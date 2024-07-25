Минтруд уже представил свои предложения

25 июля 2024, 16:03, ИА Амител

Новогодний отдых / Фото: pixabay.com

Стало известно, как мы будем отдыхать на Новый год. Вернее, Минтруд представил свои предложения, которые вскоре будут рассмотрены.

Рассказываем, как мы, скорее всего, будем отдыхать на новогодние праздники.

1 Будет ли 31 декабря выходным днем в 2024 году? Да. Несмотря на то, что 31 декабря в 2024 году выпадает на вторник, это будет официальный нерабочий день.

2 Сколько дней мы будем отдыхать на Новый год в 2025 году? 11 дней по случаю Нового года. Об этом сообщил Согласно предложениям Минтруда, в 2025 году мы будем отдыхатьпо случаю Нового года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.

3 С какого по какое число будут новогодние выходные в 2025 году? Согласно предложению Минтруда, отдыхать мы будем с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

4 Когда в 2025-м надо будет выходить на работу после новогодних праздников? На работу нужно будет выходить в четверг, 9 января 2025 года.