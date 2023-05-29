Почему стоит выбрать агентство недвижимости "Гнездо", если нужна квартира мечты?

Здесь вам подберут не просто квартиру, а идеальный вариант

29 мая 2023, 07:50, ИА Амител 4CQwVszH9pSaqHxrN8J

Агентство недвижимости "Гнездо" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Хороший риелтор – не тот, кто быстро найдёт вам квартиру и договорится о снижении цены на неё. Хороший риелтор – тот, кто ориентируется на рынке недвижимости так, что предложит вам не один, а сразу несколько идеальных вариантов. Тот, кто знает и умеет проверять объект на юридическую чистоту. Тот, кто знает, где и на каких условиях оформить самую выгодную ставку по ипотеке. Тот, кто честно расскажет обо всех недостатках квартиры и обратит внимание на их скрытые достоинства. В общем, сделает всю работу под ключ. Именно так работают специалисты барнаульского агентства недвижимости "Гнездо". Почему мы в этом уверены? Рассказываем.

10 лет в обед

"Гнездо" работает на рынке Барнаула уже 10 лет. Кстати, этот юбилей компания отмечает через несколько дней, 1 июня. За эти годы здесь провели сотни успешных сделок покупки-продажи недвижимости не только в Алтайском крае, но и других регионах и даже странах.

Это агентство полного цикла: от мониторинга цен и подбора объекта до полного юридического сопровождения сделки и решения спорных ситуаций.

А таких ситуаций может быть очень много. Например, при использовании материнского капитала. Там масса нюансов, и если их не соблюсти, можно нарваться на проблемы при продаже жилья или его покупки на вторичном рынке, а то и вовсе получить решение суда об аннулировании сделки. Как этого не допустить, специалисты агентства недвижимости "Гнездо" рассказали в материале "Оборотная сторона маткапитала. Почему жильё лучше покупать с риелтором". Кстати, это весомый аргумент в пользу совершения сделки через специалиста, а не своими силами.

Руководитель агентства недвижимости «Гнездо» Ольга Гросс / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Впрочем, дело тут не в силах, а в профессионализме и знании рынка и законодательства. В вузах быть риелторами не учат, все приходят в эту профессию из других сфер, а часто и вообще без опыта или образования. В "Гнезде" много тех, кто имеет как раз очень подходящее реноме. Там работают люди с юридическим, техническим, экономическим образованием. Все специалисты агентства "Гнездо" сертифицированы, это можно проверить на сайте Российской гильдии риэлторов.

Профессиональное сообщество

А ещё "Гнездо" входит в Союз риэлторов Барнаула и Алтая. А этим могут похвастаться далеко не все агентства недвижимости региона.

"Для нас очень важно быть частью профессионального сообщества. Это и возможность для постоянного совершенствования. И формирование рынка риелторских услуг, ведь только мы сами можем и должны делать его прозрачным и понятным. И показатель игры вдолгую это гарантия того, что мы – надёжный бизнес и несём ответственность за свою работу", – подчеркнула руководитель агентства недвижимости Ольга Гросс.

Жизнь меняется быстро, а законы и правила игры на рынке – ещё быстрее, поэтому сотрудники "Гнезда" постоянно совершенствуют свои умения и принимают участие в обучающих семинарах и других мероприятиях. В том числе и таких масштабных, как VI Международный форум "Инновации в недвижимости: новая реальность". В этом году он прошёл 18-20 мая в новом пятизвёздочном отеле на Манжероке. И собрал экспертов в сфере недвижимости из Алтайского края и многих других регионов страны. Не только риелторов, но также и представителей ведущих банков, страховых и строительных компаний, коучей – всего более 450 человек.

Татьяна Захарьева / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Мы узнали много интересных инструментов и профессиональных лайфхаков. Но было много и того, что мы давно используем в своей работе, а всё потому, что постоянно повышаем уровень квалификации, держим руку на пульсе. Без этого невозможно быть хорошим специалистом", – рассказала руководитель отдела вторичного жилья Татьяна Захарьева.

Впрочем, там они не только получают новые знания, но и делятся своим опытом, выступают экспертами на разных мероприятиях и в СМИ.

























Сотрудники агентства недвижимости "Гнездо" на форуме риелторов / Фото предоставлено компанией

Вам квартиру в Барнауле или в Питере?

А делиться есть чем. "Гнездо" – один из лидеров по продаже новостроек в Барнауле. Клиенты получают не просто список строящихся домов, а настоящую аналитику. Есть ли рядом необходимая инфраструктура: хорошие школа и сад для детей, парк или прогулочная зона для мамочек и людей в возрасте. Большие ли пробки собираются по пути от будущего дома до места работы. И насколько перспективен район, можно ли там быстро и дорого сдать квартиру (если вы взяли жильё для детей или просто вложили деньги). В общем, по этой теме тут знают все ходы и выходы.

Как и по теме покупки недвижимости в других регионах. Приобрести квартиру в Москве или Питере – казалось бы, это так сложно, ведь там столько застройщиков и все незнакомые. Да и не наездишься туда. Но ведь можно и не ездить, а оформить все документы не вставая с дивана. Да и среди застройщиков там есть рейтинги, учитывающие и качество работ, и соблюдение сроков. Как во всём этом разобраться – знает руководитель отдела региональных сделок Антон Сидоров.

Эксперты по недвижимости агентства "Гнездо" Ярослава Галеева, Антон Сидоров, Юлия Чурзина / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"У нас есть пул постоянных инвесторов – жителей региона, которые покупают и продают недвижимость и зарабатывают на этом. И мы не просто предлагаем им имеющиеся объекты, мы выжидаем подходящего варианта и ищем среди недооценённых, но перспективно очень ликвидных объектов. Кроме того, мы участвуем в закрытых продажах застройщиков и можем продавать квартиры, которые при официальном старте продаж могут существенно подорожать. Несмотря на все кризисы, недвижимость была и будет самым надёжным способом инвестирования", – рассказал Антон Сидоров.

А руководитель отдела вторичного жилья Татьяна Захарьева и руководитель отдела новостроек Юлия Чурзина добавили: спрос сейчас есть и на вторичное жильё, и на новостройки, даже несмотря на рост ставки по господдержке. Он был даже в январе – обычно самом непродающем месяце. И предложений много. Но сейчас, как говорят эксперты, время покупателей. У людей есть возможность, чтобы повыбирать, не хватать первое попавшееся, а действительно найти тот самый вариант. И в этом вам как раз помогут в "Гнезде".

Агентство недвижимости сотрудничает с ведущими банками и застройщиками Алтайского края, а также Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска. Весь процесс – официальный и через документы, здесь строго соблюдают все требования к чистой продаже.

А ещё "Гнездо" за здоровый образ жизни и крепкие партнёрские отношения с банками. Несколько сотрудников агентства участвовали 20 мая вместе с тысячей барнаульцев в "Зелёном Марафоне" Сбера.

Этот материал выпущен на правах рекламы. Потому что "Гнездо" и здесь всё делает честно и не пытается маскироваться. Тем более что главная реклама – сарафанное радио – давно работает на них.

Агентство недвижимости "Гнездо" (ИП Гросс Ольга Сергеевна)

Барнаул, ул. Взлётная, 33, корпус 4, офис 201

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Тел. +7 (3852) 53-41-25

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