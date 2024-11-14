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Как мы будем отдыхать на новогодние праздники в 2025 году?

Ради по-настоящему длинных "каникул" придется даже отработать шестидневную неделю

14 ноября 2024, 06:50, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

До Нового года осталось полтора месяца. Наступает удивительная пора: с одной стороны, нужно усиленно трудиться для достижения годовых целей, а с другой – хочется уже спланировать праздничный отдых.

Кстати, производственный календарь на новогодний период уже давно известен. О том, как мы будем отдыхать на Новый год, – в материале amic.ru.

1

Когда начнутся новогодние каникулы?

Новогодние праздники начнутся уже в 2024 году: в воскресенье, 29 декабря.
Напоминаем, что перед этим нас ждет шестидневная неделя: суббота, 28 декабря, будет рабочим днем.
2

А 31 декабря 2024 года будет выходным днем?

Да. Все дни после 29 декабря будут выходными. Соответственно, и вторник, 31 декабря, тоже.
3

Сколько дней мы будем отдыхать на новогодние праздники в 2025 году?

Мы будем отдыхать 11 дней, до 8 января 2025 года.
4

Когда нужно будет выходить на работу после новогодних праздников?

На работу нужно будет выходить в четверг, 9 января 2025 года. Соответственно, первая рабочая неделя 2025-го будет очень короткой: всего два дня.
На работе перед Новым годом / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Почему мы будем работать шесть дней в последнюю неделю 2024 года?

Не успели мы отработать одну шестидневную неделю, как впереди уже "маячит" следующая
НОВОСТИОбщество
праздники выходные Новый год

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