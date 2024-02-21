Почему нельзя копить долги за "коммуналку" и какими последствиями это может грозить

Специальный подкаст amic.ru и Сибирской генерирующей компании

21 февраля 2024, 07:10, ИА Амител

Отопление в Барнауле / Фото: amic.ru

Вы слушаете специальный подкаст amic.ru, который мы делаем совместно с Сибирской генерирующей компанией. Говорить в нем мы будем о том, почему копить долги за коммунальные услуги (а особенно за тепло) не очень хорошо и к каким последствиям это может привести.

У микрофона: начальник отдела анализа и оперативного контроля теплосбытового подразделения СГК в Алтайском крае Максим Калашник и журналист amic.ru Вячеслав Кондаков.

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И вот о чем мы поговорили:

00:33 Исправно ли оплачивают услуги потребители в Барнауле, Бийске и Рубцовске?

01:24 С какого момента начинают насчитывать пени? В какие сроки необходимо произвести оплату по квитанции?

01:48 Объясняем, какие последствия грозят человеку, если он просрочил оплату за тепло.

02:41 Некоторые потребители специально не платят месяцами за коммунальные услуги. Почему такая схема оплаты услуг неправильная?

03:37 По закону отопление за долг отключить нельзя. Какие меры принимаются в отношении злостных неплательщиков?

04:24 Рассказываем, бывают ли случаи, когда человек оплачивает коммунальные услуги через УК, но до СГК деньги не доходят. Что в таких ситуациях делать?

05:23 Если потребитель платит через УК, то кто будет проводить работы по взысканию долга?

05:49 Большинство людей в Алтайском крае оплачивают услуги за тепло через управляющие компании. Почему такая схема выгоднее?

06:54 Потребители услуг стали более дисциплинированными. И вот почему.