Если вы вдруг забыли – в последнюю субботу апреля придется выйти на работу

18 апреля 2024, 08:00, ИА Амител

Девушка за работой / Фото: pixabay.com

Рабочая неделя, которая начнется 22 апреля 2024 года, будет шестидневной. Россиянам, кто обычно трудится на "пятидневке", придется поработать еще и в субботу.

О том, почему производственный календарь составили таким образом и будет ли суббота, 27 апреля, сокращенным рабочим днем, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что на следующей неделе придется работать шесть дней? Да. Рабочими днями будут понедельник (22 апреля), вторник (23 апреля), среда (24 апреля), четверг (25 апреля), пятница (26 апреля) и суббота (27 апреля). Этот график актуален даже для тех, кто обычно работает в пятидневном режиме. Выходные начнутся лишь в воскресенье, 28 апреля.

2 Из-за чего нас ждет шестидневная рабочая неделя? Из-за длинных выходных по случаю Первомая. Чтобы их организовать, власти изменили производственный календарь: выходной с 27 апреля перенесли на 29 апреля. Таким образом, суббота оказалась рабочим днем.

3 Когда после этого нужно будет выходить на работу? После шестидневной рабочей недели россиян ждут длинные выходные: 28 апреля (воскресенье), 29 апреля (понедельник), 30 апреля (вторник) и 1 мая (среда). На работу выходим 2 мая (в четверг).