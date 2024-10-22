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Почему следующая рабочая неделя будет шестидневной и как мы будем отдыхать?

Из-за ноябрьских праздников календарь изменили

22 октября 2024, 06:40, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALl-E
Изображение сгенерировано нейросетью DALl-E

Следующая неделя у россиян пройдет по особому расписанию. Даже те, кто трудится на пятидневке, будут работать шесть дней подряд. Это связано с Днем народного единства, который отмечают в начале ноября.

О том, почему будет шесть рабочих дней и как мы будем отдыхать, – в материале amic.ru.

1

Какие дни будут рабочими на шестидневной неделе?

Это пять будних дней, а также суббота. Соответственно, работать мы будем 28, 29, 30, 31 октября и 1, 2 ноября.
2

Почему суббота, 2 ноября, будет рабочим днем?

Выходной, который должен был быть 2 ноября, перенесли на 30 апреля 2024 года. Производственный календарь переделали, чтобы у россиян были длинные выходные на майские праздники. Так что положенный день мы уже отдыхали, а теперь за это будем отрабатывать в субботу.
3

Будет ли эта суббота сокращенным днем?

Да. День, который предшествует праздничным выходным, согласно Трудовому кодексу, должен быть сокращен на один час. Но лучше не покидать рабочее место самостоятельно, а уточнить у начальства, по какому графику вы работаете.
4

А как мы будем отдыхать по случаю Дня народного единства?

Нас ждет два выходных – 3 ноября (воскресенье) и 4 ноября (понедельник). Во вторник, 5 ноября, нужно будет возвращаться к работе. Соответственно, после шестидневной рабочей недели нас ждет четырехдневная.
праздники выходные

Комментарии 11

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Гость

09:45:55 22-10-2024

Есть праздник 7 ноября, принесший нам 8 часовой рабочий день и много другое. Все остальные праздники сурогаты. Символично что по факту он перестал быть выходным.

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Гость

10:10:48 22-10-2024

Гость (09:45:55 22-10-2024) Есть праздник 7 ноября, принесший нам 8 часовой рабочий день... ---- ну уж 7 ноября еще тот суррогат)) единственный праздник всех времен и народов - это новый год, до которого остался 71 день!!!

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Гость

12:08:32 22-10-2024

Гость (10:10:48 22-10-2024) ---- ну уж 7 ноября еще тот суррогат)) единственный праздник... Праздник всех времен - День победы!

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Гость

10:13:44 22-10-2024

Гость (09:45:55 22-10-2024) Есть праздник 7 ноября, принесший нам 8 часовой рабочий день... Крах всем разумным целесообразным канонам!!! Смутные времена!

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Гость.

10:19:49 22-10-2024

Как бы хотелось вернуть 7 ноября с демонстрацией.

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Гость

10:48:14 22-10-2024

Гость. (10:19:49 22-10-2024) Как бы хотелось вернуть 7 ноября с демонстрацией.... Вы прикалываетесь? 😆

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Гость

18:21:19 23-10-2024

Гость (10:48:14 22-10-2024) Вы прикалываетесь? 😆...
Нет, больные деменцией свято верят, что СССР можно вернуть. Тут даже галоперидол бессилен. Ждите, пока вымрут.

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Гость

11:27:46 22-10-2024

Учитываю что картинки генерируют с помощью нейросети у художников и фотографов скоро будет 365 дней выходных

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Фокс

07:08:30 23-10-2024

Задолбали этими переносами дней туда сюда!!! 😡Чего нормально не работается?!

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Нати

17:38:40 23-10-2024

Лучше 2 ноября отдохнуть и 3и4. Без переносов. Задолбали.

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Алексей

23:32:00 23-10-2024

Всю дорогу была шестидневка, так что по фиг.

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