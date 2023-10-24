Почему "Спутник V" перестал защищать от коронавируса и когда будет новая вакцина?
Об этом рассказал директор Центра им. Гамалеи, где разработали препарат
24 октября 2023, 12:29, ИА Амител
Фото: amic.ru
Отечественная вакцина от ковида "Спутник V" ("ГамКовидВак") перестала защищать от коронавируса. С таким заявлением в интервью "Газете.ru" выступил академик РАН Александр Гинцбург, который руководит Центром им. Гамалеи.
По его словам, теперь институт разрабатывает новый вариант препарата.
О том, из-за чего "Спутник V" стал бесполезным и когда появится новая вакцина, – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что вакцина "Спутник V" стала бесполезной против COVID-19?
Да. Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург открыто это признал. Он напомнил, что первоначальный "Спутник" изготовили, чтобы он защищал от "уханьского" варианта коронавируса. Но в нынешних условиях эффективность "ГамКовидВак" уже крайне мала, сообщил ученый.
2
Из-за чего "Спутник V" перестал защищать от коронавируса?
Ковид все это время мутировал и к настоящему моменту сильно отличается от варианта, против которого разрабатывали "ГамКовидВак". По словам Гинцбурга, сейчас преобладает штамм "кракен" – подвариант "омикрона".
"Когда появился XBB.1.5 – вариант "омикрона" ("кракен"), это было в январе 2023 года, "Спутник" перестал защищать просто совсем", – цитирует "Газета.ru" главу Центра им. Гамалеи.Он подчеркнул, что в институте еще летом приняли решение менять антигенный состав вакцины. И добавил, что эффективность "Спутника" снижалась постепенно, по мере появления новых штаммов COVID-19.
3
Когда вакцина начала терять свою эффективность?
Как пояснил Гинцбург, "Спутник V" хорошо работал до июля 2022-го. Он стал защищать от инфекции хуже, когда начали распространяться подварианты "омикрона". По словам ученого, когда появились штаммы BA.1, BA.2 и BA.3, эффективность снизилась в восемь раз. А когда начали преобладать варианты BA.4 и BA.5, "ГамКовидВак" и вовсе стал работать в 20 раз хуже.
4
Какая вакцина считается эффективной сейчас?
Вопрос сложный, специалист на него прямо не ответил. В числе вакцин, которыми можно прививаться осенью 2023 года, он назвал "Конвасэл", разработанный в Федеральном медико-биологическом агентстве России (ФМБА), а также "ЭпиВакКорону" от новосибирского "Вектора".
При этом Гинцбург подчеркнул, что доподлинно неизвестно, способны ли антитела, произведенные "Конвасэлом", защищать от вируса.
5
Когда в Центре им. Гамалеи разработают новую вакцину от COVID-19?
По словам Гинцбурга, обновленный вариант вакцины уже разработан и проходит клинические испытания. Ученый рассказал, что препарат создан на основе варианта "кракен" (XBB.1.5).
По его словам, ожидается, что регистрацию препарат пройдет 10 декабря, а в оборот новый "Спутник" поступит в марте 2024 года.
Интересно, что при этом глава Центра им. Гамалеи допустил, что к моменту поступления в поликлиники обновленный "ГамКовидВак" уже может потерять свою актуальность. Это случится, если в России начнут преобладать другие штаммы коронавируса. Но пока российские законы не позволяют разрабатывать и регистрировать вакцины быстрее, пояснил Гинцбург.
6
Какой будет новая российская вакцина от коронавируса?
Гинцбург сообщил, что обновленный "Спутник" будут выпускать и в назальной форме. По его словам, такой способ вакцинирования помогает прервать передачу ковида от человека к человеку.
12:42:55 24-10-2023
и когда будет новая вакцина?----- ну все, теперь не отстанут)
12:44:33 24-10-2023
Из рассказа стало ясно что китайская зараза с нами на всегда. И те сотни тысяч россиян убитые китайцами, это не предел.
13:10:08 24-10-2023
Гость (12:44:33 24-10-2023) Из рассказа стало ясно что китайская зараза с нами на всегд... А почему вы решили ,что китайцами?Китайцам самим подкинули эту падлу ,и сделали это поганые пиндосы.Китайцы ещё в самом начале эпидемии рассказали как они это сделали.
13:27:30 24-10-2023
Гость (12:44:33 24-10-2023) Из рассказа стало ясно что китайская зараза с нами на всегд... Сами себя убили своей безалаберностью. Вы же сами влевали на маски, а коронавирус называли просто мифом. Глупостью себя убили.
12:52:41 24-10-2023
Величайшая афера века. Гинзбург и мадам арбидол это как кот базилио и лиса-алиса. А верховодит всем карабас-барабас.
