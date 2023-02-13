Жильцы взорвавшейся в Новосибирске пятиэтажки раскрыли новые подробности трагедии

Люди заявили, что вместо газового шланга мошенники как минимум в одной из квартир поставили водопроводный

13 февраля 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: Вячеслав Ашурков / "КП-Новосибирск"

Стали известны новые обстоятельства взрыва газа в доме на улице Линейной, 39, в Новосибирске. Об этом пишет "КП-Новосибирск".

Трагедия случилась утром 9 февраля. Погибли 13 человек, 22 пострадали.

Жильцы сообщили изданию, что перед взрывом в доме работали лжегазовики. Старший по дому по имени Виктор, который жил в четвёртом подъезде, рассказал, что видел.

"Я сам лично видел эту женщину (Ирину Урбах), которая меняла в квартирах газовые трубки. 8 февраля (сами обвиняемые уверяют, что это было 6 февраля) в обед она пришла в наш дом, звонила в квартиры, в том числе мою. Вела себя абсолютно спокойно, будто действительно являлась сотрудником газовой службы. Я был с дежурства, невыспавшийся, но попросил у неё документы. Она показала "корочку", в ней всё было оформлено грамотно. Почему я так говорю? Я сам не раз выводил мошенников из дома буквально за уши, чтобы они бабушек не дурили. Но тут к "корочке" было не придраться. И сама женщина была в робе, как у сотрудника газовой службы. Так что не вызвала у меня никакого подозрения: зашла в квартиру, осмотрела мою плиту, шланги и сказала, что у меня всё хорошо, ничего менять не надо. Если бы она попросила какие-то деньги, стала говорить, что нужно что-то заменить, я бы ещё стал сомневаться. Но, возможно, она испугалась, что я молодой человек", – рассказал сибиряк.

После этого Виктор стал собираться за город к матери на день рождения. И в этот момент к нему зашла соседка и сказала, что у неё мошенники поменяли газовый шланг за 1600 рублей. Женщина поняла, что это были аферисты, так как после их работы началась утечка и пришлось вызывать облгаз, специалисты которого поменяли шланг на нормальный.

"Ещё они сказали, что вместо газового ей установили водопроводный шланг. Почему облгаз не оповестил всех своих абонентов, не забил тревогу, неясно", – добавил Виктор.

После этого мужчина постарался оповестить жильцов. В тот же день женщина из совета дома расклеила объявления о мошенниках.

Сделать что-то ещё Виктор не успел, так как надо было уезжать. Но на следующий день он собирался сделать обход. В итоге в момент взрыва его в доме уже не было. А когда узнал произошедшем от сестры, сразу же поехал на место помогать жильцам и давать показания о злоумышленниках.