В мае этого года группа мальчиков в Раменском заперла 11-летнего подростка в сарае, после чего, по данным следствия, закрыла дверь на засов и заколотила строение гвоздем. Дальше, как подчеркивают в сообщении регионального управления СКР, в сарае "произошло возгорание".

В результате ребенок погиб.

"Самостоятельно дети не смогли открыть дверь и обратились за помощью к прохожим. Когда на место прибыли экстренные службы, тело мальчика было обнаружено внутри сарая со следами термического воздействия", – рассказали в ведомстве.

По информации РЕН ТВ, инциденту предшествовал конфликт между погибшим мальчиком и остальными детьми. Предварительно, жертву избивали – мальчик, чтобы укрыться, забрался в сарай.

"Ещё до инцидента местные жители жаловались на противоправное поведение возможных участников поджога. Погибший школьник, напротив, характеризовался положительно", – пишут "Известия".

Напомним, до этого, 13 апреля, СМИ сообщили, что в Москве ученики четвертого класса подожгли одежду на сверстнике якобы потому, что он не дал им покататься на самокате.

Школьники бросили под одежду мальчика подожженный лист бумаги. Одежда загорелась, мальчик получил серьезные травмы и его госпитализировали.

По одной из версий, эти случаи могли стать плохим примером для других проблемных подростков.