13:28:56 24-10-2023
Гость (12:52:41 24-10-2023) Величайшая афера века. Гинзбург и мадам арбидол это как кот ... Во, очередной глупец, который не верит, что коронавирус существует. Это к комментатору выше, который китайцев обвиняет в смерти россиян от коронавируса. Вот такие экземпляры считают этот вирус просто аферой. Вот вы и убиваете своих соотечествеников.
13:29:54 24-10-2023
Гость (12:52:41 24-10-2023) Величайшая афера века. Гинзбург и мадам арбидол это как кот ... И посмотрите сколько лайков под этим бредом. Это наглядно характеризует умственный уровень барнаульцев.
15:13:27 24-10-2023
Гость (13:29:54 24-10-2023) И посмотрите сколько лайков под этим бредом. Это наглядно ха... Если вы такой "умный", то что вы делаете среди глупых Барнаульцев? Валите уже отсюда. Например на СВО.
15:31:38 24-10-2023
Гость (15:13:27 24-10-2023) Если вы такой "умный", то что вы делаете среди глупых Барнау... Если вы такой глупый, то почему считаете, что мне ваше мнение будет интересно? :-)
01:52:04 25-10-2023
Гость (15:31:38 24-10-2023) Если вы такой глупый, то почему считаете, что мне ваше мнени... Ишь, сколько балбесов дизлайкнули =) в школе учились на двойки, а теперь довольны, что могут дизлайкнуть умного человека =)
13:25:10 24-10-2023
Прям Америку открыли) А то сразу было не понятно, что от ОРВИ (постоянно мутирующих) изобретать вакцину-абсолютно бесполезное занятие. Интересно, найдутся еще идиоты экспериментировать на себе новые вакцины от ковида?)
13:30:48 24-10-2023
Гость (13:25:10 24-10-2023) Прям Америку открыли) А то сразу было не понятно, что от ОРВ... Не бесполезное. Но вакцина должна меняться, учитывая мутации вируса. Так делают с вакциной от гриппа, например.
13:53:01 24-10-2023
Гость (13:30:48 24-10-2023) Не бесполезное. Но вакцина должна меняться, учитывая мутации... Да, вы правы, вакцина должна оперативно меняться. Во только скорость мутации вируса настолько высока, что свежеизготовленная вакцина уже становится старой. И пока никто не знает путь решения этого вопроса. А учитывая обстоятельство, что вакцина должна проходить обязательные испытания и вовсе сводит на нет своевременность вакцины.
15:32:44 24-10-2023
Гость (13:53:01 24-10-2023) Да, вы правы, вакцина должна оперативно меняться. Во только ... Вы не правы. Та же вакцина от гриппа вполне эффективна, несмотря на мутации вируса гриппа.
13:58:43 24-10-2023
А она разве кого-то от чего-то защищала? Цель всего действа "закулисы" по всему миру была одна - сокращение населения. "Вакцина" в жирных кавычках и принудительная госпитализация в ковидники лишь убила массу населения по всеей планете.
15:04:47 24-10-2023
Гость (13:58:43 24-10-2023) А она разве кого-то от чего-то защищала? Цель всего действа ... Друзья из бельведерского клуба делают своё дело.
15:33:58 24-10-2023
Гость (13:58:43 24-10-2023) А она разве кого-то от чего-то защищала? Цель всего действа ... Да вообще можешь не обращаться к врачам. И детей, главное, не заводи, незачем глупцам плодиться, портить генофонд страны.
15:43:56 24-10-2023
Гость (15:33:58 24-10-2023) Да вообще можешь не обращаться к врачам. И детей, главное, н... Как бы привитые не утратили способности размножаться.
15:47:50 24-10-2023
Гость (15:43:56 24-10-2023) Как бы привитые не утратили способности размножаться. ... В СССР поголовно всех прививали, но проблем с рождаемостью не было. А вот ДО вакцинации умирали массово от эпидемий.
16:09:42 24-10-2023
В СССР поголовно всех прививали,----- от простуды и гриппа?)) В СССРе все поголовно этим болели, некоторые и умирали, но трагедии из этих заболеваний не делали!
01:50:52 25-10-2023
Ты, я гляжу, упорно стремишься в Средневековье :-) Научный прогресс тебя стороной обошел.
08:28:52 25-10-2023
"Спутник V" изначально был далеко не айс. Так, достаточно дорогой эксперимент.
13:07:27 25-10-2023
На счет нейтрализующих антител у Конвасэл это он слукавил, так как прекрасно знает, что там принцип работы вакцины совершенно другой, это как заявлять что он точно знает что машина тесла не ездит на бензине) старый и хитрый Гинзбург прости господи