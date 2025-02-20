Почему у россиян не будет дополнительного выходного по случаю 23 Февраля в 2025 году?
Длинных выходных на День защитника Отечества, к которым многие привыкли, в этот раз не будет
20 февраля 2025, 07:14, ИА Амител
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В 2025 году длинных выходных по случаю Дня защитника Отечества не будет. Производственный календарь составили таким образом, что по-настоящему отдохнуть тем, кто трудится на пятидневке, не получится.
О том, в какие дни мы будем отдыхать и почему дополнительного выходного не будет, – в материале amic.ru.
1
Как мы отдыхаем на 23 Февраля в 2025 году?
В этот раз мы будем отдыхать два дня: в субботу (22 февраля) и воскресенье (23 февраля).
2
Почему дополнительного выходного не будет?
Все дело в том, что 23 февраля выпадает на выходной – воскресенье. Из-за этого праздничный день, положенный по случаю торжества, перенесли на период майских праздников. Так что сейчас выходного не будет, но зато в мае нас ждут целых два длинных праздничных периода.
3
Когда выходим на работу после 23 Февраля в 2025 году?
На работу нужно будет выходить уже в понедельник, 24 февраля.
09:57:03 20-02-2025
не длинные, а удлиненные. Длинные - новогодние