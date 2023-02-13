НОВОСТИПроисшествия

Жильцы взорвавшейся в Новосибирске пятиэтажки раскрыли новые подробности трагедии

Люди заявили, что вместо газового шланга мошенники как минимум в одной из квартир поставили водопроводный

13 февраля 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: Вячеслав Ашурков / "КП-Новосибирск"
Фото: Вячеслав Ашурков / "КП-Новосибирск"

Стали известны новые обстоятельства взрыва газа в доме на улице Линейной, 39, в Новосибирске. Об этом пишет "КП-Новосибирск".

Трагедия случилась утром 9 февраля. Погибли 13 человек, 22 пострадали.

Жильцы сообщили изданию, что перед взрывом в доме работали лжегазовики. Старший по дому по имени Виктор, который жил в четвёртом подъезде, рассказал, что видел.

"Я сам лично видел эту женщину (Ирину Урбах), которая меняла в квартирах газовые трубки. 8 февраля (сами обвиняемые уверяют, что это было 6 февраля) в обед она пришла в наш дом, звонила в квартиры, в том числе мою. Вела себя абсолютно спокойно, будто действительно являлась сотрудником газовой службы. Я был с дежурства, невыспавшийся, но попросил у неё документы. Она показала "корочку", в ней всё было оформлено грамотно. Почему я так говорю? Я сам не раз выводил мошенников из дома буквально за уши, чтобы они бабушек не дурили. Но тут к "корочке" было не придраться. И сама женщина была в робе, как у сотрудника газовой службы. Так что не вызвала у меня никакого подозрения: зашла в квартиру, осмотрела мою плиту, шланги и сказала, что у меня всё хорошо, ничего менять не надо. Если бы она попросила какие-то деньги, стала говорить, что нужно что-то заменить, я бы ещё стал сомневаться. Но, возможно, она испугалась, что я молодой человек", – рассказал сибиряк.

После этого Виктор стал собираться за город к матери на день рождения. И в этот момент к нему зашла соседка и сказала, что у неё мошенники поменяли газовый шланг за 1600 рублей. Женщина поняла, что это были аферисты, так как после их работы началась утечка и пришлось вызывать облгаз, специалисты которого поменяли шланг на нормальный.

"Ещё они сказали, что вместо газового ей установили водопроводный шланг. Почему облгаз не оповестил всех своих абонентов, не забил тревогу, неясно", – добавил Виктор.

После этого мужчина постарался оповестить жильцов. В тот же день женщина из совета дома расклеила объявления о мошенниках.

Сделать что-то ещё Виктор не успел, так как надо было уезжать. Но на следующий день он собирался сделать обход. В итоге в момент взрыва его в доме уже не было. А когда узнал произошедшем от сестры, сразу же поехал на место помогать жильцам и давать показания о злоумышленниках.

Комментарии 12

  • В том то и проблема, что у них все законно, поэтому отвечать надо тем кто выдает разрешение не данную деятельность, не понятно зачем они, ведь Газпром предоставляет полный пакет услуг, а "Межригеон Сервис" пытается продать в три дорого оборудование, и не как не отвечает за утечку газа.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Люди, у вас договор на обслуживание газового оборудования с кем заключен? Выучите наизусть название этой организации и только их и допускайте! К «корочке» не придраться… Таких «корочек» на компьютере столько наделать можно! А если договора с этой фирмой нет — закрываю дверь у них перед носом.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • вместо газового ей установили водопроводный --- так это может специально? Может теракт?
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Такое впечатление, что крайних нашли.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • НЕ ПУСКАТЬ НАФИГ НИКОГО В СВОЮ КВАРТИРУ! Никого!!! Если всё оборудование работает нормально, зачем мне какие-то проверяющие. Да я газом пользуюсь больше, чем пришедший проверяльщик живет на свете. Все проблемы от того, что люди запускают всяких в собственное жильё.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • НЕ ПУСКАТЬ НАФИГ НИКОГО В СВОЮ КВАРТИРУ! Никого!!! Если всё --- Вот у нас в подъезде кто не проходил техосмотр два года, весь подъезд отключили от газа на сутки из-за одной квартиры, так что не надо рассказывать сказки, проверяльщиков не будешь впускать отключат не только вас, но и весь подъезд.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Вот у нас в подъезде кто не проходил техосмотр два года, весь подъезд отключили от газа на сутки из-за одной квартиры--------------- тогда напиши здесь, какой результат той проверки, из-за которой отключили газ? нашли и устранили какую-нибудь неисправность? или они просто обиделись, что люди не могут платить по 600 р за протирку крана мыльной губкой? Может, у людей нет таких денег, чтобы оплачивать бесполезные визиты проверяющих вип-специалистов(как Миллер зарабатывают, за 1,5 минуты 600р)
    13 февраля, Гость   Ответить
  • А старший по дому Виктор не знал, какая организация обслуживает газовое оборудование в его доме? Причем здесь подлинность "корочек", если данная контора вообще не имеет отношение к обслуживанию дома, надо было гнать их взашей поганой метлой!
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а разве нет? Да только за то, что сомнительные личности выдавали себя за газовщиков и оказывали некачественные услуги по обслуживанию газового оборудования, их надо посадить надолго.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, +100500!
    14 февраля, Гость   Ответить
  • какая разница газовый водопроводный? лишь бы установлен был грамотно, чтобы утечки не допустить, шланги раньше вообще не делились по назначению... там давление то мизерное.. а вот то что утечка скорей всего в подъезде была судя по разрушениям .. это большой вопрос..
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Гость, разница огромная, Водяной шланг отличается от газового, прежде всего, материалом, из которого шланги изготовлены. Резина у газового шланга, как правило, толще, чем у водяного, и армирована кордовой нитью. В общем плане, газовый шланг намного крепче и прочнее, нежели, шланг водяной. Поэтому, газовый шланг часто ставят куда-либо вместо шланга водяного, а, вот, наоборот, делать нельзя, водяной шланг может не справится с функциями газового, так что, лучше не рисковать
    16 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров