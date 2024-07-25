Как мы будем отдыхать на новогодние праздники в 2025 году?
Минтруд уже представил свои предложения
25 июля 2024, 16:03, ИА Амител
Новогодний отдых / Фото: pixabay.com
Стало известно, как мы будем отдыхать на Новый год. Вернее, Минтруд представил свои предложения, которые вскоре будут рассмотрены.
Рассказываем, как мы, скорее всего, будем отдыхать на новогодние праздники.
1
Будет ли 31 декабря выходным днем в 2024 году?
Да. Несмотря на то, что 31 декабря в 2024 году выпадает на вторник, это будет официальный нерабочий день.
2
Сколько дней мы будем отдыхать на Новый год в 2025 году?
Согласно предложениям Минтруда, в 2025 году мы будем отдыхать 11 дней по случаю Нового года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.
3
С какого по какое число будут новогодние выходные в 2025 году?
Согласно предложению Минтруда, отдыхать мы будем с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.
4
Когда в 2025-м надо будет выходить на работу после новогодних праздников?
На работу нужно будет выходить в четверг, 9 января 2025 года.
5
А это уже точно?
Пока нет. Это предложения по производственному календарю на 2025 год, которые представил Минтруд РФ. В ближайшее время они будут рассмотрены. Тогда все и станет известно официально.
16:56:51 25-07-2024
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