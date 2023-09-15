Препараты, которые поставляли за федеральные деньги, теперь придется закупать из средств края, рассказала Ирина Переладова

15 сентября 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Привиться от коронавируса в Алтайском крае все еще можно только за деньги. Об этом на пресс-конференции 14 сентября рассказала главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова. По ее словам, бесплатную вакцину перестали поставлять в региональные поликлиники за счет федерального бюджета. Теперь субъекту нужно закупать ее самостоятельно и за свои деньги. Кроме того, федеральный Минздрав намерен изменить схему вакцинации.

Нет пандемии – нет вакцины

Вакцины для бесплатной иммунизации нет ни во взрослых, ни в детских поликлиниках, уточнила эпидемиолог. Последние препараты, которые поступали в регион за счет средств федерального бюджета, израсходовали летом 2023 года.

Вакцинация от коронавируса входит в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям. По словам Переладовой, в документе четко прописано: в период серьезного подъема заболеваемости вакцину для региона оплачивает федеральный бюджет. Но сейчас никаких признаков эпидемии нет, заметила специалист.

"Вакцина поставлялась в период пандемии и жесточайшего подъема заболеваемости, чтобы снизить распространение и уменьшить вероятность тяжелого течения. Но сегодня такого масштаба заболеваемости и пандемического характера распространения нет. Поэтому Минздравом РФ четко рекомендовано всем регионам прорабатывать этот вопрос на уровне субъекта федерации", – объяснила эксперт.Она также сообщила, что сейчас в федеральном ведомстве пересматривают группы риска, для которых вакцинация будет обязательной по нацкалендарю. Вероятно, список претерпит изменения. Поэтому краевой Минздрав дожидается официальных документов, чтобы просчитать необходимое количество вакцины.

"Определяем финансирование"

Вопрос с закупкой вакцины от коронавируса за счет краевых средств находится на стадии утверждения и будет решен в ближайшее время, заверила Переладова. По ее словам, сейчас Минздрав определяет источники финансирования, из которых оплатят поставку препарата.

Причем первую партию будут закупать независимо от того, какие решения будут приняты в федеральном министерстве. По словам Переладовой, на Алтае уже сейчас есть категории граждан, которым обязательно нужна прививка от ковида.

"Есть ситуации, когда пациенту нужно ехать в другой регион на оказание высокотехнологичной помощи. И там существуют определенные требования, чтобы человек был привит от ряда заболеваний. В том числе и от ковида. Поэтому мы уже определились, что первую партию в любом случае будем закупать", – привела пример Переладова.

Вакцина будет, но не для всех

Но даже после того как Алтайский край решит проблему с закупкой вакцины, поставить бесплатную прививку от коронавируса сможет далеко не каждый. По словам Переладовой, иммунизация будет доступна лишь категориям граждан, которые вскоре утвердит Минздрав РФ.

Основываясь на опыте вакцинации от других заболеваний, эпидемиолог привела примеры, для кого прививки обычно обязательны. Это люди, чья профессия предполагает контакт с большим количеством людей:

медработники;

работники образования;

военнослужащие;

пограничники.

Но будут и другие группы риска, заметила Переладова. Какие именно, станет понятно в ближайшее время.

Остальным же придется платить деньги, если они захотят вакцинироваться от коронавируса.

За деньги – хоть сейчас

Впрочем, платно поставить прививку от ковида можно и сейчас. По словам Переладовой, в частных клиниках и прививочных кабинетах Алтайского края есть вакцина "Конвасэл". Она изготовлена по схожей технологии со "Спутником" и тоже ставится дважды с интервалом в 21 день.

Эпидемиолог сообщила, что с лета 2023 года за деньги привились около 50 жителей региона.

Напомним, рост заболеваемости коронавирусом в Алтайском крае начался еще на прошлой неделе. За первые семь дней сентября случаев заражения стало на 39% больше. Тем не менее пока уровень эпидподъема невысокий: за прошлую неделю выявили 149 инфицированных.