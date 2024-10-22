Почему следующая рабочая неделя будет шестидневной и как мы будем отдыхать?
Из-за ноябрьских праздников календарь изменили
22 октября 2024, 06:40, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALl-E
Следующая неделя у россиян пройдет по особому расписанию. Даже те, кто трудится на пятидневке, будут работать шесть дней подряд. Это связано с Днем народного единства, который отмечают в начале ноября.
О том, почему будет шесть рабочих дней и как мы будем отдыхать, – в материале amic.ru.
1
Какие дни будут рабочими на шестидневной неделе?
Это пять будних дней, а также суббота. Соответственно, работать мы будем 28, 29, 30, 31 октября и 1, 2 ноября.
2
Почему суббота, 2 ноября, будет рабочим днем?
Выходной, который должен был быть 2 ноября, перенесли на 30 апреля 2024 года. Производственный календарь переделали, чтобы у россиян были длинные выходные на майские праздники. Так что положенный день мы уже отдыхали, а теперь за это будем отрабатывать в субботу.
3
Будет ли эта суббота сокращенным днем?
Да. День, который предшествует праздничным выходным, согласно Трудовому кодексу, должен быть сокращен на один час. Но лучше не покидать рабочее место самостоятельно, а уточнить у начальства, по какому графику вы работаете.
4
А как мы будем отдыхать по случаю Дня народного единства?
Нас ждет два выходных – 3 ноября (воскресенье) и 4 ноября (понедельник). Во вторник, 5 ноября, нужно будет возвращаться к работе. Соответственно, после шестидневной рабочей недели нас ждет четырехдневная.
09:45:55 22-10-2024
Есть праздник 7 ноября, принесший нам 8 часовой рабочий день и много другое. Все остальные праздники сурогаты. Символично что по факту он перестал быть выходным.
10:10:48 22-10-2024
Гость (09:45:55 22-10-2024) Есть праздник 7 ноября, принесший нам 8 часовой рабочий день... ---- ну уж 7 ноября еще тот суррогат)) единственный праздник всех времен и народов - это новый год, до которого остался 71 день!!!
12:08:32 22-10-2024
Гость (10:10:48 22-10-2024) ---- ну уж 7 ноября еще тот суррогат)) единственный праздник... Праздник всех времен - День победы!
10:13:44 22-10-2024
Гость (09:45:55 22-10-2024) Есть праздник 7 ноября, принесший нам 8 часовой рабочий день... Крах всем разумным целесообразным канонам!!! Смутные времена!
10:19:49 22-10-2024
Как бы хотелось вернуть 7 ноября с демонстрацией.
10:48:14 22-10-2024
Гость. (10:19:49 22-10-2024) Как бы хотелось вернуть 7 ноября с демонстрацией.... Вы прикалываетесь? 😆
18:21:19 23-10-2024
Гость (10:48:14 22-10-2024) Вы прикалываетесь? 😆...
Нет, больные деменцией свято верят, что СССР можно вернуть. Тут даже галоперидол бессилен. Ждите, пока вымрут.
11:27:46 22-10-2024
Учитываю что картинки генерируют с помощью нейросети у художников и фотографов скоро будет 365 дней выходных
07:08:30 23-10-2024
Задолбали этими переносами дней туда сюда!!! 😡Чего нормально не работается?!
17:38:40 23-10-2024
Лучше 2 ноября отдохнуть и 3и4. Без переносов. Задолбали.
23:32:00 23-10-2024
Всю дорогу была шестидневка, так что по фиг.