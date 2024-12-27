Почему в Алтайском крае не создали нацпарк "Горная Колывань", обещанный в этом году?

Организацию особо охраняемой территории перенесли на 2025-2026 годы

27 декабря 2024, 12:00, ИА Амител

Колыванское озеро в Алтайском крае / Фото: 2gis

Создание национального парка "Горная Колывань" перенесли на 2025-2026 годы. При этом ранее крайним сроком формирования особо охраняемой природной территории называли 2024 год. Об этом сообщает "Толк".

В национальный парк должны войти территории Змеиногорского, Курьинского, Краснощековского, Солонешенского и Чарышского районов. Однако документ о создании в Алтайском крае особо охраняемой природной территории (ООПТ) федерального значения пока не подписан правительством РФ. Экологи рассказали, что процесс утверждения границ шел трудно и наталкивался на противодействие местных жителей и бизнеса. Однако ситуация с золотодобычей в Солонешном убедила многих, что природный кластер необходимо взять под особую защиту.

Со слов одного из идеологов создания нацпарка, эколога и эксперта ОНФ Алексея Грибкова, идею наделить колыванский субрегион особым статусом выдвигали еще в 1980-1990-х годах. После выхода распоряжения правительства РФ о концепции развития ООПТ федерального значения в 2011 году вопрос начали обсуждать активнее. Однако сроки исполнения решения все время менялись: в последний раз создание нацпарка анонсировали на 2024 год, но итогового документа до сих пор нет.

"У нас должны были завершить работу по обсуждению и уточнению границ окончательных с учетом всех позиций. Согласовать это с правительством Алтайского края – это обязательная процедура. Согласовать это со всеми органами исполнительной власти федерального уровня, начиная от Роснедр и Минсельхоза, заканчивая Погрануправлением ФСБ, Минобороны… Это занимает огромное количество времени, и это просто не сделано", – рассказал Алексей Грибков.

В Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края пояснили, что в пяти районах, попадающих в границы "Горной Колывани", с 2022 года велись проектные работы. Однако причины задержки создания ООПТ в ведомстве не назвали. При этом, со слов министерства, откорректированную уже границу направили в Минприроды России.

В федеральном профильном министерстве заявили, что основная сложность в организации национального парка касалась утверждения его границ. Постановление правительства РФ о создании "Горной Колывани" уже готовится.

"Создание заповедной территории запланировано на 2025-2026 годы. На территории национального парка будет ограничена хозяйственная деятельность, что приведет к снижению антропогенного воздействия на природные комплексы и их восстановлению. На наиболее ценных и уязвимых участках национального парка природная среда будет сохраняться в естественном состоянии. Режим особой охраны и виды разрешенного использования будут определены положением о национальном парке, которое будет утверждено приказом Минприроды России после его создания", – говорится в письме Минприроды РФ.

Алексей Грибков убежден, что земли будущего нацпарка необходимо взять под особую охрану. В данный момент на них обитает и произрастает почти половина Красной книги Алтайского края. Также субрегион находится на стыке равнин и гор, включая в себя уникальные природные комплексы: гору Синюха и озеро Колыванское, а также памятники освоения рудного Алтая XVIII-XIX веков.

Общественные настроения по поводу организации нацпарка не были однозначными: некоторые жители и предприниматели высказывали опасения лишиться рыбалки, охотничьего промысла и сбора дикой растительности. В то же время Грибков подчеркнул, что законопослушным гражданам бояться нечего, а появление национального парка – залог их здоровья и благополучия.