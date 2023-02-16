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Почему в России стали чаще происходить ЧП с газом и как не допустить трагедии

Можно ли считать дом с газовым оборудованием местом повышенной опасности

16 февраля 2023, 09:40, ИА Амител

13 человек погибли и более 20 пострадали из-за взрыва газа в многоквартирном доме в Новосибирске 9 февраля. Эксперты указывают, что в последнее время в России ЧП, связанные с голубым топливом, происходят с завидной регулярностью. В "Переговорке" на amic.ru генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Барнаул" Евгений Григоренко рассказывает, в чём причина и кто виноват в этой тенденции. А также что нужно делать, чтобы не допустить трагедии.

Кто в "Переговорке"

Евгений Григоренко. Родился в 1985 году. Окончил АлтГТУ им. И.И. Ползунова и Алтайский государственный университет.
С 2012-го – начальник отдела строительного контроля ОАО "Газпром газораспределение Барнаул".
2015 – 2016 гг. – генеральный директор ООО "Барнаул Газ-Сервис".
2016 – 2020 гг. – замдиректора филиала по строительству и инвестициям ООО "Газпром газораспределение Томск" в Новосибирской области.
2020 – 2022 гг. – заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.
С ноября 2022 года – гендиректор ООО "Газпром газораспределение Барнаул".01:40 "Есть целый перечень факторов, который приводит к трагедиям". О том, почему в последнее время в России происходит много ЧП, связанных с газом.

02:44 Сколько в Алтайском крае домов с газовым оборудованием.

03:52 О том, с какой периодичностью и насколько тщательно проводятся проверки газового оборудования и правда ли, что зачастую это делают "для галочки". "Проблема в том, что не всегда жители впускают проверяющих в свои квартиры", – указывает эксперт.

07:12 Как понять, что к вам домой пришёл действительно сотрудник газовой службы, а не мошенник?

11:12 "Ограничиваем поставку газа – очень действенно влияет". О том, что делают сотрудники газовой службы, если жильцы не впускают их в дома для проверки.

13:31 О планируемых изменениях в законодательство страны, которые могут снизить остроту проблемы.

14:21 Правда ли, что ЧП с газом происходят в домах, построенных либо в середине прошлого века (так как устарело оборудование), либо в 90-е годы (когда в стране был бардак)?

15:48 "Во времена СССР для жителей проводили инструктажи, как пользоваться газовым оборудованием. А как сейчас?" – интересуется ведущая Евгения Даровская. "Сегодня требования гораздо жёстче, чем во времена СССР", – уверяет Григоренко.

17:59 Можно ли считать дом с газовым оборудованием местом повышенной опасности?

19:33 Что делать, если жильцы почувствовали запах газа в подъезде или квартире.

Комментарии 9

  • Фото к формулировке названия катастрофически подходит.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • надо обязательно принять несколько новых идиотских законов с запретами и ограничениями, ввести обязательные страховые поборы и тогда точно заживём безопасно...
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Согласна с предыдущим комментом!
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Проблема яйца выеденного не стоит. Надо все газовые установки оснастить автоматикой, как это уже давно делается во всех других цивилизованных странах.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Не услышал очень важного момента - каждая газифицированная квартира имеет договор на обслуживание газовых приборов с конкретной организацией, гоните всех остальных, кто приходит к вам с целью обслуживания приборов, это и есть мошенники, даже если они имеют разрешительные документ на обслуживание. И тогда аварий не будет. Никто не имеет права влазить к Вам, кроме договорной организации. Это преступление происходит очень часто у нас в крае и ни кем не контролируется.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Ходят они в будние дни в рабочее время
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Ходят они в будние дни в рабочее время 30 минут назад, Гость Ответить************* вот-вот! Проверочные организации частные, а порядки совковые. Пусть подстраивают свой график к пользователям, а не наоборот. Если в будние дни, то в вечернее время, когда большинство не на работе и учебе.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Плавает гендиректор в вопросе старого жилфонда. Он говорит: почувствовали запах газа. А откуда этот запах появился? Почему образовалась утечка газа? Во внутридомовых газопроводах 30-40-летней их эксплуатации, вполне возможны различные напряженно-деформированные состояния труб, могут развиваться дефекты, которые не обнаруживаются обычными методами контроля, а обнаруживаются во время эксплуатации, могут быть дефекты сварки не обнаруженные методами НК по причине низкой квалификации специалиста НК и т.д. и т.п. Такие дефекты могут спровоцировать утечку газа и развиться до полного разрушения трубы, что может привести к резкой концентрации газа в помещении. Ничего не сказано о проведении диагностики газопроводов в домах старой постройки, диагностики вентиляции – много случаев отравления продуктами горения при отсутствии требуемых параметров вентиляции. В общем, бла-бла, а тема не раскрыта.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Сделайте так, чтобы жители сами хотели посещения специалистов обслуживающих организаций. Например, обслуживание ВКГО стоит 2500 руб., не пустил житель в квартиру, следующее посещение будет стоить уже 5000 р. или 10000 р., опять не пустил, третье посещение уже 20000 р. и т.д. Да и стоимость газа можно поднимать, не пустил – получи тариф не 6 руб. с копейками за куб, а 30 руб. за куб, к примеру. Быстро тогда сами будут упрашивать прийти на обслуживание. Три раза не пустил, в квартире газ отрезали, подключение газа повторное от 50 тыс.р. до 100 тыс.р..
    20 февраля, Гость   Ответить
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