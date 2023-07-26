Почему с Qiwi больше нельзя снять наличные и вывести деньги?
В "Киви банке" ограничения называют временными. Как долго они продлятся?
26 июля 2023, 11:27, ИА Амител
Фото: amic.ru
В деятельности российского "Киви банка", который входит в структуру Qiwi, возникли трудности. С 26 июля 2023 года с кошельков и карт Qiwi нельзя снять наличные и вывести деньги на банковские счета. В самой компании уже объяснили причину случившегося и назвали ограничения временными.
Рассказываем, почему с Qiwi нельзя вывести деньги и когда эта возможность вернется.
1
Правда ли, что с Qiwi больше нельзя вывести деньги?
Да.
Компания Qiwi на своем сайте подтвердила, что "Киви банк" временно ограничил вывод средств с кошельков на банковские счета и снятие наличных для физлиц.
Лимит на вывод средств на карты и счета других банков составит 1 тысячу рублей.
Кроме того, нельзя вывести деньги с кошельков через Систему быстрых платежей (СБП), делать переводы через Contact, а также гасить кредиты в любых банках.
При этом по-прежнему можно использовать средства с Qiwi для пополнения счета мобильных операторов, перевода на другие кошельки, оплаты услуг и товаров.
Ограничения вступили в силу с 26 июля.
2
Из-за чего с кошельков и карт Qiwi нельзя выводить деньги?
"Киви банк" ограничил операции для физлиц по предписанию Банка России.
3
Что за претензии возникли у Центробанка к "Киви банку"?
Как говорится на сайте компании, в результате проверки Центробанк выявил "недочеты", касающиеся составления отчетности и оформления документов. Это претензии, "типичные для крупных организаций уровня "Кики банка", утверждается на портале организации.
4
Вернется ли в Qiwi возможность выводить деньги и снимать наличные?
Точно неизвестно, но в Qiwi уверяют, что работают над устранением недочетов.
"Мы находимся в диалоге с регулятором с целью уточнения всех деталей предписания и устранения выявленных недочетов", – говорится на сайте компании.
5
Как долго продлятся ограничения ЦБ РФ в отношении Qiwi?
Неизвестно. О сроках ограничений ничего не сообщается. Неизвестно также, как скоро будут устранены все недочеты.
Так что пока остается лишь следить за новостями.
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