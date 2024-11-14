Как мы будем отдыхать на новогодние праздники в 2025 году?
Ради по-настоящему длинных "каникул" придется даже отработать шестидневную неделю
14 ноября 2024, 06:50, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
До Нового года осталось полтора месяца. Наступает удивительная пора: с одной стороны, нужно усиленно трудиться для достижения годовых целей, а с другой – хочется уже спланировать праздничный отдых.
Кстати, производственный календарь на новогодний период уже давно известен. О том, как мы будем отдыхать на Новый год, – в материале amic.ru.
1
Когда начнутся новогодние каникулы?
Новогодние праздники начнутся уже в 2024 году: в воскресенье, 29 декабря.
Напоминаем, что перед этим нас ждет шестидневная неделя: суббота, 28 декабря, будет рабочим днем.
2
А 31 декабря 2024 года будет выходным днем?
Да. Все дни после 29 декабря будут выходными. Соответственно, и вторник, 31 декабря, тоже.
3
Сколько дней мы будем отдыхать на новогодние праздники в 2025 году?
Мы будем отдыхать 11 дней, до 8 января 2025 года.
4
Когда нужно будет выходить на работу после новогодних праздников?
На работу нужно будет выходить в четверг, 9 января 2025 года. Соответственно, первая рабочая неделя 2025-го будет очень короткой: всего два дня.
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