Длинных выходных на День защитника Отечества, к которым многие привыкли, в этот раз не будет

20 февраля 2025, 07:14, ИА Амител

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В 2025 году длинных выходных по случаю Дня защитника Отечества не будет. Производственный календарь составили таким образом, что по-настоящему отдохнуть тем, кто трудится на пятидневке, не получится.

О том, в какие дни мы будем отдыхать и почему дополнительного выходного не будет, – в материале amic.ru.

1 Как мы отдыхаем на 23 Февраля в 2025 году? В этот раз мы будем отдыхать два дня: в субботу (22 февраля) и воскресенье (23 февраля).

2 Почему дополнительного выходного не будет? Все дело в том, что 23 февраля выпадает на выходной – воскресенье. Из-за этого праздничный день, положенный по случаю торжества, перенесли на период майских праздников. Так что сейчас выходного не будет, но зато в мае нас ждут целых два длинных праздничных периода.