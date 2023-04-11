Подорожало не всё. Как за год в Алтайском крае изменились цены

Многие продукты семьи могут купить по более низкой цене, чем весной 2022 года

11 апреля 2023, 06:15, ИА Амител

Вопреки сложившемуся мнению о том, что за последние месяцы "подорожало всё", многие продукты в Алтайском крае можно купить по более низкой цене, чем год назад, а стоимость ряда товаров выросла гораздо меньше общего уровня инфляции в регионе, сообщили amic.ru в Отделении по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

В феврале-2023 годовая инфляция в Алтайском крае замедлилась и составила 11%. По данным Центробанка, инфляция в регионе снизилась "благодаря расширению предложения в отдельных сегментах продовольственного и непродовольственного рынков, снижению издержек производителей, а также сдержанной потребительской активности". Совместно с ЦБ мы подготовили картинки, которые помогают разобраться, что произошло с ценами в Алтайском крае с февраля 2022 года по февраль 2023-го.

Продукты. Годовой рост цен замедлился

На рынке увеличилось предложение сельскохозяйственного сырья из-за рекордного урожая 2022 года. Стоимость сырья уменьшилась, а затраты переработчиков снизились. Годовой рост цен на муку, макароны, хлебобулочные и мучные кондитерские изделия замедлился, а гречневая, овсяная и перловая крупы подешевели.

Сельхозпредприятия Сибири расширили свои производственные мощности. Предложение продукции животноводства в регионе увеличилось. Наряду со снижением расходов животноводов на корма из-за рекордного урожая это привело к уменьшению темпов роста стоимости говядины и молока, что, в свою очередь, способствовало снижению темпов роста цен на мясные субпродукты и полуфабрикаты, творог, сливочное масло и сыры.

Непродовольственные товары. Инфляция снизилась

Потребительская активность в Алтайском крае на протяжении года оставалась сдержанной. Люди откладывали крупные покупки. При этом продолжилось расширение предложения товаров за счёт увеличения поставок из стран СНГ и Азии. На этом фоне замедлился годовой рост цен на легковые автомобили, электротовары и бытовые приборы, инструменты и оборудование. Помимо этого, в годовом выражении подешевели компьютеры и телевизоры.

Услуги. Инфляция выросла

Более длительные праздничные дни в феврале 2023 года, по сравнению с февралём прошлого года, привели к повышению спроса на внутренний туризм и услуги воздушного транспорта. Это увеличило годовой темп роста цен на авиабилеты, что в основном и повлияло на инфляцию услуг.