Золотое дно. Почему в Солонешном люди выступают против добычи драгметалла

Жители пишут во все инстанции, чтобы добыча золота в их селе прекратилась. При этом у артели на руках есть все разрешающие документы

13 ноября 2024, 09:00, ИА Амител

Золотая краска / Фото: unsplash.com/ MUILLU

В селе Солонешном развернулась борьба между местным населением и старателями, которые начали подготовительные работы для добычи россыпного золота. Люди выступают категорически против и пишут письма губернатору, в прокуратуру, Госдуму и другие ведомства, чтобы защитить уникальную природу от золотодобытчиков. При этом у компании на руках есть все необходимые документы, и она тоже не намерена отступать. Подробнее об этом противостоянии – в материале amic.ru.

Жители собирают подписи против золотодобычи

В конце сентября "Артель Солнечная" приступила к подготовительным работам по разработке месторождения на реке Солонешной. Компания выступает держателем лицензии на участок недр "Россыпь реки Ануй с притоками река Щепета и река Солонешная" общей протяженностью около 50 километров. Сейчас деятельность идет в трех километрах от села Солонешного выше по течению. Старатели уже изменили русло, выпилили деревья, сняли верхний слой грунта, чтобы начать промывать драгоценный песок. И хотя сама золотодобыча еще не стартовала, местные жители, которые живут вдоль реки, говорят, что уже ощутили на себе негативные последствия от этой деятельности.

"Центрального водопровода у нас нет. Установлены электрические насосы. Но скважины не глубокие и вода поступает в них из грунтовых вод. Несколько дней назад, когда старатели начали менять русло реки, с водой начались перебои. Уровень грунтовых вод упал, и теперь станции отключаются. Вода, что получается добыть, – с мутью. Пить ее невозможно. Грязная и мутная вода сейчас течет и по самой реке. Мы обратились в Роспотребнадзор, чтобы они взяли пробы", – рассказывает местная жительница Татьяна.

Кроме того, люди боятся, что золотодобытчики уничтожат богатые земли и красивую природу туристического района. Жительница Солонешного Надежда приводит в пример соседнее село Топольное. Там после золотодобычи земли лесного фонда рекультивировали, но земли сельхозназначения в порядок так и не привели. Еще в 2019 году деятельность старателей суд там признал незаконной и нарушающей права граждан на благоприятную окружающую среду. Основанием стало наличие на осваиваемых участках краснокнижных растений.

По словам Надежды, даже спустя пять лет эти земли в Топольном напоминают "лунные пейзажи". Их после себя оставило ООО "Ануй", которое, согласно открытым источникам, является учредителем фирмы "Артель Солнечная".

"Артель Солнечная" и "Ануй" – это одни и те же люди. В Топольном после себя они оставили огромные карьеры, в которых стоит зелено-фиолетовая вода. Лежат груды отработанного материала, вывернутый грунт. Они должны были восстановить плодородный слой, но этого не сделали. Понатыкали прямо в камни саженцы сосен, но они, ясное дело, погибли. Ни деревья, ни кустарники там теперь не растут. Мы не хотим повторения ситуации и будем бороться, нас очень тревожит будущее нашего села", – решительно говорит женщина.

Чтобы остановить деятельность "Артели Солнечной" жители Солонешного сейчас собирают подписи. Документ уже поддержали больше тысячи человек. Сейчас группа активистов планирует направить письма губернатору, в прокуратуру, Следственный комитет и Госдуму.

Выступает категорически против золотодобычи и глава Солонешенского района Александр Воронов. Он уже направил обращение уполномоченному представителю президента в СФО Анатолию Серышеву.

Удар по туристическому потенциалу

Воронов сообщил amic.ru, что, помимо проблем с водой, своей деятельностью компания наносит сокрушительный удар по туристическому потенциалу. Старатели срезают плодородный грунт вдоль дороги, которая является единственным выездом на Бийск из Солонешного. И теперь гости района вместо красивых видов будут лицезреть все эти вывернутые горы земли. Это при условии, что люди вообще сюда захотят поехать. При этом никакой доход в бюджет района от деятельности старателей поступать не будет, говорит глава.

