наличкой" денег. Кроме того, документ предполагает конфискацию средств.

4 Почему Вассерман предложил штрафовать тех, кто хранит наличными более 1 млн рублей? Крупные суммы наличных "на хранении у граждан", как правило, появляются в результате деятельности в теневом или "чёрном" секторе экономики, утверждается в пояснительной записке к законопроекту. "Поэтому [они] требуют особого внимания и контроля, что в настоящее время не представляется возможным из-за отсутствия какого-либо правового регулирования в данной сфере", – говорится в ней.