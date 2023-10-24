Об этом рассказал директор Центра им. Гамалеи, где разработали препарат

24 октября 2023, 12:29, ИА Амител

Фото: amic.ru

Отечественная вакцина от ковида "Спутник V" ("ГамКовидВак") перестала защищать от коронавируса. С таким заявлением в интервью "Газете.ru" выступил академик РАН Александр Гинцбург, который руководит Центром им. Гамалеи.

По его словам, теперь институт разрабатывает новый вариант препарата.

О том, из-за чего "Спутник V" стал бесполезным и когда появится новая вакцина, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что вакцина "Спутник V" стала бесполезной против COVID-19? Да. Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург открыто это признал. Он напомнил, что первоначальный "Спутник" изготовили, чтобы он защищал от "уханьского" варианта коронавируса. Но в нынешних условиях эффективность "ГамКовидВак" уже крайне мала, сообщил ученый.

2 Из-за чего "Спутник V" перестал защищать от коронавируса? Ковид все это время мутировал и к настоящему моменту сильно отличается от варианта, против которого разрабатывали "ГамКовидВак". По словам Гинцбурга, сейчас преобладает штамм "кракен" – подвариант "омикрона". "Когда появился XBB.1.5 – вариант "омикрона" ("кракен"), это было в январе 2023 года, "Спутник" перестал защищать просто совсем", – цитирует "Газета.ru" главу Центра им. Гамалеи. Он подчеркнул, что в институте еще летом приняли решение менять антигенный состав вакцины. И добавил, что эффективность "Спутника" снижалась постепенно, по мере появления новых штаммов COVID-19.

3 Когда вакцина начала терять свою эффективность? Как пояснил Гинцбург, "Спутник V" хорошо работал до июля 2022-го. Он стал защищать от инфекции хуже, когда начали распространяться подварианты "омикрона". По словам ученого, когда появились штаммы BA.1, BA.2 и BA.3, эффективность снизилась в восемь раз. А когда начали преобладать варианты BA.4 и BA.5, "ГамКовидВак" и вовсе стал работать в 20 раз хуже.

4 Какая вакцина считается эффективной сейчас? Вопрос сложный, специалист на него прямо не ответил. В числе вакцин, которыми можно прививаться осенью 2023 года, он назвал "Конвасэл", разработанный в Федеральном медико-биологическом агентстве России (ФМБА), а также "ЭпиВакКорону" от новосибирского "Вектора". При этом Гинцбург подчеркнул, что доподлинно неизвестно, способны ли антитела, произведенные "Конвасэлом", защищать от вируса.

5 Когда в Центре им. Гамалеи разработают новую вакцину от COVID-19? По словам Гинцбурга, обновленный вариант вакцины уже разработан и проходит клинические испытания. Ученый рассказал, что препарат создан на основе варианта "кракен" (XBB.1.5). По его словам, ожидается, что регистрацию препарат пройдет 10 декабря, а в оборот новый "Спутник" поступит в марте 2024 года. Интересно, что при этом глава Центра им. Гамалеи допустил, что к моменту поступления в поликлиники обновленный "ГамКовидВак" уже может потерять свою актуальность. Это случится, если в России начнут преобладать другие штаммы коронавируса. Но пока российские законы не позволяют разрабатывать и регистрировать вакцины быстрее, пояснил Гинцбург.