"Мы категорически против. В нашем районе находится Денисова пещера, каскад водопадов на реке Шинок, отсюда начинаются маршруты на Белуху. У нас замечательная природа и красивые виды. А вместо этого гости будут видеть карьеры. Золотари убивают наш туристический потенциал. Кто сюда тогда вообще поедет?" – говорит глава Солонешенского района.

Но еще больше вопросов у Александра Воронова к региональному Министерству природных ресурсов и экологии. Ведомство неожиданно для местных властей, населения и экологов выдало положительное заключение на проект освоения земель лесного фонда, где будет вестись добыча золота. Он пояснил, что в этих местах растут краснокнижные растения – кандык сибирский и рябчик шахматный.

И в 2023 году именно по этим основаниям Минприроды в золотодобыче старателям отказало. "Артель Солнечная" пыталась оспорить это решение, но тогда суды в вышестоящих инстанциях дважды встали на сторону природоохранного ведомства и признали отказ законным, так как исследования КГБУ "Алтайприрода" в 2021 году на спорных участках выявили 244 точки местообитания редких растений.

"Есть решения судов с отказами. Они вступили в законную силу. Факт произрастания рябчика шахматного и кандыка сибирского был доказан. Но в 2024 году артель представила в Минприроды экспертное заключение Южно-Сибирского ботанического сада АлтГУ, который краснокнижных растений почти не нашел. Но у нас их очень много! Как это вообще возможно?" – удивляется Александр Воронов.

Этими же вопросами задается и алтайский эколог Алексей Грибков. Получить ответы на них он пытался в природоохранной прокуратуре и Министерстве природных ресурсов. Но, по словам мужчины, получил простые отписки: проекты были изменены, нарушений нет.

"Основанием для положительного заключения, судя из ответа Минприроды, стали новые проекты освоения лесов. Якобы специалисты Южно-Сибирского ботанического сада АлтГУ на спорных участках обнаружили только девять мест произрастания краснокнижного кандыка сибирского и еще два – рябчика шахматного. На самом деле их там было значительно больше. Ведомство дезинформировали, и оно дало добро на деятельность по золотодобыче. Всегда был уверен, что решение суда – это точка, но в этом деле неожиданно появилась запятая", – говорит Алексей Грибков.

Почему Минприроды все-таки выдало разрешение?

Чтобы выяснить позицию ведомства, amic.ru тоже направил запрос в Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края. В ответе сообщалось, что в 2024 году ООО "Артель Солнечная" представило новые проекты освоения лесов. Они имели иное содержание, в отличие от тех, что получили отрицательное заключение, а также учитывали нормы действующего законодательства.

Также уточнялось, что резервная популяция краснокнижных растений будет сохранена. Для этого в ботанический сад АлтГУ пересадили тысячу экземпляров кандыка сибирского и еще 500 – рябчика шахматного. По завершении золотодобычи растения вернут на их прежнее место. Места произрастания краснокнижных растений, выявленных в ходе обследования территории, относятся к не эксплуатационной зоне. Они отделены от места разработки буферной зоной шириной 20 метров.

Несоответствие данных за 2021 и 2024 год в ведомстве объясняют просто: все течет, все меняется, а три года – это большой срок.

"Данные обстоятельства еще раз подтверждают вывод о том, что окружающая природная среда является динамической системой и за промежуток времени более одного года могут измениться природные условия и факторы, оказывающие влияние на объекты растительного и животного мира. В результате данных изменений может поменяться ареал распространения животных и растений: как увеличиться, так и сократиться", – поясняют в Минприроды.

Алексей Грибков настаивает: данные не достоверны и растений фактически было в сотни раз больше. Но даже если принять на веру, что они исчезли, по закону за гибель краснокнижных растений должен нести ответственность арендатор лесного участка. Им является "Артель Солнечная".

