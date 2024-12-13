Почему в Госдуме отказались сделать 31 декабря официальным выходным днем?
Законопроект, внесенный еще четыре года назад, отклонили в первом чтении
13 декабря 2024, 14:58, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
В Госдуме отклонили документ, предлагающий установить выходной день 31 декабря на постоянной основе. Подобную инициативу в парламенте обсуждают уже не первый год. Но и в этот раз думцы решили, что никаких подобных решений не требуется.
О том, почему последний день в году не стали делать официальным выходным, – в материале amic.ru.
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Правда ли, что 31 декабря отказались делать выходным?
Да. Документ отклонили в первом чтении: информация об этом появилась в базе документов Госдумы.
Сам законопроект еще в 2020-м внесла в парламент группа депутатов из фракции ЛДПР. Инициатива заключалась в том, чтобы перенести праздничный выходной с 8 января на 31 декабря. Для этого нужно было внести изменения в Трудовой кодекс.
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Зачем 31 декабря предлагали официально сделать нерабочим днем?
В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что в этот день "трудовые функции выполняются не в полном объеме". Другими словами, россияне думают совсем о другом и вовсю готовятся к празднику, поэтому им не до работы. Так что депутаты предложили смириться с ситуацией и сделать 31 декабря выходным официально.
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Почему в Госдуме отказались от этой идеи?
О причинах "Ленте.ру" рассказала депутат Светлана Бессараб. Она объяснила, что подобные решения не требуются – правительство из года в год старается сверстать производственный календарь таким образом, чтобы 31 декабря было выходным днем.
При этом Бессараб осудила идею убрать выходной с 8 января. По ее мнению, этот нерабочий день нужен многим россиянам, чтобы выспаться после рождественской ночи.
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Будет ли 31 декабря 2024 года выходным днем?
Да. Как и объясняла депутат, в правительстве заранее позаботились о том, чтобы 31 декабря 2024 года россияне не работали. Более того, выходные начнутся уже с 29 декабря. Продлятся "каникулы" до 8 января 2025 года включительно. Таким образом, мы будем отдыхать 11 дней.
15:18:41 13-12-2024
При этом Бессараб осудила идею убрать выходной с 8 января. По ее мнению, этот нерабочий день нужен многим россиянам, чтобы выспаться после рождественской ночи./////////// Сколько часов необходимо, чтобы выспаться? Рождественская ночь - это с 6 на 7! Сочельник 6 января, а не 7! Бессараб хотя бы ознакомилась в церкви, когда какие праздники. С 7 на 8 обычная ночь, не праздничная, от слова "совсем"!
Или, по мнению депутатов, верующие так упиваются вусмерть, что не в состоянии 2 дня работать? Что это за вера такая?
19:07:37 13-12-2024
Гость (15:18:41 13-12-2024) При этом Бессараб осудила идею убрать выходной с 8 января. П... Праздник с 6 на 7, а выспаться нужно на следующий день как раз этому и способствует последний выходной
15:25:30 13-12-2024
Кто у нас отмечает рождество? Ау!!!!???? Старый Новый год еще отмечают...Так что ночь после рождества - это головная боль упертых християн...Для большинства россиян это обычный выходной.
15:36:14 13-12-2024
патамушта у них домрабыни или рестораны все приготовят, официанты обслужат, а небожителям только нарядится и прихорошиться нужно будет, но с эти, опять же, помогут специально обученные люди.
а мы, простые люди, не спим в ночь с 30 на 31 (подготовка к празднику дома), потом пашем до вечера 31го, без сил и настроения встречаем НГ, 1го наводим порядок дома, а второго снова на работу. вот и весь праздник.
15:44:25 13-12-2024
///25.11.2024 17:26:17
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что последнее пленарное заседание текущей сессии планируется 18 декабря.
«Планируем последнее пленарное заседание сессии на 18 декабря. Далее будет большая региональная неделя. Надо будет максимально использовать время, чтобы отчитаться перед избирателями», — сказал Володин.///
Так вот где собака зарыта! Депутаты будут свободны от трудов праведных аж 18 декабря, почти за 2 недели до НГ! Что им народ, что им воспитатели, которые 31 будут сидеть до 18 часов на рабочем месте с чужими детьми, а свои без матери тосковать у ёлки; что им до медработников, которые за дежурство в новогоднюю ночь не получат двойной оплаты, поскольку 31 обычный рабочий день, повышенная пойдет только с наступлением 1го числа, как и другим реально работающим людям!
16:30:23 13-12-2024
Гость (15:44:25 13-12-2024) ///25.11.2024 17:26:17Председатель Государственной Думы ... Кому нужны их региональные недели перед НГ? Все регионы напряжено работают, чтобы успеть завершить намеченные дела в текущем году. И тут нарисуются депутаты со своими отчетами, чтобы путаться под ногами и всем мешать.