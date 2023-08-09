Почему в России заблокируют миллионы SIM-карт и кого это коснется?

Теперь некоторым абонентам придется уточнить свои паспортные данные

09 августа 2023, 07:21, ИА Амител

Фото: amic.ru

Роскомнадзор потребовал от операторов сотовой связи блокировать номера абонентов с неподтвержденными данными. Об этом сообщила газета "Ведомости". Под данные требования могут попасть миллионы пользователей. Зачем вводят данную инициативу и как избежать блокировки своей SIM-карты? Сейчас все объясним.

Почему хотят заблокировать сим-карты?

Идентификация абонентов и блокировка неустановленных пользователей SIM-карт необходима для предотвращения правонарушений в Сети, в том числе мошенничества и телефонного терроризма. Роскомнадзор уже с начала августа начал отправлять операторам связи требования блокировать номера абонентов с неактуальными личными данными. На сегодняшний день операторы предоставили данные о 216,7 млн абонентов, что составляет 65% от их активной абонентской базы. Из представленных записей 4,4% содержат нарушения.

Кого коснется блокировка?

Речь преимущественно идет о клиентах с "серыми" картами, что не закреплены за конкретным человеком или зарегистрированы не на тех, кто ими пользуется. При выявлении подобных активных SIM-карт операторам будет грозить административная ответственность. Иными словами, это карты, у которых нет конкретного владельца.

Представители мобильных операторов уже заявили, что в России существует около 7 миллионов "серых" карт. При этом большая часть таких SIM-карт принадлежит корпоративным организациям, не оформившим их нужным образом или же имеющим запасные карты, купленные для регистрации в интернет-сервисах для того, чтобы избежать спама. Кроме того, есть абоненты, пользующиеся сим-картами, оформленными на другого человека, с которым нет контакта.

И как мне узнать, что карту хотят заблокировать?

Вам позвонят, не переживайте. Оператор должен предупредить клиента о такой мере. В этом случае у абонента будет 15 дней, чтобы внести актуальную информацию о себе на портале "Госуслуги", в салоне связи или через приложение оператора. Тогда он сможет избежать блокировки. Впрочем, подтвердить свои данные должны не все абоненты, а только владельцы не оформленных SIM-карт.

Кроме того, бывают случаи, когда карта покупалась на документы одного человека, а пользовался другой. Или, допустим, женщина после свадьбы сменила фамилию. В таком случае, поясняют эксперты, нужно прийти к оператору, предоставить документы, подтверждающие факт использования и оплаты услуг связи и написать заявление на переоформление SIM-карты. Ваше заявление должны рассмотреть в течение двух недель.

Когда начнут блокировать карты?

Уже с 1 сентября 2023 года.