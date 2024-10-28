Из-за переноса праздничных дней нас ждет шестидневная неделя

28 октября 2024, 06:45, ИА Амител

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На неделе с 28 октября по 2 ноября даже тем, кто трудится на "пятидневке", придется отработать шесть дней. Такой график нас ждет из-за переноса праздничных дней.

О том, как мы будем работать в субботу и будет ли она сокращенной, – в материале amic.ru.

1 Почему мы работаем в субботу, 2 ноября 2024 года? В этом году так случилось из-за перестановок в производственном календаре. Выходной с субботы, 2 ноября, перенесли на 30 апреля, чтобы на майские праздники у нас получились по-настоящему комфортные длинные выходные. Поэтому в календаре и появилась шестидневная рабочая неделя. Так что можно сказать, что этот выходной мы уже "потратили", а теперь будем вынуждены отработать.

2 Будет ли суббота сокращенным рабочим днем? Будет. Поскольку сразу после рабочей субботы нас ждут праздничные выходные, день будет сокращенным на один час. Эта норма прописана в Трудовом кодексе РФ.