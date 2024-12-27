Почему в Алтайском крае не создали нацпарк "Горная Колывань", обещанный в этом году?
Организацию особо охраняемой территории перенесли на 2025-2026 годы
27 декабря 2024, 12:00, ИА Амител
Создание национального парка "Горная Колывань" перенесли на 2025-2026 годы. При этом ранее крайним сроком формирования особо охраняемой природной территории называли 2024 год. Об этом сообщает "Толк".
В национальный парк должны войти территории Змеиногорского, Курьинского, Краснощековского, Солонешенского и Чарышского районов. Однако документ о создании в Алтайском крае особо охраняемой природной территории (ООПТ) федерального значения пока не подписан правительством РФ. Экологи рассказали, что процесс утверждения границ шел трудно и наталкивался на противодействие местных жителей и бизнеса. Однако ситуация с золотодобычей в Солонешном убедила многих, что природный кластер необходимо взять под особую защиту.
Со слов одного из идеологов создания нацпарка, эколога и эксперта ОНФ Алексея Грибкова, идею наделить колыванский субрегион особым статусом выдвигали еще в 1980-1990-х годах. После выхода распоряжения правительства РФ о концепции развития ООПТ федерального значения в 2011 году вопрос начали обсуждать активнее. Однако сроки исполнения решения все время менялись: в последний раз создание нацпарка анонсировали на 2024 год, но итогового документа до сих пор нет.
"У нас должны были завершить работу по обсуждению и уточнению границ окончательных с учетом всех позиций. Согласовать это с правительством Алтайского края – это обязательная процедура. Согласовать это со всеми органами исполнительной власти федерального уровня, начиная от Роснедр и Минсельхоза, заканчивая Погрануправлением ФСБ, Минобороны… Это занимает огромное количество времени, и это просто не сделано", – рассказал Алексей Грибков.
В Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края пояснили, что в пяти районах, попадающих в границы "Горной Колывани", с 2022 года велись проектные работы. Однако причины задержки создания ООПТ в ведомстве не назвали. При этом, со слов министерства, откорректированную уже границу направили в Минприроды России.
В федеральном профильном министерстве заявили, что основная сложность в организации национального парка касалась утверждения его границ. Постановление правительства РФ о создании "Горной Колывани" уже готовится.
"Создание заповедной территории запланировано на 2025-2026 годы. На территории национального парка будет ограничена хозяйственная деятельность, что приведет к снижению антропогенного воздействия на природные комплексы и их восстановлению. На наиболее ценных и уязвимых участках национального парка природная среда будет сохраняться в естественном состоянии. Режим особой охраны и виды разрешенного использования будут определены положением о национальном парке, которое будет утверждено приказом Минприроды России после его создания", – говорится в письме Минприроды РФ.
Алексей Грибков убежден, что земли будущего нацпарка необходимо взять под особую охрану. В данный момент на них обитает и произрастает почти половина Красной книги Алтайского края. Также субрегион находится на стыке равнин и гор, включая в себя уникальные природные комплексы: гору Синюха и озеро Колыванское, а также памятники освоения рудного Алтая XVIII-XIX веков.
Общественные настроения по поводу организации нацпарка не были однозначными: некоторые жители и предприниматели высказывали опасения лишиться рыбалки, охотничьего промысла и сбора дикой растительности. В то же время Грибков подчеркнул, что законопослушным гражданам бояться нечего, а появление национального парка – залог их здоровья и благополучия.
20:37:17 27-12-2024
а может, всё было наоборот!?
местные жители солонешенского района борятся что бы у них перестали рыть золото...!
но добытчику желательно что бы охранной зоны пока не было!!! потому как он ещё не снял сливки с прииска...!!! прииск в охранной зоне - такой расклад испортит ему всю малину.!?
12:28:46 28-12-2024
Была в Тигирецком заповеднике,лето, трава выше человеческого роста,касуля с малышами идет по дороге, там есть шанс убежать,а косуленок в той траве ноги сломаеи легкая добыча, медведица с медвежатами движется по дороге, апоэтому вся эта дич уходит летом из заповедника, медведь комится хлебом на посевных полях, в заповеднике многопеще пускают, но сегодня в ту нельзя там редкие летучие мыши, вопрс что там охраняют литучих мышей?Зверь весь уходит ,как я упомянула там невозможно передвигаться,травы охраняют, скот там держать не разрешают, но и сами травы не косят хотя обязанны,что еще хотят охранять??С делать вьезд в Курьинский, Змеиногорский и др, районы по кюарам с отметкой в каждом поселке, геолокация есть у всех, охотились не законно, кюары брали, отметки не делали повод к проверке геолокации, фильтра автоматика и т д
12:48:24 28-12-2024
Заповедники обязательно надо делать. Травы не косят потому что семена трав не теряются а плодоносят теми же травами из года в год. В заповеднике и травы и животные под охраной а что касается Горной Колывани то здесь заповедник не только для трав и животных. Да будет вам известно что Горная Колывань это место старейших Демидовских рудников и горной разработки и Демидов это место выбрал не случайно. Он имел карту разработок цивилизации которая жила до возникновения человеческой цивилизации. А Демидов имел контакт с ними и это -факт. То есть в этом месте происходил контакт граждан Российской империи и граждан подземного государства народа (?) с успехом для нашей стороны. А их сторона думаю тоже имела успех -они получали хлеб и другие продукты в которых нуждались. Кстати знаки на долларе и американских символах власти впервые в мире фигурируют именно здесь в этом месте. Поэтому охранять эти территории от порубок, отстрелов животных, варварской добычи ископаемых, ит итп это необходимость а не прихоть
12:58:26 28-12-2024
Майору больше не наливать. Он свою норму уже выхлебал.
13:05:27 28-12-2024
Что касается,добычи золота,амальгация смерть всему живому, в чистом виде руд нетКолывань входит в состав Белакурихинского вольфрама-малибненовского басейна, с примесями берила, о кокой добычи может идти речь???Можно ведь и законадательно ,допускать добычу полиметалов, в месности не выше 300 м над уровнем моря, все это мелкосопочник предгорья и только шахтным способом
13:17:44 28-12-2024
я вот поизучал документы про Демидова. Контакты происходили. Более того Демидов искал где можно разместить золотоплавильную фабрику куда руду подвозить баржами и нашел - в Ерестной есть пляжик небольшой с протокой и он даже привел сначала туда пару бьарж но нижде по течению в устье речки Барнаулки был пляж побольше. Поэтому завод решили сделать там. Так и возник город Барнаул
На этом заводе часть цехов и жилых комплексов располагалось под зщемлей либо заглубленные - глаза у подземного народа солнца не переносили. Целые их бригады работали на плавке по ночам. Но суть в том что было еще ТРИ! других цивилизации подземных и одна из них имела атрибутику современных США
и она попыталась через агентов влияния захватить власть на поверхности управляя людьми. В результате Демидова раскулачили а под землей произошла война этих трех цивилизаций и когда они установили мир было решено прервать контакты с людьми на поверхности. Тунели взорвали и все - с тех пор гномов нет
13:35:53 29-12-2024
Наталья (13:05:27 28-12-2024) Что касается,добычи золота,амальгация смерть всему живому, в... Да почему все пишут с ошибками..