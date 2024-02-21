Почему нельзя копить долги за "коммуналку" и какими последствиями это может грозить
Специальный подкаст amic.ru и Сибирской генерирующей компании
21 февраля 2024, 07:10, ИА Амител
Вы слушаете специальный подкаст amic.ru, который мы делаем совместно с Сибирской генерирующей компанией. Говорить в нем мы будем о том, почему копить долги за коммунальные услуги (а особенно за тепло) не очень хорошо и к каким последствиям это может привести.
У микрофона: начальник отдела анализа и оперативного контроля теплосбытового подразделения СГК в Алтайском крае Максим Калашник и журналист amic.ru Вячеслав Кондаков.
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И вот о чем мы поговорили:
00:33 Исправно ли оплачивают услуги потребители в Барнауле, Бийске и Рубцовске?
01:24 С какого момента начинают насчитывать пени? В какие сроки необходимо произвести оплату по квитанции?
01:48 Объясняем, какие последствия грозят человеку, если он просрочил оплату за тепло.
02:41 Некоторые потребители специально не платят месяцами за коммунальные услуги. Почему такая схема оплаты услуг неправильная?
03:37 По закону отопление за долг отключить нельзя. Какие меры принимаются в отношении злостных неплательщиков?
04:24 Рассказываем, бывают ли случаи, когда человек оплачивает коммунальные услуги через УК, но до СГК деньги не доходят. Что в таких ситуациях делать?
05:23 Если потребитель платит через УК, то кто будет проводить работы по взысканию долга?
05:49 Большинство людей в Алтайском крае оплачивают услуги за тепло через управляющие компании. Почему такая схема выгоднее?
06:54 Потребители услуг стали более дисциплинированными. И вот почему.
07:36:06 21-02-2024
Практика свидетельствует о не оплате Управляющими компаниями, через которые платят потребители. Не желаете на прямую получать оплату?
08:31:30 21-02-2024
Я хочу, чтобы мне вообще отключили отопление. Как это сделать? Тупо включить электрические конвекторы выходит дешевле, чем за это отопление платить. Если не платить, за долги отрежут батареи или их можно без долгов отрезать?
08:45:59 21-02-2024
Гость (08:31:30 21-02-2024) Я хочу, чтобы мне вообще отключили отопление. Как это сделат... Ты совсем "ку - ку" от жадности? А как соседи будут отапливаться?
08:55:43 21-02-2024
Гость (08:45:59 21-02-2024) Ты совсем "ку - ку" от жадности? А как соседи будут от... Он просто нищебродина)
11:00:23 21-02-2024
Гость (08:45:59 21-02-2024) Ты совсем "ку - ку" от жадности? А как соседи будут от... прекрасно будут отапливаться, он же не стояк отрежет, а только свою батарею.
15:00:19 21-02-2024
Гость (11:00:23 21-02-2024) прекрасно будут отапливаться, он же не стояк отрежет, а толь... Отрезайте сколько хотите. По закону все равно будете платить, расчет идет с м2 квартиры.
09:19:21 21-02-2024
Гость (08:31:30 21-02-2024) Я хочу, чтобы мне вообще отключили отопление. Как это сделат... Не, за долги тебя арестуют. Будешь отапливаться на греве.
11:02:54 21-02-2024
Гость (08:31:30 21-02-2024) Я хочу, чтобы мне вообще отключили отопление. Как это сделат... очень даже можно, расторгаете договор на потребление отопления с Барнаульской генерацией. Еще можно поставить счетчики на отопление зарегистрировать их и отключить отопление, по счетчику будет ноль и платит будет не за что.
11:43:01 21-02-2024
Гость (11:02:54 21-02-2024) очень даже можно, расторгаете договор на потребление отоплен... Не вводите людей в заблуждение.Вы не можете поставить счетчик себе на батарею (вернее ставьте сколько хотите) УК не примет его не будет по нему считать если ВЕСЬ дом без таких счетчиков. В городе пара десятков таких домов. и все в новостройках. ___по счетчику будет ноль и платит будет не за что___ и это не верно. По нулям не принимают.
13:59:37 21-02-2024
Гость (08:31:30 21-02-2024) Я хочу, чтобы мне вообще отключили отопление. Как это сделат... Абсолютно согласны, потому что надоело улицы обогревать!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Безобразие!!!!!!!
09:35:37 21-02-2024
Ну не знаю. У нас сосед не платит лет 7. И никто ничего сделать не может. Отключили свет, газ, воду. Он врезался. Ему и морду били ужею Службы приедут руками поразводят и уезжают.
10:36:47 21-02-2024
У нас в подъезде есть такие лет 10 точно не платят и ничего живут как то.
13:06:11 21-02-2024
гость (10:36:47 21-02-2024) У нас в подъезде есть такие лет 10 точно не платят и ничего ... и ничего им не будет, вы заплатите. Это как банкроты у банков, заплатят те, кто платит
14:00:51 21-02-2024
Гость (13:06:11 21-02-2024) и ничего им не будет, вы заплатите. Это как банкроты у банко... Точно, долги на всех жильцов МКД раскидывают!
14:59:24 21-02-2024
Гость (14:00:51 21-02-2024) Точно, долги на всех жильцов МКД раскидывают!... Хватит собирать.Если бы это было так, ваши квитанции были бы по 20-50 тысяч.
13:44:19 21-02-2024
Сегодня уже 21 число, субсидия из соцзащиты не поступила до сих пор. Барнаульской соцзащите можно задерживать платежи, а жителям ни-ни?