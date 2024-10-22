Из-за ноябрьских праздников календарь изменили

22 октября 2024, 06:40, ИА Амител

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Следующая неделя у россиян пройдет по особому расписанию. Даже те, кто трудится на пятидневке, будут работать шесть дней подряд. Это связано с Днем народного единства, который отмечают в начале ноября.

О том, почему будет шесть рабочих дней и как мы будем отдыхать, – в материале amic.ru.

1 Какие дни будут рабочими на шестидневной неделе? Это пять будних дней, а также суббота. Соответственно, работать мы будем 28, 29, 30, 31 октября и 1, 2 ноября.

2 Почему суббота, 2 ноября, будет рабочим днем? Выходной, который должен был быть 2 ноября, перенесли на 30 апреля 2024 года. Производственный календарь переделали, чтобы у россиян были длинные выходные на майские праздники. Так что положенный день мы уже отдыхали, а теперь за это будем отрабатывать в субботу.

3 Будет ли эта суббота сокращенным днем? Да. День, который предшествует праздничным выходным, согласно Трудовому кодексу, должен быть сокращен на один час. Но лучше не покидать рабочее место самостоятельно, а уточнить у начальства, по какому графику вы работаете.