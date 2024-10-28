Почему субботу, 2 ноября, сделали рабочим днем и будет ли он сокращенным?
Из-за переноса праздничных дней нас ждет шестидневная неделя
28 октября 2024, 06:45, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
На неделе с 28 октября по 2 ноября даже тем, кто трудится на "пятидневке", придется отработать шесть дней. Такой график нас ждет из-за переноса праздничных дней.
О том, как мы будем работать в субботу и будет ли она сокращенной, – в материале amic.ru.
1
Почему мы работаем в субботу, 2 ноября 2024 года?
В этом году так случилось из-за перестановок в производственном календаре. Выходной с субботы, 2 ноября, перенесли на 30 апреля, чтобы на майские праздники у нас получились по-настоящему комфортные длинные выходные.
Поэтому в календаре и появилась шестидневная рабочая неделя. Так что можно сказать, что этот выходной мы уже "потратили", а теперь будем вынуждены отработать.
2
Будет ли суббота сокращенным рабочим днем?
Будет. Поскольку сразу после рабочей субботы нас ждут праздничные выходные, день будет сокращенным на один час. Эта норма прописана в Трудовом кодексе РФ.
3
А как мы отдыхаем на День народного единства?
В этом годы мы будем отдыхать два дня по случаю Дня народного единства. Выходными будут воскресенье, 3 ноября, а также понедельник, 4 ноября. Во вторник, 5 ноября, нужно будет выходить на работу.
Соответственно, сразу после шестидневной рабочей недели нас ждет четырехдневная.
08:17:04 28-10-2024
Отдохнули бы три дня , ничего страшного не произошло бы .И так это будет не рабочий день , многие берут отгул на 02.11
09:06:08 28-10-2024
Ева (08:17:04 28-10-2024) Отдохнули бы три дня , ничего страшного не произошло бы .И т... И для чего эти многие берут отгул? На даче работать или на море слетать или еще что-то?))
09:52:01 28-10-2024
Гость (09:06:08 28-10-2024) И для чего эти многие берут отгул? На даче работать или на м... Элементарно побыть с семьей , у детей каникулы
13:02:38 28-10-2024
Гость (09:06:08 28-10-2024) И для чего эти многие берут отгул? На даче работать или на м... Ну я вот на море слетаю. И что? Купаться еще можно.
11:29:13 31-10-2024
Гость (13:02:38 28-10-2024) Ну я вот на море слетаю. И что? Купаться еще можно. ... Нам врёте -себе хоть не врите!)))
09:19:52 28-10-2024
Страна непуганых идиотов, как говорил в фильме "Гений" герой Абдулова...Значит ради первомайских праздников переносят выходные, а ради 7 ноября даже выходной не сделали...Т.е. мы ЗА солидарность трудящихся, но нам поровну главное событие 20-го века для этих самых трудящихся. А "день непонятно кого и с кем единства" - это не праздник. У него даже исторической подоплеки нет кроме решения думского комитета по инициативе межрелигиозного совета России. Т.е. это чисто религиозный праздник. В 1649 году царь Алексей Михайлович распорядился отмечать день Казанской иконы Божией Матери...Вот что вы отмечаете вместо 7 ноября.
09:25:22 28-10-2024
Дюша (09:19:52 28-10-2024) Страна непуганых идиотов, как говорил в фильме "Гений" герой... Да боже мой, никто ничего в этот день не отмечает. Просто выходной дополнительный. Вы в реале хоть одного человека знаете, для которого это вот прямо праздник? Думаю, нет.
09:45:13 28-10-2024
Гость (09:25:22 28-10-2024) Да боже мой, никто ничего в этот день не отмечает. Просто вы... У него 7-е ноября в прошивку подкорки заштопано суровыми нитками. И если немного выходит за рамки, начинается истерика.
10:36:32 28-10-2024
Гость (09:45:13 28-10-2024) У него 7-е ноября в прошивку подкорки заштопано суровыми нит... Оно суровыми нитками должно быть зашить в голову каждого буржуя...Как напоминание о том, что ананасы и рябчики могут впрок не пойти, и билетов на пароходы на всех может не хватить...Потому в стране должна быть нормальная социальная политика, нормальные пенсии, нормальные зарплаты...А не как сейчас...Каждый колобок на Лексусе себя богом чувствует.
13:22:39 28-10-2024
Дюша (10:36:32 28-10-2024) Оно суровыми нитками должно быть зашить в голову каждого бур... Абсолютно правильный взгляд на вещи,полностью с вами солидарен.Нынешние эксплуататоры стараются выбить из памяти те события,заставить всех быть безропотными рабами,работающими за миску чечевичной похлёбки.О какой то социальной политике говорить не приходится.Повысили пенсионный возраст на 5 лет, назначили мизерные пенсии,отменили массу льгот ,наверно,в надежде ,чтоб скорее вымирало то поколение ,которое было свидетелем социалистических преобразований.
