Известный режиссер попал в реанимацию еще в конце 2024 года

11 февраля 2025, 12:45, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы

Российский режиссер Тигран Кеосаян, который перенес клиническую смерть в декабре 2024-го, продолжает оставаться в коме.

Все, что известно о его состоянии на данный момент, – в материале amic.ru.

1 Вышел ли Тигран Кеосаян из комы? Нет. По крайней мере, никаких сообщений об этом не поступало. Издание "Интересная Россия" 8 февраля писало, что Кеосаян все еще в коме.

2 Что известно о нынешнем состоянии Тиграна Кеосаяна? Никакой подробной информации нет. Жена режиссера Маргарита Симоньян в последний раз информировала своих подписчиков о состоянии его здоровья в середине января, на Крещение. Тогда журналистка сообщила, что никаких существенных изменений не произошло. По данным "Интересной России" , состояние Кеосаяна продолжает оцениваться как крайне тяжелое. Медики продолжают делать все, чтобы вывести его из комы.

3 Какие прогнозы дают врачи в случае с Тиграном Кеосаяном? О том, какие прогнозы дают лечащие врачи Кеосаяна, ничего неизвестно. При этом независимые эксперты комментировали информацию о клинической смерти режиссера. Некоторые из них считают, что шансы на выздоровление у Кеосаяна есть. Все зависит от внутренних сил организма, профессионализма врачей и времени, которое человек проведет в коме.

4 Из-за чего Кеосаян пережил клиническую смерть? Конкретный диагноз до сих пор неизвестен. Но еще в начале 2025-го Симоньян, сообщая о том, что случилось с ее мужем, подчеркивала, что у Кеосаяна уже давно больное сердце.