Роскомнадзор репрессировал Telegram. Что нельзя будет делать через мессенджер

Регулятор признает сервис иностранным, в связи с чем ограничат работу чат-банков

21 января 2023, 17:20, ИА Амител

Telegram / Фото: unsplash.com

Роскомнадзор решил причислить Telegram к числу иностранных мессенджеров и признать его не подлежащим интеграции с банками. Об этом 21 января сообщили "Коммерсантъ" и ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Рассказываем, какие ограничения появятся в программе и почему их вообще решили ввести.

Что нельзя будет делать в Telegram

В иностранных мессенджерах, в том числе в творении Павла Дурова, запретят пользоваться банковскими услугами, не получится оплачивать приложения и подписки. Кроме того, выполняющим госзадания структурам нельзя будет пересылать в них личные данные, информацию о платежах и банковских счетах.

Ограничения начнут действовать с 1 марта 2023 года согласно поправкам к закону "Об информации", которые приняли в 2022-м.

Почему вводят ограничения

Требования вводят на фоне того, что некоторые банки из-за удаления своих сервисов из магазинов приложений начали предоставлять услуги внутри мессенджеров, в том числе в Telegram.

В частности, ВТБ на днях запустил собственный мобильный банк в своём чат-боте, который позволяет клиентам, помимо прочего, выполнять денежные переводы.

В декабре представители Альфа-Банка также сообщали, что планируют реализовать банкинг в Telegram и VK.

Что говорят эксперты

По словам руководителя практики интеллектуальной собственности юридической фирмы DRC Владимира Ожерельева, законодательный запрет "не оставляет лазеек для использования Telegram даже для вспомогательных банковских сообщений", а помимо банков также распространяется и на инструменты оплаты пожертвований и платных подписок.

Тем не менее РКН может пойти на уступки. По словам Ожерельева, не исключено, что регулятор будет допускать использование оболочки Telegram в банковской инфраструктуре при условии использования банками собственных серверов.