15:47:13 28-10-2024
Афиноген (13:22:39 28-10-2024) Абсолютно правильный взгляд на вещи,полностью с вами солидар... Так поколение социалистический преобразование уже вымерло. Кому 60-70лет они уже в большей степени застали капиталистические преобразования... А насчёт лишнего выходного или отобранного выходного... Последние годы одна треть страны вообще не работает. Неужели не наотдыхались, чтобы такую мелочь серьёзно обсуждать???
08:55:54 29-10-2024
Гость (15:47:13 28-10-2024) Так поколение социалистический преобразование уже вымерло. К... Вот по видимому на это поколение и рассчитаны все эти "мероприятия".Для тех кто видел и то и это .И кто может сравнить эти периоды.А насчёт того ,что 2/3 не работают,это вы зря.Люди,в большинстве своём, вынуждены сейчас работать,даже находясь на пенсии,чтобы обеспечить себе жизнь.Но есть и те кто приспособился ,кто за счёт аренды,кто за счёт труда наёмных,кто за счёт того или иного мошенничества.Т. е. появилась такая прослойка ,которая может и не работать.Вот для них это ,наверно,праздник,они рады ему и этим условиям.
10:54:54 28-10-2024
Гость (09:45:13 28-10-2024) У него 7-е ноября в прошивку подкорки заштопано суровыми нит... У детей сейчас каникулы. ты чего за компьютером сидишь? Марш гулять на улицу!!!
10:32:40 28-10-2024
Гость (09:25:22 28-10-2024) Да боже мой, никто ничего в этот день не отмечает. Просто вы... Его никто не отмечает...Но 7 должны отмечать. И должен быть ВЫХОДНОЙ... В реале уже запретили демонстрацию, на митинге два года назад запретили даже музыку...А коммунисты отстоять свои права не могут...Или не хотят. Может про это единство с ЕдРом праздник?
08:47:10 29-10-2024
Гость (09:25:22 28-10-2024) Да боже мой, никто ничего в этот день не отмечает. Просто вы... И где вы увидели дополнительный выходной,когда люди отдыхают 2 дня как в обычную неделю
09:03:09 29-10-2024
Гость (08:47:10 29-10-2024) И где вы увидели дополнительный выходной,когда люди отдыхают... О боже... 4 ноября - выходной. Но субботу, ему предшествующую, в этом конкретном году перенесли, емнип, на апрель, и мы ее уже "израсходовали". Поэтому в этом году 4 выходной, а суббота рабочая. Очень сложно для понимания, сочувствую.
12:23:37 28-10-2024
Суббота должна оплачиваться в двойной, но никто даже глазом не маргнет, чтобы оплатить. День, который нам перенесут тоже оплачиваться не будет. Ну, и на хрена мне эти переносы.
12:44:01 28-10-2024
А банкам, работающих по 5-дневке "закон не писан"???? отказываются работать с клиентами!!!!!!!!!!
01:47:45 29-10-2024
День 7 ноября-красный день календаря....
09:12:18 29-10-2024
тоже не могу понять смысл переноса, ну и работали бы по 5 дней как обычно, отдыхать 4го или 3го какая разница, кто нибудь вообще чувствует 4е праздником? У нас половина с простудами, мечтает дотянуть до выходных, чтобы отлежаться, вчера промокли все, сегодня снег с дождем обещают, так нет, работай больше, подрывай иммунитет и заражай окружающих
03:19:52 30-10-2024
Вообще не понимаю , разница в субботу был бы так же выходной , в понедельник бы вышли на работу , зачем этот куралес не понятно
23:26:09 30-10-2024
Нахрена все эти перетрубации, дожить ещё до этих майских нужно, с нынешними реалиями надо жить здесь и сейчас
00:04:52 31-10-2024
В пятницу сделать сокращенный день, затем 3 дня отдыха и потом 4 дня рабочих, вот это можно расценивать как праздничные выхи, а то что наше правительство делает, это просто издевательство с какими то переносами, и псевдо праздником 4го числа.
05:08:03 31-10-2024
Слава Богу, я на пенсии, не работаю, и все эти перетрубации с переносмми выходных дней меня не касаются. Но касаются моих детей, которые изо всех сил тянут лямку на рабочих местах, чтобы прокормить свои семьи. Устают так, что иногда сил не хватает пообщаться с детишками. А у тех сейчас каникулы! Ребятишкам дела нет до решений Госдумы, они хотят выходные провести со своими родителями! И три дня отдыха с ними для детей были бы праздником. Считаю, что рабочая суббота 2 ноября надумана, пользы государству она не принесет, а вот семьи пострадают!