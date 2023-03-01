Почему в России запретили передачу платёжной информации через Telegram и WhatsApp?
Рассказываем, что нельзя будет делать через мессенджеры
01 марта 2023, 17:03, ИА Амител
1 марта в силу вступили поправки к федеральному закону "Об информации". Теперь передача платёжной информации для ряда организаций запрещается в иностранных мессенджерах. Что это значит и что конкретно запрещено делать в Telegram, WhatsApp, Viber, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Что произошло и кого коснутся эти ограничения?
Поправки касаются в первую очередь банков и некредитных финансовых организаций. С 1 марта им запрещено оказывать свои услуги с помощью иностранных мессенджеров. Речь идёт о:
- передаче платёжных документов;
- предоставлении информации с указанием персональных данных россиян;
- передаче данных о переводах по безналичному расчёту;
- передаче сведений, необходимых для проведения платежей, или сведений о счетах (вкладах) граждан РФ в банках.
Также закон запрещает передавать данные через иностранные сервисы при предоставлении государственных и муниципальных услуг, выполнении государственного или муниципального задания, сообщает "Интерфакс".
О каких иностранных сервисах идёт речь?
На сегодняшний день в этот список вошли Telegram, WhatsApp, Viber, Skype for Business, WeChat, Discord, Snapchat, Threema и Microsoft Teams.
Как ранее сообщал amic.ru, такие требования решили ввести в связи с тем, что ряд банков из-за удаления своих сервисов из магазинов приложений начали предоставлять услуги внутри мессенджеров, в том числе в Telegram.
Комментарии 0