"Если исчезли краснокнижные объекты, из-за которых изначально компании отказали в проведении работ, значит, их кто-то уничтожил. Их было несколько сотен тысяч. Значит, кто-то должен нести ответственность за уничтожение охраняемых законом объектов. А этот кто-то – арендатор, и это тоже закреплено в законе. Требуется рассчитывать размер вреда и вменять его пользователю. Почему это не делается? На этот вопрос ни прокуратура, ни Минприроды не отвечают", – говорит Алексей Грибков.

Что об этом говорят в "Артели Солнечной"?

Руководитель ООО "Артель Солнечная" Сергей Матвеев убежден: жителей накручивают, хотя повода для опасений нет. Он подчеркивает: никакого вреда от их деятельности природе нанесено не будет и рекультивацию произведут в полном объеме.

"В районе села Топольного по окончании работ на землях лесного фонда и частных землях мы все работы по биологической рекультивации выполнили. Высадили там 4,5 тысячи саженцев сосен и растут они замечательно. На одном из участков частной земли сменился собственник, и он запретил нам закончить рекультивацию. Собственник хотел самостоятельно наладить продажу инертных материалов. Мы их для отсыпки дорог, к слову, отдавали бесплатно", – говорит руководитель ООО "Артель Солнечная".

Относительно качества воды и напора Сергей Матвеев поясняет, что русло они отвели еще две недели назад и тогда вода мутнее не стала. Но прошли дожди, выпал снег, а Солонешная – это горная река, поэтому осадки всегда влияют на замутненность воды в ней.

"То, что сейчас упал уровень грунтовых вод, является сезонным явлением. Осенью всегда уровень грунтовых вод минимальный, а последние годы это ощущается все более активно по всей Сибири. Но мы повлиять на это не можем", – говорит Сергей Матвеев.

В период добычи драгметалла промывка золотоносных песков проводится обычной речной водой без использования ртути и других тяжелых металлов. После отстойника очищенная вода попадает обратно в реку. Проект отработки прошел экспертизу и никаких нареканий со стороны экспертных организаций не было, уверяет руководитель.

"Мы никому не вредим, и проект прошел все проверки. Технология простая. Делается отвод реки, почвенно-растительный слой сдвигается и складируется. Далее выбираем вскрышные породы, которые находятся между почвенно-растительным слоем и песками. При этом формируются пруды-отстойники. Золотоносные пески мы вывозим на промывку. А после отработки карьер засыпается обратно вскрышными породами и формируется русло реки. Сверху наносится плодородный слой и высаживается посадочный материал", – рассказывает Сергей Матвеев.

Директор компании отмечает, что до момента разработки реки зачастую встречаются заболоченные участки. После углубления русла происходит осушение берегов, и пойма становится даже более привлекательной для хозяйственного использования.

"Из-за того что река углубляется, рыбы в ней становится больше, что тоже на руку местному населению. Это можно увидеть на тех участках, где мы уже работали. После рекультивации ловится хариус, болот нет, люди туда теперь приезжают отдыхать. Кроме того, инертным материалом с нашего месторождения отсыпаны подъездные пути минимум к трем мостам в Солонешенском районе", – рассказывает Сергей Матвеев.

Он также сообщил, что благодаря их деятельности в Алтайском крае создаются новые рабочие места. В артели уже трудоустроено 20 человек, из них половина – жители Солонешенского района. Кроме того, налоги от добычи полезных ископаемых будут пополнять бюджет Алтайского края – перечисляет плюсы руководитель компании.

"Мы готовы всячески помогать развитию района, даже разрабатывали программу взаимодействия, но каждый раз натыкаемся на непробиваемую стену. Почему-то в Алтайском и Чарышском районах организовано нормальное взаимодействие с главами и люди рады, что у них инфраструктура развивается, появляются дополнительные рабочие места. В Солонешенском районе очень много проблем и решать их нужно всем сообща. Но тут все упирается в косность мышления. Я считаю, что недопонимание руководства района приводит к существующим противоречиям", – говорит Сергей Матвеев.

Срок действия лицензии "Артели Солнечной" истечет в 2028 году, но они планируют завершить золотодобычу даже чуть раньше. Растягивание сроков предприятию экономически невыгодно, так как, помимо аренды, они несут много других затрат.