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Полтора месяца в коме. Что известно о состоянии Тиграна Кеосаяна после клинической смерти?

Известный режиссер попал в реанимацию еще в конце 2024 года

11 февраля 2025, 12:45, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы
Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы

Российский режиссер Тигран Кеосаян, который перенес клиническую смерть в декабре 2024-го, продолжает оставаться в коме.

Все, что известно о его состоянии на данный момент, – в материале amic.ru.

1

Вышел ли Тигран Кеосаян из комы?

Нет. По крайней мере, никаких сообщений об этом не поступало. Издание "Интересная Россия" 8 февраля писало, что Кеосаян все еще в коме.
2

Что известно о нынешнем состоянии Тиграна Кеосаяна?

Никакой подробной информации нет. Жена режиссера Маргарита Симоньян в последний раз информировала своих подписчиков о состоянии его здоровья в середине января, на Крещение. Тогда журналистка сообщила, что никаких существенных изменений не произошло.
По данным "Интересной России", состояние Кеосаяна продолжает оцениваться как крайне тяжелое. Медики продолжают делать все, чтобы вывести его из комы.
3

Какие прогнозы дают врачи в случае с Тиграном Кеосаяном?

О том, какие прогнозы дают лечащие врачи Кеосаяна, ничего неизвестно.
При этом независимые эксперты комментировали информацию о клинической смерти режиссера. Некоторые из них считают, что шансы на выздоровление у Кеосаяна есть. Все зависит от внутренних сил организма, профессионализма врачей и времени, которое человек проведет в коме.
4

Из-за чего Кеосаян пережил клиническую смерть?

Конкретный диагноз до сих пор неизвестен. Но еще в начале 2025-го Симоньян, сообщая о том, что случилось с ее мужем, подчеркивала, что у Кеосаяна уже давно больное сердце.
5

Какие проблемы со здоровьем были ранее у Тиграна Кеосаяна?

Издание Baza утверждало, что ранее у режиссера уже было два инфаркта – в 2008 и 2010 годах.
Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы

Клиническая смерть. Что случилось с Тиграном Кеосаяном и в каком он состоянии?

О том, что режиссер находится в больнице, сообщила его жена Маргарита Симоньян
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Комментарии 6

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Гость

12:51:29 11-02-2025

Неужели не узнает, чем закончится

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Гость

13:26:34 11-02-2025

Гость (12:51:29 11-02-2025) Неужели не узнает, чем закончится... Потом узнает

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Гость

13:17:35 11-02-2025

Выздоровления!

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Гость

13:42:42 11-02-2025

Не удивлюсь, что его лечат уже в лучшей клинике Израиля.

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Гость

17:42:08 11-02-2025

Гость (13:42:42 11-02-2025) Не удивлюсь, что его лечат уже в лучшей клинике Израиля. ... Ага, сектора Газа. Какая разница где? Лишь бы эффективно.

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Юрий

22:43:18 11-02-2025

Пусть на всё хватит сил.

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