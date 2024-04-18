Почему следующая рабочая неделя будет шестидневной и как мы будем трудиться?
Если вы вдруг забыли – в последнюю субботу апреля придется выйти на работу
18 апреля 2024, 08:00, ИА Амител
Девушка за работой / Фото: pixabay.com
Рабочая неделя, которая начнется 22 апреля 2024 года, будет шестидневной. Россиянам, кто обычно трудится на "пятидневке", придется поработать еще и в субботу.
О том, почему производственный календарь составили таким образом и будет ли суббота, 27 апреля, сокращенным рабочим днем, – в материале amic.ru.
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Правда ли, что на следующей неделе придется работать шесть дней?
Да. Рабочими днями будут понедельник (22 апреля), вторник (23 апреля), среда (24 апреля), четверг (25 апреля), пятница (26 апреля) и суббота (27 апреля). Этот график актуален даже для тех, кто обычно работает в пятидневном режиме. Выходные начнутся лишь в воскресенье, 28 апреля.
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Из-за чего нас ждет шестидневная рабочая неделя?
Из-за длинных выходных по случаю Первомая. Чтобы их организовать, власти изменили производственный календарь: выходной с 27 апреля перенесли на 29 апреля. Таким образом, суббота оказалась рабочим днем.
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Когда после этого нужно будет выходить на работу?
После шестидневной рабочей недели россиян ждут длинные выходные: 28 апреля (воскресенье), 29 апреля (понедельник), 30 апреля (вторник) и 1 мая (среда). На работу выходим 2 мая (в четверг).
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Будет ли суббота, 27 апреля, сокращенным рабочим днем?
Нет. В Трудовом кодексе обозначено, что сокращенным на час должен быть рабочий день, предшествующий праздничному выходному. Но праздничным выходным, согласно положениям ТК РФ, считается именно 1 мая. 27 апреля этому дню не предшествует, а потому и сокращен не будет.
Так что поработать придется на полную. Если, конечно, ваш руководитель сам не примет решение отпустить вас пораньше.
08:06:00 18-04-2024
С обеда начнут валить уже. После рабочего застолья
09:14:40 18-04-2024
Гость (08:06:00 18-04-2024) С обеда начнут валить уже. После рабочего застолья... ну ну. а под конец недели работаем всегда допоздна, вот почему ненавижу пятницы.
09:58:49 18-04-2024
7 марта у меня был талон на узи в ДЦ на 18 - 00. Думала, что врачи будут пьяные или вообще приёма не будет. Но нет, всё было очень хорошо, все работали, как всегда, никаких гулянок. Хоз.персонал дарили цветы женщинам - врачам, заходили в кабинеты на минутку. Даже нам пациентам было приятно и не так страшно узнать свой диагноз