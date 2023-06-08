Почему российские подростки стали все чаще поджигать друг друга и как с этим борются?
За последние месяцы подростки совершили несколько жестоких преступлений, связанных с поджогом сверстников
08 июня 2023, 15:00, ИА Амител
В российских регионах наблюдается ужасная "тенденция": дети поджигают своих сверстников. Два года назад в алтайском городе Горняк произошла жуткая трагедия: приятели облили 14-летнего подростка бензином и подожгли. Ребенок получил серьезные термические травмы и впоследствии скончался в больнице. В апреле 2023-го российские СМИ сообщили, что в Москве на четверокласснике попытались поджечь одежду его знакомые, так как он якобы не хотел делиться самокатом с обидчиками. Школьник попал в больницу.
После этого, 19 мая 2023-го, в подмосковном Раменском группа мальчиков заперла в сарае 11-летнего товарища и, по версии следствия, подожгла стены строения. В результате возгорания ребенок погиб. В каждом из этих случаев между поджигателями и жертвами не было особой неприязни. В чём же причина такой жестокости – в материале amic.ru.
Трагедия в Раменском
В мае этого года группа мальчиков в Раменском заперла 11-летнего подростка в сарае, после чего, по данным следствия, закрыла дверь на засов и заколотила строение гвоздем. Дальше, как подчеркивают в сообщении регионального управления СКР, в сарае "произошло возгорание".
В результате ребенок погиб.
"Самостоятельно дети не смогли открыть дверь и обратились за помощью к прохожим. Когда на место прибыли экстренные службы, тело мальчика было обнаружено внутри сарая со следами термического воздействия", – рассказали в ведомстве.
По информации РЕН ТВ, инциденту предшествовал конфликт между погибшим мальчиком и остальными детьми. Предварительно, жертву избивали – мальчик, чтобы укрыться, забрался в сарай.
"Ещё до инцидента местные жители жаловались на противоправное поведение возможных участников поджога. Погибший школьник, напротив, характеризовался положительно", – пишут "Известия".
Напомним, до этого, 13 апреля, СМИ сообщили, что в Москве ученики четвертого класса подожгли одежду на сверстнике якобы потому, что он не дал им покататься на самокате.
Школьники бросили под одежду мальчика подожженный лист бумаги. Одежда загорелась, мальчик получил серьезные травмы и его госпитализировали.
По одной из версий, эти случаи могли стать плохим примером для других проблемных подростков.
Трагедия в Южном Бутове
По версии следствия, 5 июня 15-летний подросток в Южном Бутове (Москва) облил на детской площадке бензином и поджег своего 14-летнего знакомого.
Мальчика в тяжелейшем состоянии, с ожогами 100% тела, доставили в больницу.
Возможному виновнику предъявили обвинение в убийстве с особой жестокостью, ответственность по которому, согласно Уголовному кодексу, наступает с 14 лет.
Из каких побуждений подростки поджигают сверстников?
Предположительно, на них могут влиять "пранки" поджогов, выложенные в интернете.
Ролики стали появляться в Сети еще в прошлом десятилетии. Они блокируются видеохостингами, но некоторые из них, увы, до сих пор доступны к просмотру.
По мнению экспертов, часть этих роликов – постановочные, но несовершеннолетние дети, уверены они, вряд ли об этом догадываются.
"Детям свойственно "ради прикола" пытаться повторять какие-то трюки, в том числе опасные… Существуют соцсети, где очень много детей. И взрослые не всегда отслеживают, что смотрит их ребенок на этих площадках. А там действительно очень много контента, призывающего к потенциально опасным действиям", – объяснил "Известиям" директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
Опасностей много
Опасных действий, которые могут совершать дети, действительно множество. Еще одно из них – сниффинг, или вдыхание газа из баллончика. Это смертельная зависимость.
Вдыхание газа может вызывать кратковременную эйфорию, но сильно вредит нервной системе и внутренним органам и нередко приводит к летальному исходу.
Напомним, в 2021 году алтайские депутаты предложили ввести штрафы за продажу баллонов с газом детям.
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