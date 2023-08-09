Почему в России заблокируют миллионы SIM-карт и кого это коснется?
Теперь некоторым абонентам придется уточнить свои паспортные данные
09 августа 2023, 07:21, ИА Амител
Роскомнадзор потребовал от операторов сотовой связи блокировать номера абонентов с неподтвержденными данными. Об этом сообщила газета "Ведомости". Под данные требования могут попасть миллионы пользователей. Зачем вводят данную инициативу и как избежать блокировки своей SIM-карты? Сейчас все объясним.
Почему хотят заблокировать сим-карты?
Идентификация абонентов и блокировка неустановленных пользователей SIM-карт необходима для предотвращения правонарушений в Сети, в том числе мошенничества и телефонного терроризма. Роскомнадзор уже с начала августа начал отправлять операторам связи требования блокировать номера абонентов с неактуальными личными данными. На сегодняшний день операторы предоставили данные о 216,7 млн абонентов, что составляет 65% от их активной абонентской базы. Из представленных записей 4,4% содержат нарушения.
Кого коснется блокировка?
Речь преимущественно идет о клиентах с "серыми" картами, что не закреплены за конкретным человеком или зарегистрированы не на тех, кто ими пользуется. При выявлении подобных активных SIM-карт операторам будет грозить административная ответственность. Иными словами, это карты, у которых нет конкретного владельца.
Представители мобильных операторов уже заявили, что в России существует около 7 миллионов "серых" карт. При этом большая часть таких SIM-карт принадлежит корпоративным организациям, не оформившим их нужным образом или же имеющим запасные карты, купленные для регистрации в интернет-сервисах для того, чтобы избежать спама. Кроме того, есть абоненты, пользующиеся сим-картами, оформленными на другого человека, с которым нет контакта.
И как мне узнать, что карту хотят заблокировать?
Вам позвонят, не переживайте. Оператор должен предупредить клиента о такой мере. В этом случае у абонента будет 15 дней, чтобы внести актуальную информацию о себе на портале "Госуслуги", в салоне связи или через приложение оператора. Тогда он сможет избежать блокировки. Впрочем, подтвердить свои данные должны не все абоненты, а только владельцы не оформленных SIM-карт.
Кроме того, бывают случаи, когда карта покупалась на документы одного человека, а пользовался другой. Или, допустим, женщина после свадьбы сменила фамилию. В таком случае, поясняют эксперты, нужно прийти к оператору, предоставить документы, подтверждающие факт использования и оплаты услуг связи и написать заявление на переоформление SIM-карты. Ваше заявление должны рассмотреть в течение двух недель.
Когда начнут блокировать карты?
Уже с 1 сентября 2023 года.
07:36:10 09-08-2023
Так вам и надо
08:55:47 09-08-2023
Гость (07:36:10 09-08-2023) Так вам и надо ... Кому вам то? Обладателям телефонов или вы по прежнему верите написанному. Операторы звонят абонентам которым продавали сим карты в своих салонах с паспортами и т.д. Или вы думаете , что жулики теперь не будут обманывать по телефону и умрут с голода?
10:28:34 09-08-2023
Я 18 лет пользуюсь симкой/номером, оформленной не на меня. И чот я думаю, никто мне не позвонит и не скажет переоформить на себя. Посмотрим.
11:53:57 09-08-2023
ыть (10:28:34 09-08-2023) Я 18 лет пользуюсь симкой/номером, оформленной не на меня. И... у меня родственник-пенсионер много лет ходит с симкой, оформленной на фиг знает кого (кто-то из знакомых давно подогнал симку с хорошим тарифом). Позвонили ему, он сходил в салон связи, без проблем внесли его данные
13:26:55 09-08-2023
Гость (11:53:57 09-08-2023) у меня родственник-пенсионер много лет ходит с симкой, офор... Это не бесплатно,если что. У моей мамы карта была на меня оформлена. Пришлось заплатить,чтоб перевели на ее имя. по деньгам меньше 500,но точно не помню.Было весной.
10:58:28 09-08-2023
ыть (10:28:34 09-08-2023) Я 18 лет пользуюсь симкой/номером, оформленной не на меня. И... если тот человек не менял с тех пор паспорт и жив, то не позвонят.
11:56:39 09-08-2023
У меня в разных автомобильных и стационарных сигнализациях, шлагбаумах, автомобильных воротах этих симок вагон и маленькая тележка. Годами стоят в устройствах, смс шлют о событиях и принимают команды. Оператору будет сложно до них дозвониться. Если что-то где-то отвалится, буду топать ногами. Не ломайте работающие системы.
12:50:58 09-08-2023
Мошенники найдут другие пути и террористы тоже. А вот честные граждане-нет.
20:56:31 09-08-2023
гость (12:50:58 09-08-2023) Мошенники найдут другие пути и террористы тоже. А вот честн... В Молдове можно купить сим-карту без всего вообще! Пришел, заплатил и пользуйся! Мошенники смогут покупать такие карты. Так что опять всё повернется против обычных граждан!
12:52:14 09-08-2023
ыть (10:28:34 09-08-2023) Я 18 лет пользуюсь симкой/номером, оформленной не на меня. И... Уважаемый аббонент,благодарим вас за столь любезную информацию,не переживайте мы вам обязательно позвоним. Всего вам наилучшего.