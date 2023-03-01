Рассказываем, что нельзя будет делать через мессенджеры

01 марта 2023, 17:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com

1 марта в силу вступили поправки к федеральному закону "Об информации". Теперь передача платёжной информации для ряда организаций запрещается в иностранных мессенджерах. Что это значит и что конкретно запрещено делать в Telegram, WhatsApp, Viber, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

Что произошло и кого коснутся эти ограничения?

Поправки касаются в первую очередь банков и некредитных финансовых организаций. С 1 марта им запрещено оказывать свои услуги с помощью иностранных мессенджеров. Речь идёт о:

передаче платёжных документов;

предоставлении информации с указанием персональных данных россиян;

передаче данных о переводах по безналичному расчёту;

передаче сведений, необходимых для проведения платежей, или сведений о счетах (вкладах) граждан РФ в банках.

Также закон запрещает передавать данные через иностранные сервисы при предоставлении государственных и муниципальных услуг, выполнении государственного или муниципального задания, сообщает "Интерфакс".

О каких иностранных сервисах идёт речь?

На сегодняшний день в этот список вошли Telegram, WhatsApp, Viber, Skype for Business, WeChat, Discord, Snapchat, Threema и Microsoft Teams.

Как ранее сообщал amic.ru, такие требования решили ввести в связи с тем, что ряд банков из-за удаления своих сервисов из магазинов приложений начали предоставлять услуги внутри мессенджеров, в том числе в Telegram.