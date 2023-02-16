Почему в России стали чаще происходить ЧП с газом и как не допустить трагедии

Можно ли считать дом с газовым оборудованием местом повышенной опасности

16 февраля 2023, 09:40, ИА Амител

13 человек погибли и более 20 пострадали из-за взрыва газа в многоквартирном доме в Новосибирске 9 февраля. Эксперты указывают, что в последнее время в России ЧП, связанные с голубым топливом, происходят с завидной регулярностью. В "Переговорке" на amic.ru генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Барнаул" Евгений Григоренко рассказывает, в чём причина и кто виноват в этой тенденции. А также что нужно делать, чтобы не допустить трагедии.

Кто в "Переговорке"



Евгений Григоренко. Родился в 1985 году. Окончил АлтГТУ им. И.И. Ползунова и Алтайский государственный университет.

С 2012-го – начальник отдела строительного контроля ОАО "Газпром газораспределение Барнаул".

2015 – 2016 гг. – генеральный директор ООО "Барнаул Газ-Сервис".

2016 – 2020 гг. – замдиректора филиала по строительству и инвестициям ООО "Газпром газораспределение Томск" в Новосибирской области.

2020 – 2022 гг. – заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

С ноября 2022 года – гендиректор ООО "Газпром газораспределение Барнаул".01:40 "Есть целый перечень факторов, который приводит к трагедиям". О том, почему в последнее время в России происходит много ЧП, связанных с газом.

02:44 Сколько в Алтайском крае домов с газовым оборудованием.

03:52 О том, с какой периодичностью и насколько тщательно проводятся проверки газового оборудования и правда ли, что зачастую это делают "для галочки". "Проблема в том, что не всегда жители впускают проверяющих в свои квартиры", – указывает эксперт.

07:12 Как понять, что к вам домой пришёл действительно сотрудник газовой службы, а не мошенник?

11:12 "Ограничиваем поставку газа – очень действенно влияет". О том, что делают сотрудники газовой службы, если жильцы не впускают их в дома для проверки.

13:31 О планируемых изменениях в законодательство страны, которые могут снизить остроту проблемы.

14:21 Правда ли, что ЧП с газом происходят в домах, построенных либо в середине прошлого века (так как устарело оборудование), либо в 90-е годы (когда в стране был бардак)?

15:48 "Во времена СССР для жителей проводили инструктажи, как пользоваться газовым оборудованием. А как сейчас?" – интересуется ведущая Евгения Даровская. "Сегодня требования гораздо жёстче, чем во времена СССР", – уверяет Григоренко.

17:59 Можно ли считать дом с газовым оборудованием местом повышенной опасности?

19:33 Что делать, если жильцы почувствовали запах газа в подъезде или квартире.