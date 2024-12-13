Законопроект, внесенный еще четыре года назад, отклонили в первом чтении

13 декабря 2024, 14:58, ИА Амител

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В Госдуме отклонили документ, предлагающий установить выходной день 31 декабря на постоянной основе. Подобную инициативу в парламенте обсуждают уже не первый год. Но и в этот раз думцы решили, что никаких подобных решений не требуется.

О том, почему последний день в году не стали делать официальным выходным, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что 31 декабря отказались делать выходным? Да. Документ отклонили в первом чтении: информация об этом появилась в базе документов Госдумы Сам законопроект еще в 2020-м внесла в парламент группа депутатов из фракции ЛДПР. Инициатива заключалась в том, чтобы перенести праздничный выходной с 8 января на 31 декабря. Для этого нужно было внести изменения в Трудовой кодекс.

2 Зачем 31 декабря предлагали официально сделать нерабочим днем? В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что в этот день "трудовые функции выполняются не в полном объеме". Другими словами, россияне думают совсем о другом и вовсю готовятся к празднику, поэтому им не до работы. Так что депутаты предложили смириться с ситуацией и сделать 31 декабря выходным официально.

3 Почему в Госдуме отказались от этой идеи? О причинах "Ленте.ру" рассказала депутат Светлана Бессараб. Она объяснила, что подобные решения не требуются – правительство из года в год старается сверстать производственный календарь таким образом, чтобы 31 декабря было выходным днем. При этом Бессараб осудила идею убрать выходной с 8 января. По ее мнению, этот нерабочий день нужен многим россиянам, чтобы выспаться после рождественской ночи.