В "Киви банке" ограничения называют временными. Как долго они продлятся?

26 июля 2023, 11:27, ИА Амител

Фото: amic.ru

В деятельности российского "Киви банка", который входит в структуру Qiwi, возникли трудности. С 26 июля 2023 года с кошельков и карт Qiwi нельзя снять наличные и вывести деньги на банковские счета. В самой компании уже объяснили причину случившегося и назвали ограничения временными.

Рассказываем, почему с Qiwi нельзя вывести деньги и когда эта возможность вернется.

1 Правда ли, что с Qiwi больше нельзя вывести деньги? Да. Компания Qiwi на своем сайте подтвердила, что "Киви банк" временно ограничил вывод средств с кошельков на банковские счета и снятие наличных для физлиц. Лимит на вывод средств на карты и счета других банков составит 1 тысячу рублей. Кроме того, нельзя вывести деньги с кошельков через Систему быстрых платежей (СБП), делать переводы через Contact, а также гасить кредиты в любых банках. При этом по-прежнему можно использовать средства с Qiwi для пополнения счета мобильных операторов, перевода на другие кошельки, оплаты услуг и товаров. Ограничения вступили в силу с 26 июля.

2 Из-за чего с кошельков и карт Qiwi нельзя выводить деньги? "Киви банк" ограничил операции для физлиц по предписанию Банка России.

3 Что за претензии возникли у Центробанка к "Киви банку"? Как говорится на сайте компании, в результате проверки Центробанк выявил "недочеты", касающиеся составления отчетности и оформления документов. Это претензии, "типичные для крупных организаций уровня "Кики банка", утверждается на портале организации.

4 Вернется ли в Qiwi возможность выводить деньги и снимать наличные? Точно неизвестно, но в Qiwi уверяют, что работают над устранением недочетов. "Мы находимся в диалоге с регулятором с целью уточнения всех деталей предписания и устранения выявленных недочетов", – говорится на сайте компании